  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 4.
Ривер Плейт
3:1
Второй тайм: 62'
Тигре
0'
1:0
13' Пенальти
Борха Мигель
32' Желтая карточка
Фонсека Николас
1:1
45' Пенальти
Марони Гонсало
2:1
53' Гол
Борха Мигель
3:1
57' Пенальти
Борха Мигель
57' Желтая карточка
1
Армани
Франко
27
Agustin
Sant'Anna
2
Боселли
Себастьян
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
4
Фонсека
Николас
5
Краневиттер
Матиас
36
Солари
Пабло
19
Эчеверри
Клаудио
11
Колидио
Факундо
9
Борха
Мигель
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
38
Фернандес
Томас
17
Kevin
Lomonaco
15
Angelo
Marchese
24
Гарай
Мартин
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
10
Марони
Гонсало
18
Армоа
Блез
14
Феррейра
Факундо
Ривер Плейт
4-2-3-1
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Тигре

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:2
С
2:3
С
1:1
П
0:2
ТМК
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
3:0
П
3:2
П
2:3
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
1:5
ПА
0:2
ПА
3:1
ПА
3:1
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

0.7
1.4

Среднее время на гол

128
64

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колидио Факундо 3 0.75
Солари Пабло 1 0.25
Барко Эсекьель 1 0.25
Эчеверри Клаудио 1 0.25
Борха Мигель 1 (1) 0.25
Фернандес Игнасио 0 0
Каско Милтон 0 0
Мастантуоно Франко 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марони Гонсало 2 (1) 0.5
Кардосо Агустин 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 3 0
Каско Милтон 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Альендро Родриго 1 0
Диас Энцо Эрнан 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Lomonaco 2 0
Фернандес Томас 1 0
Марони Гонсало 1 0
Ортега Мартин 1 0
Ezequiel Forclaz 1 0
Angelo Marchese 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тигре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

0
0
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0
Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0
Тигре
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1
Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1

Результаты матчей

Ривер Плейт
Тигре

Точный счет

3:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Ривер Плейт
 3:1 4 3 0 1 9 - 2 9
4.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
8.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
11.
Архентинос Хуниорс
 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Институто Кордоба
 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
17.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
19.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
20.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 2 - 4 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
25.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 1:3 4 0 1 3 2 - 9 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 5 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3:1 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
9.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Институто Кордоба
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
28.
Тигре
 1:3 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Институто Кордоба
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Тигре
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ривер Плейт
 3:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (1)
Сентраль Кордоба СдЕ Tomas Molina 3 (1)
Бельграно Хара Франко 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Марони Гонсало из команды Тигре забивает с точки!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Тигре
15.00
Реклама, zenit.win
8.93
Реклама, olimp.bet
8.50
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ривер Плейт 3:1 Тигре онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ривер Плейт
Тигре
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный