Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Норвегия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Бобб Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Норвегия

48' Жегрова Эдон из команды Косово своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Косово идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Бекай Висар взял и забрал мяч на выходе

46' Косово идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Удар от ворот произведет Норвегия

46' Жегрова Эдон не смог попасть в створ ударом издали

45' Косово идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Косово совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Косово совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ханше-Ольсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Пакарада Леарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Косово

41' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Косово совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Рашани Эльбасан получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Рашани Эльбасан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Эдегор Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Холанн Эрлинг нанес удар головой, но Висар Бекай спокойно отбил мяч.

36' Эдегор Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Эдегор Мартин из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Бериша Валон получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Бериша Валон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Войвода Мергим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Эмерлаху Линдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Косово совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Бобб Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Айер Кристоффер нанес удар головой, но Висар Бекай спокойно отбил мяч.

27' Удар от ворот произведет Норвегия

27' Косово идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Косово совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Косово совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Пакарада Леарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Матч возобновится спорным мячом

22' Ох, нехорошо это выглядит. Бериша Валон получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Бериша Валон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

18' Айер Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Косово идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Команда Норвегия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Мёллер Вольфе Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Косово совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Идризи Бленди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Косово совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Косово идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Идризи Бленди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Косово идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Идризи Бленди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Косово

4' Торстведт Кристиан из команды Норвегия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

2' Косово совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Косово совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Косово начинает с центра поля