Тур: 4.
1:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
5'
29'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Санчес ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.71
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
78
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|4
|1
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Damian Puebla
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абальдо Матиас
|3
|0.75
|Rodrigo Castillo
|2
|0.5
|Кастро Лукас
|1
|0.25
|Коласо Николас
|1
|0.25
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|2
|1
|Nicolas Dubersarsky
|2
|0
|Russo Cordero
|0
|1
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Леонардо
|3
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Кастро Лукас
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3
Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|3:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|18.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|19.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|20.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|21.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|22.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|27.
|1:3
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|5 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|28.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (1)
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Tomas Molina
|3 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|3