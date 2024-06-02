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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
0:0
Перерыв
ВПС
0'
17' Желтая карточка
Лекселль Александр
27' Желтая карточка
Йоэль Лехтонен
28' Желтая карточка
Abdoulaye Kante

Ход матча

17'
Лекселль Александр
 
27'
Йоэль Лехтонен
 
28'
Abdoulaye Kante
 
Лучшие коэффициенты
ЕИФ Экенас
Ничья
ВПС
5.90
4.30
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4.30
Все Коэффициенты
1
Ramilson
Almeida
35
Лекселль
Александр
2
Йоэль
Лехтонен
4
Кабаши
Ариан
3
Vaino
Vehkonen
24
Abdoulaye
Kante
8
Аду
Энох
10
Кауфманн
Лукас
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
9
Ойала
Саломо
24
Лейслахти
Расмус
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
20
Хювяринен
Юхо
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
77
Аланко
Саму
16
Teemu
Hytoenen
11
Mads
Borchers
ЕИФ Экенас
ВПС

История личных встреч

ЕИФ Экенас
ВПС

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

И
2:0
И
2:3
И
2:1
И
1:0
И
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Lundstroem 2 0.22
Кауфманн Лукас 2 (2) 0.22
Ойала Саломо 1 0.11
Simon Lindholm 1 0.11
Abdoulaye Kante 1 0.11
Мохаммед Насиру 0 0
Йоэль Лехтонен 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 5 (3) 0.5
Teemu Hytoenen 3 0.3
Хаукиоя Мартти 2 0.2
Хасселбайнк Глеофило 2 0.2
Башкиров Евгений 1 0.1
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.1
Alfie Cicale 1 0.1
Ниеми Мийка 1 0.1
Mikko Pitkaenen 1 0.1
Antonio Almen 1 0.1
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 4 0
Кауфманн Лукас 2 1
Abdoulaye Kante 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Катц Калле 2 0
Eetu Puro 2 0
Йоэль Лехтонен 2 0
Simon Lindholm 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Vaino Vehkonen 1 0
Ramilson Almeida 1 0
Emil Pallas 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Энгстрем Йеспер 1 0
Mikko Pitkaenen 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Riku Jaaska 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
1
ЕИФ Экенас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

0
10
ЕИФ Экенас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ВПС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

7
18
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
14%
1
6%
1-15
3
43%
6
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
1
14%
3
17%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
5
42%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2
ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0
ВПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1
ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
ВПС

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 6 4 0 19 - 9 22
2.
ВПС
 0:0 10 6 2 2 18 - 12 20
3.
СЯК Сейнайоки
 10 5 3 2 16 - 11 18
4.
Ильвес
 10 5 2 3 20 - 12 17
5.
ХИК
 11 4 4 3 15 - 12 16
6.
Хака
 9 4 2 3 15 - 16 14
7.
Мариехамн
 9 3 3 3 13 - 13 12
8.
Гнистан
 10 3 3 4 14 - 16 12
9.
Интер Турку
 10 2 2 6 13 - 21 8
10.
Оулу
 9 1 4 4 14 - 17 7
11.
Лахти
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
ЕИФ Экенас
 0:0 9 0 4 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
2.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
ВПС
 0:0 5 3 1 1 11 - 7 10
4.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Интер Турку
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Гнистан
 5 2 1 2 4 - 6 7
10.
Оулу
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Лахти
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
ЕИФ Экенас
 0:0 4 0 3 1 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 0:0 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
ХИК
 5 1 2 2 6 - 8 5
7.
Мариехамн
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Хака
 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
10.
Лахти
 5 0 2 3 2 - 10 2
11.
ЕИФ Экенас
 0:0 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
ВПС Mads Borchers 5 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (3)
Оулу Ренникс Джастин 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
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ЕИФ Экенас
Ничья
ВПС
5.90
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