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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 4.
Сентраль Кордоба СдЕ
2:4
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
0:1
9' Гол
Bruno Barticciotto
45' Желтая карточка
Васкес Кевин
1:1
45' Гол
Tomas Molina
1:2
48' Гол
Bruno Barticciotto
62' Желтая карточка
Галарса Матиас
1:3
69' Гол
Портилльо Маркос
71' Желтая карточка
Sebastian Valdez
2:3
74' Пенальти
Tomas Molina
77' Желтая карточка
Oscar Garrido
2:4
78' Гол
Альбаррасин Густаво
90'+5
25
Luis
Ingolotti
41
Lautaro
Rivero
6
Sebastian
Valdez
24
Santiago
Laquidain
22
Oscar
Garrido
28
Васкес
Кевин
32
Монтойя
Вальтер
23
Rodrigo
Atencio
7
Gonzalo
Alvez
14
Tomas
Molina
10
Mateo
Sanabria
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
16
Наварро
Мигель
8
Галарса
Матиас
28
Juan
Portillo
26
Портилльо
Маркос
14
Мартинес
Алекс
9
Джиротти
Федерико
32
Bruno
Barticciotto
Сентраль Кордоба СдЕ
3-4-3
Тальерес Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Тальерес Кордоба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:2
ЛП
2:1
С
1:1
ПБ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.75
Mateo Sanabria 1 0.25
Rodrigo Atencio 1 0.25
Santiago Laquidain 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Barticciotto 3 0.75
Портилльо Маркос 2 0.5
Соса Рамон 2 0.5
Джиротти Федерико 1 0.25
Альбаррасин Густаво 1 0.25
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Боу Густаво 0 0
Ботта Рубен 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 3 0
Santiago Laquidain 1 1
Oscar Garrido 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Thiago Nuss 1 0
Годой Матиас 1 0
Florian Monzon 1 0
Rodrigo Atencio 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 2 0
Галарса Матиас 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Наварро Мигель 1 0
Valentin Depietri 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

13
2
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
1
50%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Тальерес Кордоба

Точный счет

2:4
2 раза 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:4
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Ривер Плейт
 3:1 4 3 0 1 9 - 2 9
4.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
8.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
11.
Архентинос Хуниорс
 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Институто Кордоба
 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
17.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
19.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
20.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 2 - 4 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
25.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 1:3 4 0 1 3 2 - 9 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 5 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3:1 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
9.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Институто Кордоба
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
28.
Тигре
 1:3 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Институто Кордоба
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Тигре
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ривер Плейт
 3:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (1)
Сентраль Кордоба СдЕ Tomas Molina 3 (1)
Бельграно Хара Франко 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 3
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Сантьяго Лаквидаин сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Томас Молина бьет в цель!
    • 46'
      Васкес Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Г О О О О Л - Томас Молина бьет в цель!
    • 9'
      Габриэль Америко Бенавидес сделал результативную передачу.
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