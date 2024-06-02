  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
1:2
Конец матча
ВПС
0'
17' Желтая карточка
Лекселль Александр
28' Желтая карточка
Йоэль Лехтонен
28' Желтая карточка
Abdoulaye Kante
52' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
63' Желтая карточка
Antti-Ville Raeisaenen
1:0
63' Гол
Vaino Vehkonen
67' Желтая карточка
Ойала Саломо
69' Желтая карточка
Vaino Vehkonen
1:1
70' Пенальти
Mads Borchers
73' Вторая желтая карточка
Abdoulaye Kante
1:2
75' Пенальти
Mads Borchers
76' Желтая карточка
Аланко Саму
80' Желтая карточка
Ramilson Almeida
1:2
81' Не забитый пенальти
Хасселбайнк Глеофило
90'+6
1
Ramilson
Almeida
35
Лекселль
Александр
2
Йоэль
Лехтонен
4
Кабаши
Ариан
3
Vaino
Vehkonen
24
Abdoulaye
Kante
8
Аду
Энох
10
Кауфманн
Лукас
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
9
Ойала
Саломо
24
Лейслахти
Расмус
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
20
Хювяринен
Юхо
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
77
Аланко
Саму
16
Teemu
Hytoenen
11
Mads
Borchers
ЕИФ Экенас
ВПС

История личных встреч

ЕИФ Экенас
ВПС

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

И
2:0
И
2:3
И
2:1
И
1:0
И
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Lundstroem 2 0.22
Кауфманн Лукас 2 (2) 0.22
Ойала Саломо 1 0.11
Simon Lindholm 1 0.11
Abdoulaye Kante 1 0.11
Vaino Vehkonen 1 0.11
Мохаммед Насиру 0 0
Йоэль Лехтонен 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 7 (5) 0.7
Teemu Hytoenen 3 0.3
Хаукиоя Мартти 2 0.2
Хасселбайнк Глеофило 2 0.2
Башкиров Евгений 1 0.1
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.1
Alfie Cicale 1 0.1
Ниеми Мийка 1 0.1
Mikko Pitkaenen 1 0.1
Antonio Almen 1 0.1
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdoulaye Kante 3 1
Кабаши Ариан 4 0
Кауфманн Лукас 2 1
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Катц Калле 2 0
Eetu Puro 2 0
Vaino Vehkonen 2 0
Ramilson Almeida 2 0
Йоэль Лехтонен 2 0
Ойала Саломо 1 0
Simon Lindholm 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Emil Pallas 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 3 0
Mikko Pitkaenen 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Энгстрем Йеспер 1 0
Аланко Саму 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Riku Jaaska 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
1
ЕИФ Экенас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ВПС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

0
10
ЕИФ Экенас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
ВПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
67%
3
50%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

8
20
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
13%
1
5%
1-15
3
38%
6
30%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
25%
6
30%
61-75
1
13%
3
15%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
5
38%
46-60
6
35%
4
31%
61-75
2
12%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2
ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0
ВПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1
ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
ВПС

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
4 раза 80%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
7
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 10 7 1 2 20 - 13 22
2.
КуПС
 10 6 4 0 19 - 9 22
3.
СЯК Сейнайоки
 10 5 3 2 16 - 11 18
4.
Ильвес
 10 5 2 3 20 - 12 17
5.
ХИК
 11 4 4 3 15 - 12 16
6.
Хака
 9 4 2 3 15 - 16 14
7.
Мариехамн
 9 3 3 3 13 - 13 12
8.
Гнистан
 10 3 3 4 14 - 16 12
9.
Интер Турку
 10 2 2 6 13 - 21 8
10.
Оулу
 9 1 4 4 14 - 17 7
11.
Лахти
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
ЕИФ Экенас
 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
2.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
ВПС
 5 3 1 1 11 - 7 10
4.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Интер Турку
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Гнистан
 5 2 1 2 4 - 6 7
10.
Оулу
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Лахти
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
ХИК
 5 1 2 2 6 - 8 5
7.
Мариехамн
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Хака
 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
10.
Лахти
 5 0 2 3 2 - 10 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
12.
Интер Турку
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 7 (2)
Оулу Коффей Эшли 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Ильвес Хаарала Сантери 4 (3)
Оулу Ренникс Джастин 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Abdoulaye Kante получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Йоэль Лехтонен получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Лекселль Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЕИФ Экенас 1:2 ВПС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный