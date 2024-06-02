  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Гишамер Себастьян
Италия
FIFA #9
 
Позже
Турция
FIFA #40
Прогнозы 50
Италия 92% (46)
X 4% (2)
Турция 4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Турция
3.95
5.40
Реклама, betboom.ru
6.00
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Италия
Турция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:3
Е2
0:3

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
30

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2
Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1
Турция
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3
Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.

    Главный судья: Гишамер Себастьян

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    Италия 92% (46)
    X 4% (2)
    Турция 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Турция
    3.95
    5.40
    Реклама, betboom.ru
    6.00
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Италия - Турция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Италия - Турция

    Исход игры
    Италия
    92% (46)
    Ничья
    4% (2)
    Турция
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Италия
    44% (22)
    2:0 Италия
    22% (11)
    1:0 Италия
    18% (9)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    1:2 Турция
    4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Италия
    Турция
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный