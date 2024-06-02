  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 4.
Платенсе
1:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
5' Желтая карточка
Рохо Маркос
6' Желтая карточка
Ronaldo Martinez
10' Желтая карточка
Juan Cozzani
36' Вторая желтая карточка
Рохо Маркос
43' Желтая карточка
Лема Кристиан
50' Желтая карточка
Фернандес Пол
60' Желтая карточка
Адвинкула Луис
1:0
67' Гол
Mateo Pellegrino
71' Желтая карточка
Медина Кристиан
87' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
90'+7
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
27
Agustin
Quiroga
8
Fernando
Juarez
III
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
10
Agustin
Ocampo
77
Ronaldo
Martinez
9
Mateo
Pellegrino
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
21
Фернандес
Игнасио
8
Фернандес
Пол
36
Медина
Кристиан
22
Kevin
Zenon
11
Дженсон
Лукас
16
Мерентиель
Мигель
Платенсе
4-4-2
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Платенсе
Бока Хуниорс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
3:1
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛП
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 2 (1) 0.5
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Игнасио 2 0.5
Мерентиель Мигель 2 0.5
Kevin Zenon 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 2 1
Ronaldo Martinez 2 0
Juan Cozzani 2 0
Ivan Gomez 1 0
Gaston Suso 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Leonel Picco 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 1 1
Фернандес Пол 2 0
Адвинкула Луис 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Лема Кристиан 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Медина Кристиан 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Платенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1
Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1
Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1

Результаты матчей

Платенсе
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Уракан
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
8.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 1 6
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 2 6
11.
Архентинос Хуниорс
 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
13.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
14.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
15.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Ланус
 3 1 1 1 3 - 4 4
19.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
20.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 2 - 4 2
22.
Годой Крус
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сармьенто
 3 0 1 2 2 - 4 1
25.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
9.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
27.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тигре
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
25.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 3
Уракан Пуссетто Игнасио 3
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Лема Кристиан получил желтую карточку от судьи
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