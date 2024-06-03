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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Англия
FIFA #4
0:0
Первый тайм: 29'
Босния и Герцеговина
FIFA #74
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 122
Англия 95.9% (117)
X 2.5% (3)
Босния и Герцеговина 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Босния и Герцеговина
8.30
9.20
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19.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
3
Конса
Эзри
5
Данк
Льюис
6
Гехи
Марк
2
Триппьер
Киран
8
Александер-Арнольд
Трент
4
Галлахер
Конор
11
Боуэн
Джаррод
7
Палмер
Коул
10
Эзе
Эберечи
9
Уоткинс
Олли
1
Василь
Никола
16
Ахмедходжич
Анел
18
Катич
Никола
21
Раделич
Степан
4
Бисакшич
Эрмин
24
Газибегович
Юсуф
8
Гигович
Армин
6
Тахирович
Бенджамин
14
Шарич
Дарио
20
Хайрадинович
Харис
10
Демирович
Эрмедин
Англия
Босния и Герцеговина

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0
Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Гехи в подкате снес соперника на газон. В центре поля правила были нарушены. Игрок получил карточку желтого цвета в свой пассив в итоге.
  • Опасный момент
    28'
    Еще один угловой заработали игроки сборной Англии. Конса расстреливал оппонента с семи метров буквально, но вратарь гостей успел сыграть ногами!
  • 27'
    Пока что мало мы говорим о Боуэне сегодня, но он как раз тот игрок, который пока полностью выпадает из игры английской сборной.
  • 26'
    Неудачно корнер теперь и сборная "трех львов" разыграла. Выносят по итогу мяч из своей штрафной боснийцы, нейтрализуя угрозу со стороны соперника.
  • Угловой
    25'
    Бишакшич после подачи с правого края до мяча сумел добраться. Палмер выцеливал сферу на партнера, но защитник гостей выбил мяч на угловой. 
  • 24'
    После подачи с левого края Данк и Пикфорд чудом не столкнулись друг с другом, но игроки пришли в себя. Вратарь англичан сработал на выходе надежно. 
  • Угловой
    22'
    Первый в матче угловой. Примечательно, что зарабатывают его не англичане, а боснийцы, которые проводил свою атаку по левому флангу.
  • 21'
    Огромное количество выдающихся футболистов у Англии как в центре поля, так и на флангах. Саутгейту впору хвататься за голову и думать, как из такого количества звезд выбрать лучших. 
  • 20'
    20 минут отыграли соперники в этом матче. Если что предложить Боснии и Герцеговине в этом матче. Пару раз уже выбегали гости в атаку, но эти наступления ничем не заканчивались.
  • 18'
    Триппьер отдавал передачу на Эзе, но у последнего поехала нога. В итоге сферу выкатилась за пределы поля. Только аут, да и то в пользу соперника.
  • 17'
    Очень интересно, что сегодня даже в заявке нет ни одного футболиста "МЮ", и только лишь один игрок "Тоттенхэма". Очень красноречивый выбор игроков по результатам сезона. 
  • Опасный момент
    16'
    Эзе теперь штрафную покатил мяч. Палмер отдал пас на Галлахера, который обводящим ударом не смог попасть в правый угол! Было опасно!
  • Фол, нарушение
    15'
    Пошел Эзе в контакт с соперником, но огрел соперника по ноге. Рефери тут же остановил игру. Свисток мы услышали, фол имел место быть.
  • Фол, нарушение
    13'
    Триппьер Бисакшичу коленом в колено пробил. Больно было игроку гостей. Но сейчас он поднялся с газона, с игроком, как кажется, полный порядок. 
  • 12'
    Активно фанаты поддерживают свою команду и гонят ее вперед. Времени у Англии вагон на то, чтобы выйти вперед в этом противостоянии.
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    • Травма, повреждение
      11'
      Лежит сейчас на газоне игрок Боснии и Герцеговины. Это Газибегович. Судя по всему, ему удар по лицу прилетел. Игрок пока приходит в себя. 
    • 9'
      Почти 10 минут отыграли соперники. Что можно сказать по первым минутам матче? Пока активнее впереди, конечно же, Англия, но этого для выхода вперед пока недостаточно.
    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! Уоткинс! Вышел он на ударную позицию сейчас, после чего мощно выстрелил по воротам соперника, но прямо в грудь голкиперу пробил.
    • 7'
      Перевод от Уоткинса с левого края последовал на дальний угол вратарской, где никого из партнеров не оказалось. Вынос в центр поля.
    • 6'
      Неплохо пока Босния и Герцеговина смотрится на фоне своего соперника. Англия сегодня фаворит и должна побеждать, в этом никто не сомневается.
    • Фол, нарушение
      4'
      Палмер заработал сейчас штрафной. С левого края он навесил мяч на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось. Последовала потеря.
    • 3'
      Пытается в прессинге сейчас Босния своего соперника заставить ошибиться, однако через пас удается "трем львам" выйти из обороны в атаку.
    • 2'
      Футболисты сборной Англии вышли на поле в серых цветах, а игроки Боснии - в чисто белом обмундировании. Ворота англичан в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка боснийцев - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия).
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. James Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 88% завершится победой Босния и Герцеговина.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия 0:0 Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Англия
    96% (119)
    Ничья
    2.4% (3)
    Босния и Герцеговина
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (60)
    Меньше
    45.45% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    33.64% (37)
    Нет
    66.36% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    38.7% (48)
    3:0 Англия
    15.3% (19)
    2:1 Англия
    13.7% (17)
    3:1 Англия
    12.1% (15)
    4:0 Англия
    3.2% (4)
    4:1 Англия
    1.6% (2)
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    Англия
    Босния и Герцеговина
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