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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Норвегия
FIFA #47
3:0
Конец матча
Косово
FIFA #102
0'
1:0
15' Гол
Холанн Эрлинг
2:0
70' Гол
Холанн Эрлинг
3:0
75' Гол
Холанн Эрлинг
90'+5

Ход матча

15'
Холанн Эрлинг
1:0
35'
 
Рахмани Альбион
Бериша Валон
40'
 
Бериша Бернард
Рашани Эльбасан
46'
 
Делова Люмбардх
Идризи Бленди
46'
Торсбю Мортен
Торстведт Кристиан
 
46'
Педерсен Маркус II
Ханше-Ольсен Андреас
 
46'
Нуса Антонио
Ларсен Йорген
 
62'
Доннум Арон
Бобб Оскар
 
70'
Холанн Эрлинг
2:0
75'
Гундерсен Йостейн
Мёллер Вольфе Давид
 
75'
Холанн Эрлинг
3:0
78'
 
Art Smakaj
Эмерлаху Линдон
78'
 
Красники Илир
Алити Фидан
90'
Скьеллеруп Андреас
Холанн Эрлинг
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 487 Количество передач 451
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нюланд
Эрьян
3
Айер
Кристоффер
21
Ханше-Ольсен
Андреас
4
Эстигор
Лео
5
Мёллер
Вольфе
Давид
18
Торстведт
Кристиан
8
Берге
Сандер
22
Бобб
Оскар
10
Эдегор
Мартин
23
Ларсен
Йорген
9
Холанн
Эрлинг
1
Бекай
Висар
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
17
Пакарада
Леарт
22
Идризи
Бленди
8
Эмерлаху
Линдон
14
Бериша
Валон
10
Жегрова
Эдон
18
Мурики
Ведат
11
Рашани
Эльбасан
Норвегия
Косово

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0
Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1
Косово
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1
Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Холанн Эрлинг из команды Норвегия сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Норвегия: 52%, Косово: 48%.
  • 94'
    Косово контролирует мяч.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Норвегия
  • 94'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 94'
    Косово совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Косово контролирует мяч.
  • 93'
    Косово совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Норвегия
  • 93'
    Бериша Бернард не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Косово идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Косово
  • 92'
    Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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