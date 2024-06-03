Тур: 4.
3:1
Второй тайм: 62'
0'
1:0
13' ПенальтиБорха Мигель
32' Желтая карточкаФонсека Николас
1:1
45' ПенальтиМарони Гонсало
2:1
53' ГолБорха Мигель
3:1
57' ПенальтиБорха Мигель
Ход матча
13'
1:0
32'
45'
1:1
53'
2:1
57'
3:1
57'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
24
Гарай
Мартин
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Субиабре ЯнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
История личных встреч
Ривер Плейт
Тигре
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
20 матчей
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.1
Среднее время на гол
50
81
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
0.7
1.4
Среднее время на гол
128
64
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колидио Факундо
|3
|0.75
|Солари Пабло
|1
|0.25
|Барко Эсекьель
|1
|0.25
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.25
|Борха Мигель
|1 (1)
|0.25
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Мастантуоно Франко
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марони Гонсало
|2 (1)
|0.5
|Кардосо Агустин
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|3
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Ортега Мартин
|1
|0
|Ezequiel Forclaz
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тигре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
0
0
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0
Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0
Тигре
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1
Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1
Результаты матчей
Ривер Плейт
Тигре
Точный счет
3:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|3:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|18.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|19.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|20.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|21.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|22.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|27.
|1:3
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|5 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|28.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (1)
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Tomas Molina
|3 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|3