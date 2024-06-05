Тур: 1. Стадион: Уллевааль. Главный судья: Реддер Миккель
Ход матча
15'
1:0
70'
2:0
75'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
487 Количество передач 451
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бобб
Оскар
14
Бериша
Валон
10
Жегрова
Эдон
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бобб ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Доннум АронНападающий
-
20 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
10 Жегрова ЭдонНападающий
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Авдыли ИлирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Фода Франко
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0
Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1
Косово
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1
Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2