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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
2:3
Конец матча
Шарлотт
0'
1:0
35' Гол
Альмада Тьяго
36' Желтая карточка
Альмада Тьяго
1:1
40' Гол в свои ворота
Уильямс Дэррик
50' Желтая карточка
Урсо Жуниор
51' Желтая карточка
Леннон Брукс
1:2
56' Гол
Абада Лиэль
1:3
68' Гол
Абада Лиэль
2:3
76' Гол
Силва Алешандре
83' Желтая карточка
Бронико Брандт
87' Желтая карточка
Уронен Йере
89' Желтая карточка
Кахлина Кристиян
90' Желтая карточка
Муюмба Тристан
90'+8
22
Коэн
Джош
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
4
Абрам
Луис
11
Леннон
Брукс
13
Маккарти
Дакс
8
Муюмба
Тристан
26
Уайли
Калеб
9
Лобжанидзе
Саба
29
Тьяре
Джамал
10
Альмада
Тьяго
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
30
Урсо
Жуниор
11
Абада
Лиэль
33
Агьеманг
Патрик
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
Атланта Юнайтед
3-4-3
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Шарлотт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:3
М
0:3
М
1:0
М
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.31
Альмада Тьяго 4 (2) 0.25
Тьяре Джамал 4 0.25
Лобжанидзе Саба 4 0.25
Риос Даниэль 1 0.06
Уайли Калеб 1 0.06
Силва Алешандре 1 0.06
Слиш Бартош 1 0.06
Леннон Брукс 0 0
Москера Эдвин 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 3 0.18
Абада Лиэль 3 0.18
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.12
Вествуд Эшли 2 0.12
Деягере Брехт 1 0.06
Петкович Никола 1 0.06
Копетти Энцо 1 0.06
Тавареш Юри 1 0.06
Диани Джибриль 1 (1) 0.06
Маланда Адилсон 1 0.06
Бендер Бен 1 0.06
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Уронен Йере 0 0
Бронико Брандт 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леннон Брукс 4 0
Альмада Тьяго 4 0
Гузан Брэд 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Муюмба Тристан 3 0
Грегерсен Стиан 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Уильямс Дэррик 1 0
Силва Алешандре 1 0
Фортьюн Аджани 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Вествуд Эшли 5 0
Деягере Брехт 5 0
Тавареш Юри 4 0
Агьеманг Патрик 3 0
Урсо Жуниор 3 0
Бронико Брандт 3 0
Приветт Эндрю 3 0
Арфилд Скотт 2 0
Петкович Никола 2 0
Кахлина Кристиян 2 0
Уронен Йере 2 0
Бёрн Натан 1 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Диани Джибриль 1 0
Абада Лиэль 1 0
Tyger Smalls 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Шарлотт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
4
Атланта Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шарлотт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
10
Атланта Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Шарлотт
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
6%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
4
24%
2
29%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90

Пропущено

14
13
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
7
54%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
5
36%
1
8%
61-75
2
14%
5
38%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

22
17
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
6
27%
5
29%
29%
46-60
6
27%
2
12%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
8
42%
31-45
5
24%
3
16%
46-60
7
33%
1
5%
61-75
2
10%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1
Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Шарлотт

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
1
7
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
5
7
9
1.5
4
13
3
13
2.5
2
15
1
15
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 9 6 2 36 - 19 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 8 4 3 27 - 20 28
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 24 - 19 25
6.
Остин
 Заявка 17 6 5 6 21 - 25 23
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 6 4 7 29 - 31 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 5 5 7 32 - 32 20
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 4 6 6 19 - 19 18
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 3 8 4 23 - 25 17
12.
Даллас
 Заявка 15 3 4 8 17 - 24 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 5 9 24 - 31 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
5.
Шарлотт
 Заявка 17 7 4 6 18 - 18 25
6.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
7.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 4 4 8 22 - 21 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 1 10 11 - 27 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
7.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 3 4 15 - 18 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 3 1 5 17 - 14 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
14.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 2 5 14 - 17 8
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 8 0 2 6 6 - 14 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
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