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Тур: 1. Стадион: .
Дания
FIFA #21
 
Позже
Швеция
FIFA #27
Прогнозы 46
Дания 54.3% (25)
X 28.3% (13)
Швеция 17.4% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Швеция
3.70
3.65
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3.95
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Дания
Швеция

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
0:0
ТМС
1:0
Е2СМ
2:2
Е2СМ
2:1
ММ
1:0
ММ
1:1
ТМС
2:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Среднее время на гол

112
225

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
180

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1
Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2
Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0
Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 46
    Дания 54.3% (25)
    X 28.3% (13)
    Швеция 17.4% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Швеция
    3.70
    3.65
    Реклама, fon.bet
    3.95
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Дания - Швеция

    Исход игры
    Дания
    54.3% (25)
    Ничья
    28.3% (13)
    Швеция
    17.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    39.1% (18)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    1:2 Швеция
    8.7% (4)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    1:0 Дания
    6.5% (3)
    2:0 Дания
    4.3% (2)
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    Дания
    Швеция
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