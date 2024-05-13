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Тур: 1.
Албания
FIFA #66
 
Позже
Лихтенштейн
FIFA #202
Прогнозы 53
Албания 94.3% (50)
X 0% (0)
Лихтенштейн 5.7% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Албания
Лихтенштейн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:0
ОМЧ2Е
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1
Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Латвия - Лихтенштейн 1:1 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Лихтенштейн - Португалия 0:2
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Лихтенштейн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2024, осталось 2 дня 4 часа 28 минут.



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    • Прогнозы 53
    Албания 94.3% (50)
    X 0% (0)
    Лихтенштейн 5.7% (3)
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    Прогнозы на матч Албания - Лихтенштейн

    Исход игры
    Албания
    94.3% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Лихтенштейн
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    34% (17)
    Нет
    66% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Албания
    34% (18)
    2:1 Албания
    18.9% (10)
    1:0 Албания
    13.2% (7)
    3:1 Албания
    9.4% (5)
    3:0 Албания
    9.4% (5)
    4:0 Албания
    3.8% (2)
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