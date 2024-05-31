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Англия
FIFA #4
 
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Босния и Герцеговина
FIFA #74
Прогнозы 55
Англия 98.2% (54)
X 0% (0)
Босния и Герцеговина 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Босния и Герцеговина
7.55
7.90
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17.00
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Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0
Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2024, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 87% завершится победой Босния и Герцеговина.
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    • Прогнозы 55
    Англия 98.2% (54)
    X 0% (0)
    Босния и Герцеговина 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    7.55
    7.90
    Реклама, betcity.ru
    17.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Англия - Босния и Герцеговина онлайн

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    Прогнозы на матч Англия - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Англия
    98.2% (55)
    Ничья
    0% (0)
    Босния и Герцеговина
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.31% (35)
    Меньше
    32.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    44.23% (23)
    Нет
    55.77% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    28.6% (16)
    2:1 Англия
    23.2% (13)
    3:1 Англия
    17.9% (10)
    3:0 Англия
    16.1% (9)
    4:0 Англия
    3.6% (2)
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    Англия
    Босния и Герцеговина
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