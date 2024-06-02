Тур: 1. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Гишамер Себастьян
История личных встреч
Италия
Турция
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
3
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
30
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2
Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1
Турция
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3
Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0
Прогнозы на матч Италия - Турция
Исход игры
Италия
92% (46)
Ничья
4% (2)
Турция
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
57.45% (27)
Нет
42.55% (20)
Популярный счёт
2:1 Италия
44% (22)
2:0 Италия
22% (11)
1:0 Италия
18% (9)
2:2 Ничья
4% (2)
1:2 Турция
4% (2)
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