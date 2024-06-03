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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 4.
Институто Кордоба
1:1
Второй тайм: 62'
Химнасия Ла-Плата
0'
0:1
5' Гол
Абальдо Матиас
1:1
29' Гол
Santiago Rodriguez III
40' Желтая карточка
Jonas Acevedo

Ход матча

5'
0:1
Абальдо Матиас
(Rodrigo Castillo)
29'
Santiago Rodriguez III
(Damian Puebla)
1:1
40'
Jonas Acevedo
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Институто Кордоба
Ничья
Химнасия Ла-Плата
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28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
33
Miguel
Brizuela
12
Jonathan
Bay
22
Damian
Puebla
19
Gaston
Lodico
47
Nicolas
Dubersarsky
8
Jonas
Acevedo
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Facundo
Suarez
23
Инсфран
Нельсон
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
7
Домингес
Бенжамин
9
Абальдо
Матиас
30
Rodrigo
Castillo
Институто Кордоба
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-3-1-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
1:3
КПЛ
1:1
ЛП
2:0
К
0:2
ПБ
0:2
ПБ
0:0
НБ
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.71
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
78

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 4 1
Jonas Acevedo 0 0
Damian Puebla 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абальдо Матиас 3 0.75
Rodrigo Castillo 2 0.5
Кастро Лукас 1 0.25
Коласо Николас 1 0.25
Пинтадо Хуан 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 2 1
Nicolas Dubersarsky 2 0
Russo Cordero 0 1
Кабрера Виктор 1 0
Jonathan Bay 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gaston Lodico 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Леонардо 3 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Кастро Лукас 1 0
Родригес Йонатан 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3
Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Ривер Плейт
 3:1 4 3 0 1 9 - 2 9
4.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
8.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
11.
Архентинос Хуниорс
 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Институто Кордоба
 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
17.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
19.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
20.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 2 - 4 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
25.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 1:3 4 0 1 3 2 - 9 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 5 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3:1 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
9.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Институто Кордоба
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
28.
Тигре
 1:3 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Институто Кордоба
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Тигре
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ривер Плейт
 3:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (1)
Сентраль Кордоба СдЕ Tomas Molina 3 (1)
Бельграно Хара Франко 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Институто Кордоба
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.95
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3.05
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3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Институто Кордоба 1:1 Химнасия Ла-Плата онлайн

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Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата
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