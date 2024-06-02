Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
2:3
Конец матча
0'
1:0
35' ГолАльмада Тьяго
36' Желтая карточкаАльмада Тьяго
1:1
40' Гол в свои воротаУильямс Дэррик
50' Желтая карточкаУрсо Жуниор
51' Желтая карточкаЛеннон Брукс
1:2
56' ГолАбада Лиэль
1:3
68' ГолАбада Лиэль
2:3
76' ГолСилва Алешандре
83' Желтая карточкаБронико Брандт
87' Желтая карточкаУронен Йере
89' Желтая карточкаКахлина Кристиян
90' Желтая карточкаМуюмба Тристан
90'+8
Ход матча
35'
1:0
36'
40'
1:1
50'
51'
56'
68'
1:3
76'
83'
87'
89'
90'
22
Коэн
Джош
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
29
Тьяре
Джамал
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
30
Урсо
Жуниор
11
Абада
Лиэль
- Основной состав
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Уайли КалебПолузащитник
- Нападающий
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Шарлотт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.31
|Альмада Тьяго
|4 (2)
|0.25
|Тьяре Джамал
|4
|0.25
|Лобжанидзе Саба
|4
|0.25
|Риос Даниэль
|1
|0.06
|Уайли Калеб
|1
|0.06
|Силва Алешандре
|1
|0.06
|Слиш Бартош
|1
|0.06
|Леннон Брукс
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|3
|0.18
|Абада Лиэль
|3
|0.18
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.12
|Вествуд Эшли
|2
|0.12
|Деягере Брехт
|1
|0.06
|Петкович Никола
|1
|0.06
|Копетти Энцо
|1
|0.06
|Тавареш Юри
|1
|0.06
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.06
|Маланда Адилсон
|1
|0.06
|Бендер Бен
|1
|0.06
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Бронико Брандт
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леннон Брукс
|4
|0
|Альмада Тьяго
|4
|0
|Гузан Брэд
|2
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Муюмба Тристан
|3
|0
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Фортьюн Аджани
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Агьеманг Патрик
|3
|0
|Урсо Жуниор
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Приветт Эндрю
|3
|0
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Петкович Никола
|2
|0
|Кахлина Кристиян
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Бёрн Натан
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Диани Джибриль
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Tyger Smalls
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Шарлотт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
4
Атланта Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шарлотт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
10
Атланта Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Шарлотт
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
6%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
4
24%
2
29%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Пропущено
14
13
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
7
54%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
5
36%
1
8%
61-75
2
14%
5
38%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
22
17
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
6
27%
5
29%
29%
46-60
6
27%
2
12%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
8
42%
31-45
5
24%
3
16%
46-60
7
33%
1
5%
61-75
2
10%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1
Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Шарлотт
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
125
79
413
313
215
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 19
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 20
|28
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 31
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|32 - 32
|20
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 25
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 24
|13
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|24 - 31
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|42 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 18
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 22
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 31
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 21
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|15 - 18
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 14
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (5)
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7