Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
1:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаЛекселль Александр
28' Желтая карточкаЙоэль Лехтонен
28' Желтая карточкаAbdoulaye Kante
52' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
63' Желтая карточкаAntti-Ville Raeisaenen
1:0
63' ГолVaino Vehkonen
67' Желтая карточкаОйала Саломо
69' Желтая карточкаVaino Vehkonen
1:1
70' ПенальтиMads Borchers
73' Вторая желтая карточкаAbdoulaye Kante
1:2
75' ПенальтиMads Borchers
76' Желтая карточкаАланко Саму
80' Желтая карточкаRamilson Almeida
1:2
81' Не забитый пенальтиХасселбайнк Глеофило
90'+6
Ход матча
28'
28'
52'
63'
1:0
67'
69'
70'
1:1
73'
75'
1:2
76'
80'
81'
83'
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Emil Pallas
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
ЕИФ Экенас
ВПС
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Lundstroem
|2
|0.22
|Кауфманн Лукас
|2 (2)
|0.22
|Ойала Саломо
|1
|0.11
|Simon Lindholm
|1
|0.11
|Abdoulaye Kante
|1
|0.11
|Vaino Vehkonen
|1
|0.11
|Мохаммед Насиру
|0
|0
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|7 (5)
|0.7
|Teemu Hytoenen
|3
|0.3
|Хаукиоя Мартти
|2
|0.2
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0.2
|Башкиров Евгений
|1
|0.1
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.1
|Alfie Cicale
|1
|0.1
|Ниеми Мийка
|1
|0.1
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.1
|Antonio Almen
|1
|0.1
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdoulaye Kante
|3
|1
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Кауфманн Лукас
|2
|1
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Катц Калле
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Vaino Vehkonen
|2
|0
|Ramilson Almeida
|2
|0
|Йоэль Лехтонен
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Emil Pallas
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|3
|0
|Mikko Pitkaenen
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
1
ЕИФ Экенас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ВПС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
0
10
ЕИФ Экенас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
ВПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
67%
3
50%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
8
20
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
13%
1
5%
1-15
3
38%
6
30%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
25%
6
30%
61-75
1
13%
3
15%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
5
38%
46-60
6
35%
4
31%
61-75
2
12%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2
ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0
ВПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1
ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
ВПС
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
4 раза 80%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
18
73
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|7 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (3)
|Оулу
|Ренникс Джастин
|4 (1)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3