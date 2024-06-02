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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 11922 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Русенборг
1:1
Конец матча
Фредрикстад
0'
37' Желтая карточка
Перейра Адриан
1:0
53' Гол
Вяянянен Сантери
1:1
90' Гол
Хельсруд-Юхансен Хенрик
90'+8

Ход матча

37'
Перейра Адриан
 
45'
 
Скарет Браге
Квиле Сигур
50'
Хольм Ноа
Нельсон Джейден
 
53'
Вяянянен Сантери
1:0
59'
 
Ludvig Begby
Сегберг Эрленд
59'
 
Ага Оскар
Ольсен Брандур
75'
 
Mads Nielsen II
Philip Sandvik Aukland
75'
 
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Бьёрло Мортен
76'
Нипан Сверре Халсет
Тагсет Эдвард
 
83'
Hakon Volden
Конрадсен-Сейде Миккель
 
90'
1:1
Хельсруд-Юхансен Хенрик
(Скарет Браге)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 465 Количество передач 304
  • 68 Владение мячом, % 32
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
6
Вяянянен
Сантери
45
Jesper
Reitan-Sunde
39
Брохолм
Мариус
11
Нельсон
Джейден
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
23
Сегберг
Эрленд
5
Simen
Rafn
10
Бьёрло
Мортен
13
Sondre
Soerloekk
7
Ольсен
Брандур
Русенборг
4-3-3
Фредрикстад
3-4-3

История личных встреч

Русенборг
Фредрикстад

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
1:0
ТМС
1:0
Э
1:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
90

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 5 (1) 0.45
Брохолм Мариус 3 (1) 0.27
Нипан Сверре Халсет 1 0.09
Jesper Reitan-Sunde 1 0.09
Фредериксен Эмиль 1 0.09
Нельсон Джейден 1 0.09
Сельнес Оле 1 0.09
Вяянянен Сантери 1 0.09
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 6 (1) 0.5
Stian Stray Molde 3 0.25
Sondre Soerloekk 2 0.17
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.17
Кьяер Йеппе 2 0.17
Ага Оскар 2 (1) 0.17
Магнуссон Юлиус 1 0.08
Квиле Сигур 1 0.08
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Скарет Браге 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 3 0
Перейра Адриан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Хенриксен Маркус 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Jesper Reitan-Sunde 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 4 0
Stian Stray Molde 2 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Квиле Сигур 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0
Jonathan Fischer 1 0

Результаты матчей

Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Русенборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фредрикстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
7
Русенборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Фредрикстад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
13
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
14%
5
25%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
5
25%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
6
30%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
16%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
6
32%
3
27%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2
Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1
КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4

Результаты матчей

Русенборг
Фредрикстад

Точный счет

1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
2
1.5
4
3
1
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
6
6
1
10
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 12 8 3 1 25 - 8 27
2.
Бранн
 13 8 3 2 22 - 13 27
3.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
4.
Мольде
 12 6 3 3 25 - 16 21
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 11 5 2 4 14 - 15 17
7.
КФУМ Осло
 11 3 6 2 15 - 15 15
8.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 1 6 13 - 19 13
11.
ФК Кристиансунн
 12 3 4 5 17 - 20 13
12.
Одд
 12 3 4 5 12 - 22 13
13.
Тромсё
 11 3 1 7 14 - 19 10
14.
Сарпсборг-08
 11 3 1 7 14 - 25 10
15.
Хам-Кам
 12 2 4 6 14 - 15 10
16.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 15 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё/Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 7 3 0 4 13 - 12 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
15.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 0 1 15 - 4 15
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
5.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
10.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Хам-Кам
 7 1 3 3 10 - 9 6
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
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Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 6 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 5 (1)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
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  • 59'
    Тактическая замена. Ольсен Брандур уходит с поля и его заменяет Ага Оскар
  • 59'
    Тактическая замена. Сегберг Эрленд уходит с поля и его заменяет Ludvig Begby
  • 53'
    Г О О О О Л - Вяянянен Сантери забивает ударом с левой ноги!
  • 50'
    Джейден Нельсон получил легкую травму, и его заменил Хольм Ноа.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Квиле Сигур получил легкую травму, и его заменил Brage Skaret.
  • 37'
    Перейра Адриан получил желтую карточку от судьи
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    • 1'
      Судья начинает матч
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