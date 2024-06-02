Тур: 11. Стадион: Леркендаль. Зрители: 11922 Главный судья: Marius Hansen Groetta
1:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаПерейра Адриан
1:0
53' ГолВяянянен Сантери
1:1
90' ГолХельсруд-Юхансен Хенрик
90'+8
Ход матча
37'
53'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
465 Количество передач 304
-
68 Владение мячом, % 32
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
-
18 Хольм НоаНападающий
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
-
-
50 Hakon Volden
-
51 Isak Holmen
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Русенборг
Фредрикстад
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Среднее время на гол
75
150
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
90
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|5 (1)
|0.45
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.27
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0.09
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0.09
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.09
|Нельсон Джейден
|1
|0.09
|Сельнес Оле
|1
|0.09
|Вяянянен Сантери
|1
|0.09
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|0.5
|Stian Stray Molde
|3
|0.25
|Sondre Soerloekk
|2
|0.17
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.17
|Кьяер Йеппе
|2
|0.17
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.17
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.08
|Квиле Сигур
|1
|0.08
|Ludvig Begby
|0
|0
|Траоре Маи
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|4
|0
|Stian Stray Molde
|2
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Квиле Сигур
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Русенборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фредрикстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
7
Русенборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Фредрикстад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
13
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
14%
5
25%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
5
25%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
6
30%
76-90
Пропущено
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
16%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
6
32%
3
27%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2
Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1
КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4
Результаты матчей
Русенборг
Фредрикстад
Точный счет
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
61
32
43
14
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
56
66
110
39
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|5 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4