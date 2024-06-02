Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
0:0
Перерыв
0'
17' Желтая карточкаЛекселль Александр
27' Желтая карточкаЙоэль Лехтонен
28' Желтая карточкаAbdoulaye Kante
Ход матча
27'
28'
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Emil Pallas
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
ЕИФ Экенас
ВПС
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Lundstroem
|2
|0.22
|Кауфманн Лукас
|2 (2)
|0.22
|Ойала Саломо
|1
|0.11
|Simon Lindholm
|1
|0.11
|Abdoulaye Kante
|1
|0.11
|Мохаммед Насиру
|0
|0
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|5 (3)
|0.5
|Teemu Hytoenen
|3
|0.3
|Хаукиоя Мартти
|2
|0.2
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0.2
|Башкиров Евгений
|1
|0.1
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.1
|Alfie Cicale
|1
|0.1
|Ниеми Мийка
|1
|0.1
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.1
|Antonio Almen
|1
|0.1
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Кауфманн Лукас
|2
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Катц Калле
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Йоэль Лехтонен
|2
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Vaino Vehkonen
|1
|0
|Ramilson Almeida
|1
|0
|Emil Pallas
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|Mikko Pitkaenen
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
1
ЕИФ Экенас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
0
10
ЕИФ Экенас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ВПС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
7
18
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
14%
1
6%
1-15
3
43%
6
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
1
14%
3
17%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
5
42%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2
ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0
ВПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1
ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
ВПС
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|2.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|18 - 12
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 12
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|10.
|9
|1
|4
|4
|14 - 17
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|11.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (3)
|Оулу
|Ренникс Джастин
|4 (1)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3