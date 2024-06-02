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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Хёугесунн
0:1
Конец матча
Будё/Глимт
0'
11' Желтая карточка
Сёренсен Адам
26' Желтая карточка
Лейте Бруно
39' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
0:1
66' Гол
Салтнес Ульрик
90'+8

Ход матча

11'
 
Сёренсен Адам
26'
Лейте Бруно
 
35'
Людвикссон Антон
Лейте Бруно
 
39'
 
Гундерсен Йостейн
62'
 
Хог Каспер Ваарст
Миккельсен Эугуст
66'
0:1
Салтнес Ульрик
68'
Sander Innvaer
Лисет Сёндре
 
79'
Ismael Seone
Mathias Sauer
 
79'
Mikkel Hope
Claus Niyukuri
 
87'
 
Зугеля Нино
Эвьен Хэкон
87'
 
Вембангомо Брис
Сёренсен Адам
90'
 
Капскармо Оскар
Хёуге Йенс
90'
 
Мо Бреде
Сьоволд Фредрик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 396 Количество передач 587
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Сельвик
Эгиль
2
Claus
Niyukuri
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
16
Лейте
Бруно
21
Эскесен
Юлиус
7
Mathias
Sauer
9
Лисет
Сёндре
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
26
Эвьен
Хэкон
94
Миккельсен
Эугуст
23
Хёуге
Йенс
Хёугесунн
4-2-3-1
Будё/Глимт
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Будё/Глимт

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:4
Э
6:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
К
3:3
Э
3:4
Э
2:4
Э
1:2
ТМК
3:0
Э
1:2
Э
2:1
КН
1:1
КН
3:1

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.73

Среднее время на гол

66
52

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

2.27
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

40
41

Голов в среднем за матч

1.82
1.86

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

49
48

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 0.27
Лейте Бруно 2 0.18
Эскесен Юлиус 1 (1) 0.09
Конрадсен Мортен 1 0.09
Тунекти Себастьян 1 0.09
Claus Niyukuri 1 0.09
Ismael Seone 1 0.09
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0
Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.67
Хог Каспер Ваарст 4 0.33
Зугеля Нино 3 0.25
Хёуге Йенс 3 0.25
Салтнес Ульрик 2 0.17
Эвьен Хэкон 2 0.17
Миккельсен Эугуст 1 0.08
Бьоркан Фредерик 1 0.08
Берг Патрик 1 0.08
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 4 0
Sorry Diarra 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Troy Nyhammer 1 1
Тунекти Себастьян 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Mikkel Hope 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Ismael Seone 1 0
Sancheev Manoharan 1 0
Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Сёренсен Адам 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Будё/Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Будё/Глимт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
10
Хёугесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Будё/Глимт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

4
15
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
50%
4
27%
46-60
1
25%
3
20%
61-75
1
25%
4
27%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
40%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
25
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
9%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
3
27%
4
16%
46-60
3
27%
7
28%
61-75
2
18%
5
20%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
5
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2
Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё/Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё/Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Будё/Глимт - Тромсё 4:0
ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0

Результаты матчей

Хёугесунн
Будё/Глимт

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Будё/Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 12 8 3 1 25 - 8 27
2.
Бранн
 13 8 3 2 22 - 13 27
3.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
4.
Мольде
 12 6 3 3 25 - 16 21
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 11 5 2 4 14 - 15 17
7.
КФУМ Осло
 11 3 6 2 15 - 15 15
8.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 1 6 13 - 19 13
11.
ФК Кристиансунн
 12 3 4 5 17 - 20 13
12.
Одд
 12 3 4 5 12 - 22 13
13.
Тромсё
 11 3 1 7 14 - 19 10
14.
Сарпсборг-08
 11 3 1 7 14 - 25 10
15.
Хам-Кам
 12 2 4 6 14 - 15 10
16.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 15 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 7 3 0 4 13 - 12 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
15.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 0 1 15 - 4 15
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
5.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 6 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 5 (1)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
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    • 11'
      Сёренсен Адам получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
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