Первый в матче угловой. Примечательно, что зарабатывают его не англичане, а боснийцы, которые проводил свою атаку по левому флангу.

После подачи с левого края Данк и Пикфорд чудом не столкнулись друг с другом, но игроки пришли в себя. Вратарь англичан сработал на выходе надежно.

Бишакшич после подачи с правого края до мяча сумел добраться. Палмер выцеливал сферу на партнера, но защитник гостей выбил мяч на угловой.

Неудачно корнер теперь и сборная "трех львов" разыграла. Выносят по итогу мяч из своей штрафной боснийцы, нейтрализуя угрозу со стороны соперника.

Пока что мало мы говорим о Боуэне сегодня, но он как раз тот игрок, который пока полностью выпадает из игры английской сборной.

Еще один угловой заработали игроки сборной Англии. Конса расстреливал оппонента с семи метров буквально, но вратарь гостей успел сыграть ногами!

Гехи в подкате снес соперника на газон. В центре поля правила были нарушены. Игрок получил карточку желтого цвета в свой пассив в итоге.

21' Огромное количество выдающихся футболистов у Англии как в центре поля, так и на флангах. Саутгейту впору хвататься за голову и думать, как из такого количества звезд выбрать лучших.

20' 20 минут отыграли соперники в этом матче. Если что предложить Боснии и Герцеговине в этом матче. Пару раз уже выбегали гости в атаку, но эти наступления ничем не заканчивались.

18' Триппьер отдавал передачу на Эзе, но у последнего поехала нога. В итоге сферу выкатилась за пределы поля. Только аут, да и то в пользу соперника.

17' Очень интересно, что сегодня даже в заявке нет ни одного футболиста "МЮ", и только лишь один игрок "Тоттенхэма". Очень красноречивый выбор игроков по результатам сезона.

16' Эзе теперь штрафную покатил мяч. Палмер отдал пас на Галлахера, который обводящим ударом не смог попасть в правый угол! Было опасно!

15' Пошел Эзе в контакт с соперником, но огрел соперника по ноге. Рефери тут же остановил игру. Свисток мы услышали, фол имел место быть.

13' Триппьер Бисакшичу коленом в колено пробил. Больно было игроку гостей. Но сейчас он поднялся с газона, с игроком, как кажется, полный порядок.