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Тур: 1.
Словения
FIFA #57
 
Позже
Армения
FIFA #95
Прогнозы 54
Словения 79.6% (43)
X 9.3% (5)
Армения 11.1% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Армения
1.35
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8.50
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9.50
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1
Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1
Армения
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1
Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 28 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Словения.
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    • Прогнозы 54
    Словения 79.6% (43)
    X 9.3% (5)
    Армения 11.1% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Армения
    1.35
    Реклама, zenit.win
    8.50
    Реклама, zenit.win
    9.50
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Словения - Армения

    Исход игры
    Словения
    79.6% (43)
    Ничья
    9.3% (5)
    Армения
    11.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    56% (28)
    Нет
    44% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Словения
    37% (20)
    1:0 Словения
    24.1% (13)
    2:0 Словения
    13% (7)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    1:2 Армения
    5.6% (3)
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