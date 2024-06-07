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Тур: 1.
Армения
FIFA #95
 
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Казахстан
FIFA #103
Прогнозы 122
Армения 56.6% (69)
X 32% (39)
Казахстан 11.5% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Казахстан
3.30
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чанчаревич
Огньен
4
Арутюнян
Георгий
22
Мурадян
Сергей
3
Ароян
Вараздат
19
Григорян
Эдгар
20
Дашян
Артак
23
Бичахчян
Ваан
21
Тикнизян
Наир
13
Оганесян
Камо
18
Миранян
Артур
8
Сперцян
Эдуард
12
Шацкий
Игорь
6
Касым
Алибек
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
16
Тапалов
Еркин
11
Вороговский
Ян
8
Тагыберген
Асхат
6
Садыбеков
Адилет
20
Оразов
Рамазан
10
Самородов
Максим
7
Астанов
Эльхан
Армения
Казахстан

История личных встреч

Армения
Казахстан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
2:0
ММ
0:3
ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0
Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0
Казахстан
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1
Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю вас на очередной товарищески поединок сборных, в котором встретятся Армения и Казахстан. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2024, осталось 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 122
Армения 56.6% (69)
X 32% (39)
Казахстан 11.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Казахстан
3.30
3.60
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4.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Армения - Казахстан онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Армения - Казахстан

Исход игры
Армения
57.9% (73)
Ничья
31% (39)
Казахстан
11.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
85.19% (92)
Нет
14.81% (16)
Популярный счёт
2:1 Армения
32.5% (41)
1:1 Ничья
23.8% (30)
1:0 Армения
11.1% (14)
1:2 Казахстан
7.1% (9)
2:2 Ничья
4.8% (6)
3:1 Армения
1.6% (2)
1:3 Казахстан
1.6% (2)
2:0 Армения
1.6% (2)
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