Тур: 4.
2:4
Конец матча
0'
0:1
9' ГолBruno Barticciotto
45' Желтая карточкаВаскес Кевин
1:1
45' ГолTomas Molina
1:2
48' ГолBruno Barticciotto
62' Желтая карточкаГаларса Матиас
1:3
69' ГолПортилльо Маркос
71' Желтая карточкаSebastian Valdez
2:3
74' ПенальтиTomas Molina
77' Желтая карточкаOscar Garrido
2:4
78' ГолАльбаррасин Густаво
90'+5
Ход матча
9'
45'
45'
48'
62'
69'
1:3
71'
74'
2:3
77'
78'
28
Васкес
Кевин
14
Tomas
Molina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
35 Brian Rojas
-
-
38 Brian Leizza
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Gonzalez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Тальерес Кордоба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.75
|Mateo Sanabria
|1
|0.25
|Rodrigo Atencio
|1
|0.25
|Santiago Laquidain
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Barticciotto
|3
|0.75
|Портилльо Маркос
|2
|0.5
|Соса Рамон
|2
|0.5
|Джиротти Федерико
|1
|0.25
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.25
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Ботта Рубен
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Кевин
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Oscar Garrido
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Rodrigo Atencio
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
2
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
13
2
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
1
50%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Тальерес Кордоба
Точный счет
2:4
2 раза 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:4
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|3:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|18.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|19.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|20.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|21.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|22.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|27.
|1:3
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|5 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|28.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (1)
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Tomas Molina
|3 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|3