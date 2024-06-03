Тур: 1. Стадион: Сент-Джеймс Парк Брекли. Главный судья: Сагги Рохит
0:0
Первый тайм: 29'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
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1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Эзе
Эберечи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Джонс КёртисПолузащитник
-
23 Уортон АдамПолузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
18 Грилиш ДжекНападающий
-
20 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
-
15 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
-
19 Шошич МаджидНападающий
-
Главный тренер: Сергей Барбарез
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0
Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия 0:0 Босния и Герцеговина
Исход игры
Англия
96% (119)
Ничья
2.4% (3)
Босния и Герцеговина
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
33.64% (37)
Нет
66.36% (73)
Популярный счёт
2:0 Англия
38.7% (48)
3:0 Англия
15.3% (19)
2:1 Англия
13.7% (17)
3:1 Англия
12.1% (15)
4:0 Англия
3.2% (4)
4:1 Англия
1.6% (2)
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