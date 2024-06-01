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Тур: 1.
Хорватия
FIFA #10
 
Позже
Северная Македония
FIFA #69
Прогнозы 52
Хорватия 92.3% (48)
X 1.9% (1)
Северная Македония 5.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Северная Македония
1.33
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9.00
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9.92
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Хорватия
Северная Македония

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
1:0
ЧЕ2(2
2:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2
Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1
Северная Македония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2
Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2024, осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Хорватия 92.3% (48)
    X 1.9% (1)
    Северная Македония 5.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Северная Македония
    1.33
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    9.00
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    9.92
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    Прогнозы на матч Хорватия - Северная Македония

    Исход игры
    Хорватия
    92.3% (48)
    Ничья
    1.9% (1)
    Северная Македония
    5.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (24)
    Нет
    52.94% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Хорватия
    36.5% (19)
    2:1 Хорватия
    32.7% (17)
    3:1 Хорватия
    7.7% (4)
    3:0 Хорватия
    5.8% (3)
    1:0 Хорватия
    5.8% (3)
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