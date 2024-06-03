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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 4.
Росарио Сентраль
1:1
Конец матча
Ланус
0'
16' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
20' Желтая карточка
Лусиатти Брайан
0:1
23' Гол
Пенья Фелипе
45' Желтая карточка
Raul Loaiza
45' Желтая карточка
Морено Марселино
53' Желтая карточка
Emanuel Coronel
55' Желтая карточка
Торрес Джонатан
81' Желтая карточка
Клаа Николас
1:1
90' Гол
Рубен Марко
90' Желтая карточка
Рубен Марко
90' Желтая карточка
Tomas O'Connor
90'+12
1
Броун
Хорхе
33
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
6
Комар
Хуан
21
Alan
Rodriguez2
10
Victor
Malcorra
8
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
13
Кампас
Хаминтон
25
Копетти
Энцо
44
Agustin
Modica
1
Агуэрре
Алан
2
Муньос
Эсекьель
23
Домингес
Нери
6
Лусиатти
Брайан
3
Nicolas
Morgantini
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
5
Пенья
Фелипе
10
Морено
Марселино
21
Лотти
Аугусто
27
Торрес
Джонатан
Росарио Сентраль
4-4-2
Ланус
5-3-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ланус

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

20 матчей

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
0:0
КПЛ
3:1
ЛП
2:2
КДМЭП
2:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
ТМК
1:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:4

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.64

Среднее время на гол

101
141

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.44

Среднее время на гол

55
62

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.3
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 1 0.25
Facundo Mallo 1 0.25
Luca Martinez Dupuy 1 0.25
Fabricio Oviedo 1 0.25
Agustin Modica 1 0.25
Ловера Максимилиано 0 0
Laurtaro Giaccone 0 0
Ибарра Франко 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 2 0.5
Морено Марселино 1 0.25
Пенья Фелипе 1 0.25
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 2 0
Рубен Марко 1 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Комар Хуан 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Ибарра Франко 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Хименес Хуан 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 3 0
Каррера Рамиро 2 0
Морено Марселино 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Торрес Джонатан 1 0
Альварес Фавио 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Лусиатти Брайан 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Клаа Николас 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
2
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ланус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0
Ланус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0
Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Ланус

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Ривер Плейт
 3:1 4 3 0 1 9 - 2 9
4.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
8.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
11.
Архентинос Хуниорс
 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Институто Кордоба
 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
17.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
19.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
20.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 2 - 4 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
25.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 1:3 4 0 1 3 2 - 9 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 5 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3:1 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
9.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Институто Кордоба
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
28.
Тигре
 1:3 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Институто Кордоба
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Тигре
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ривер Плейт
 3:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (1)
Сентраль Кордоба СдЕ Tomas Molina 3 (1)
Бельграно Хара Франко 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
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Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 3
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