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Тур: 1.
Португалия
FIFA #6
 
Позже
Финляндия
FIFA #61
Прогнозы 50
Португалия 98% (49)
X 0% (0)
Финляндия 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Финляндия
1.19
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7.40
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7.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Португалия
Финляндия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
1:0
ЧЕ2(2
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
0

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2
Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4
Финляндия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0
Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 12 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38% пользователей.
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    • Прогнозы 50
    Португалия 98% (49)
    X 0% (0)
    Финляндия 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Финляндия
    1.19
    Реклама, fon.bet
    7.40
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    7.30
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    Прогнозы на матч Португалия - Финляндия

    Исход игры
    Португалия
    98% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Финляндия
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    38.3% (18)
    Нет
    61.7% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    38% (19)
    2:1 Португалия
    16% (8)
    3:1 Португалия
    16% (8)
    3:0 Португалия
    14% (7)
    1:0 Португалия
    4% (2)
    4:1 Португалия
    4% (2)
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