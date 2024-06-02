Тур: 11. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Лиен Мариус
0:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаСёренсен Адам
26' Желтая карточкаЛейте Бруно
39' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
0:1
66' ГолСалтнес Ульрик
90'+8
Ход матча
11'
26'
66'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
396 Количество передач 587
-
40 Владение мячом, % 60
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
-
-
20 Ismael Seone
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Будё/Глимт
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.73
Среднее время на гол
66
52
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
2.27
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
40
41
Голов в среднем за матч
1.82
1.86
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
49
48
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3
|0.27
|Лейте Бруно
|2
|0.18
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.09
|Конрадсен Мортен
|1
|0.09
|Тунекти Себастьян
|1
|0.09
|Claus Niyukuri
|1
|0.09
|Ismael Seone
|1
|0.09
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.67
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.33
|Зугеля Нино
|3
|0.25
|Хёуге Йенс
|3
|0.25
|Салтнес Ульрик
|2
|0.17
|Эвьен Хэкон
|2
|0.17
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.08
|Берг Патрик
|1
|0.08
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|4
|0
|Sorry Diarra
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Troy Nyhammer
|1
|1
|Тунекти Себастьян
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Mikkel Hope
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
|Sancheev Manoharan
|1
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Будё/Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Будё/Глимт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
10
Хёугесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Будё/Глимт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
4
15
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
50%
4
27%
46-60
1
25%
3
20%
61-75
1
25%
4
27%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
40%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
25
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
9%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
3
27%
4
16%
46-60
3
27%
7
28%
61-75
2
18%
5
20%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
5
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2
Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё/Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё/Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Будё/Глимт - Тромсё 4:0
ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0
Результаты матчей
Хёугесунн
Будё/Глимт
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Будё/Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
111
38
66
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|5 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4