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Тур: 1.
Румыния
FIFA #46
 
Позже
Болгария
FIFA #83
Прогнозы 50
Румыния 76% (38)
X 14% (7)
Болгария 10% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Болгария
1.66
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7.00
7.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Румыния
Болгария

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:0
ЧЕ2(2
1:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2
Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0
Болгария
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Азербайджан - Болгария 1:1 Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2
Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Румыния - Болгария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2024, осталось 2 дня 12 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 50
    Румыния 76% (38)
    X 14% (7)
    Болгария 10% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Румыния
    Ничья
    Болгария
    1.66
    Реклама, zenit.win
    7.00
    7.20
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Румыния - Болгария

    Исход игры
    Румыния
    76% (38)
    Ничья
    14% (7)
    Болгария
    10% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Румыния
    46% (23)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    1:0 Румыния
    12% (6)
    2:0 Румыния
    10% (5)
    1:2 Болгария
    4% (2)
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