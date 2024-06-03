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Тур: 1.
Бельгия
FIFA #3
 
Позже
Черногория
FIFA #70
Прогнозы 45
Бельгия 91.1% (41)
X 4.4% (2)
Черногория 4.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Черногория
1.36
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8.20
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9.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Бельгия
Черногория

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0
Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1
Черногория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0
Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 45
    Бельгия 91.1% (41)
    X 4.4% (2)
    Черногория 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Черногория
    1.36
    Реклама, betcity.ru
    8.20
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    9.00
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    Прогнозы на матч Бельгия - Черногория

    Исход игры
    Бельгия
    91.1% (41)
    Ничья
    4.4% (2)
    Черногория
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    40% (18)
    2:1 Бельгия
    24.4% (11)
    3:1 Бельгия
    15.6% (7)
    3:0 Бельгия
    6.7% (3)
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    Бельгия
    Черногория
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