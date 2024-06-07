Тур: 1. Стадион: Лахден.
0:1
Перерыв
Ход матча
13'
34'
0:1
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
19
Ярвинен
Ииро
11
Ботье
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Оседе ДерикЗащитник
-
-
-
-
-
28 Axel Kouame
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Лахти
Интер Турку
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
12 побед 16 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
47 матчей
34%
27.7%
38.3%
16 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.4%
44.7%
31.9%
11 побед 21 ничья 15 побед
Второй тайм
25.5%
46.8%
27.7%
12 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.08
1.27
Среднее время на гол
83
70
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.28
Среднее время на гол
56
70
Всего голов
62
60
Голов в среднем за матч
1.32
1.28
Тотал матчей
2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
Среднее время на гол
68
70
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Colin Odutayo
|2 (1)
|0.2
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.1
|Кастро Пабло
|1
|0.1
|Коскинен Отсо
|1
|0.1
|Лопес Майкл
|1 (1)
|0.1
|Бабикер Асаад
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставицки Тимо
|3
|0.27
|Ботье Жан
|3 (1)
|0.27
|Darren Smith III
|2 (1)
|0.18
|Тамминен Матиас
|1
|0.09
|Ярвинен Ииро
|1
|0.09
|Флориан Кребс
|1
|0.09
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.09
|Luka Kuittinen
|1
|0.09
|Joonas Kekarainen
|1
|0.09
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|2
|1
|Samuel Pasanen
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Riku Selander
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботье Жан
|3
|1
|Ставицки Тимо
|4
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Хямяляйнен Юусо
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Ярвинен Ииро
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Luka Kuittinen
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
|Thomas Lahdensuo
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Интер Турку
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Лахти
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
1
9
Лахти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Интер Турку
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
14
6 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
33%
2
14%
1-15
3
50%
3
21%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
17%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
16
20
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
2
13%
3
15%
1-15
4
25%
3
15%
16-30
4
25%
4
20%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0
Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2
Интер Турку
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1
Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1
Результаты матчей
Лахти
Интер Турку
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лахти
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
18
37
18
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|8
|1
|2
|21 - 13
|25
|2.
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|3.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|5.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|7.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|10.
|9
|1
|4
|4
|14 - 17
|7
|11.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|12.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|5.
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|7.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|8.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|9.
|1:0
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|11.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|12.
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (3)
|Оулу
|Ренникс Джастин
|4 (1)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5
|Хака
|Guilherme Morais
|5