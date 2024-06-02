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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 5381 Главный судья: Хауге Стейнар
Стрёмсгодсет
1:1
Конец матча
Одд
0'
1:0
15' Гол
Мелькерсен Элиас Хофф
36' Желтая карточка
Jesper Taaje
1:1
54' Гол
Faniel Temesgen Tewelde
55' Желтая карточка
Миеттинен Тони
90'+8

Ход матча

15'
Мелькерсен Элиас Хофф
(Стенгель Херман)
1:0
36'
Jesper Taaje
 
54'
1:1
Faniel Temesgen Tewelde
(Мидтскуген Оле-Эрик)
55'
 
Миеттинен Тони
63'
 
Аас Сайвер
Свендсен Тобиас
74'
Менерт Маркус
Мелькерсен Элиас Хофф
 
79'
 
Нжи Билал
Мидтскуген Оле-Эрик
79'
 
Samuel Skree Skjeldal
Баккай Йосеф Бриан
80'
Jostein Ekeland
Marko Lawk Farji
 
86'
 
Jesper Svenungsen Skau
Овусу Соломон
90'
Sivert Westerlund
Томассон Логи
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 13 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 450 Количество передач 328
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
21
Marko
Lawk
Farji
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
5
Миеттинен
Тони
14
Mihajlo
Ivancevic
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
6
Свендсен
Тобиас
10
Ингебритсен
Микаэль
9
Мидтскуген
Оле-Эрик
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
Стрёмсгодсет
3-4-3
Одд
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Одд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:3
Э
3:1
Э
1:1
ТМК
1:0
Э
5:1
Э
0:0
ТМК
3:2
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
1:2
Э
2:1
Э
2:0
ТМК
3:5

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.09

Среднее время на гол

51
82

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.83
1.22

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 3 0.27
Стенгель Херман 2 0.18
Валсвик Густав 2 0.18
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.18
Томассон Логи 1 0.09
Jesper Taaje 1 0.09
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.09
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.25
Свендсен Тобиас 2 0.17
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.17
Ингебритсен Микаэль 1 0.08
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.08
Нжи Билал 1 0.08
Миеттинен Тони 1 0.08
Аас Сайвер 1 0.08
Samuel Skree Skjeldal 0 0
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Йоргенсен Филип 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Красники Крешник 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Jesper Taaje 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Joergen Isnes 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 4 0
Миеттинен Тони 2 1
Mihajlo Ivancevic 2 1
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Одд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

7
7
Стрёмсгодсет
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
5
45%
1
7%
61-75
1
9%
7
50%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
5
31%
3
14%
61-75
1
6%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1
Одд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0
Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Одд

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
4
8
2
9
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 12 8 3 1 25 - 8 27
2.
Бранн
 13 8 3 2 22 - 13 27
3.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
4.
Мольде
 12 6 3 3 25 - 16 21
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 11 5 2 4 14 - 15 17
7.
КФУМ Осло
 11 3 6 2 15 - 15 15
8.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 1 6 13 - 19 13
11.
ФК Кристиансунн
 12 3 4 5 17 - 20 13
12.
Одд
 12 3 4 5 12 - 22 13
13.
Тромсё
 11 3 1 7 14 - 19 10
14.
Сарпсборг-08
 11 3 1 7 14 - 25 10
15.
Хам-Кам
 12 2 4 6 14 - 15 10
16.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 15 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 7 3 0 4 13 - 12 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
15.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 0 1 15 - 4 15
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
5.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 6 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Весь список
  • 63'
    Тактическая замена. Свендсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Аас Сайвер
  • 55'
    Миеттинен Тони тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 54'
    Мидтскуген Оле-Эрик сделал результативную передачу.
  • 54'
    Г О О О О Л - Faniel Temesgen Tewelde из команды Одд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Jesper Taaje тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 15'
    Стенгель Херман сделал результативную передачу.
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    • 15'
      Г О О О О Л - Элиас Мелькерсен забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 1:1 Одд онлайн

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