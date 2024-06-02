Тур: 11. Стадион: Мариенлист. Зрители: 5381 Главный судья: Хауге Стейнар
1:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолМелькерсен Элиас Хофф
36' Желтая карточкаJesper Taaje
1:1
54' ГолFaniel Temesgen Tewelde
55' Желтая карточкаМиеттинен Тони
90'+8
Ход матча
15'
36'
54'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
13 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
450 Количество передач 328
-
60 Владение мячом, % 40
25
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Аас СайверПолузащитник
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Одд
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.09
Среднее время на гол
51
82
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.83
1.22
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
73
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|3
|0.27
|Стенгель Херман
|2
|0.18
|Валсвик Густав
|2
|0.18
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.18
|Томассон Логи
|1
|0.09
|Jesper Taaje
|1
|0.09
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.09
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.25
|Свендсен Тобиас
|2
|0.17
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.17
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.08
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.08
|Нжи Билал
|1
|0.08
|Миеттинен Тони
|1
|0.08
|Аас Сайвер
|1
|0.08
|Samuel Skree Skjeldal
|0
|0
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|Миеттинен Тони
|2
|1
|Mihajlo Ivancevic
|2
|1
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Одд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
7
7
Стрёмсгодсет
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
5
45%
1
7%
61-75
1
9%
7
50%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
5
31%
3
14%
61-75
1
6%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1
Одд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0
Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Одд
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
47
48
29
111
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|5 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4