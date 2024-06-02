Тур: 1.
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1
Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1
Армения
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1
Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0
Прогнозы на матч Словения - Армения
Исход игры
Словения
79.6% (43)
Ничья
9.3% (5)
Армения
11.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
56% (28)
Нет
44% (22)
Популярный счёт
2:1 Словения
37% (20)
1:0 Словения
24.1% (13)
2:0 Словения
13% (7)
1:1 Ничья
7.4% (4)
1:2 Армения
5.6% (3)
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