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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
0:1
Перерыв
Интер Турку
0'
13' Желтая карточка
Samuel Pasanen
0:1
34' Гол
Luka Kuittinen

Ход матча

13'
Samuel Pasanen
 
34'
0:1
Luka Kuittinen
(Флориан Кребс)
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Лахти
Ничья
Интер Турку
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Все Коэффициенты
1
Олувайеми
Джош
16
Julius
Tauriainen
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
26
Кастро
Пабло
11
Коскинен
Отсо
17
Tommi
Jaentti
6
Samuel
Pasanen
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
7
Colin
Odutayo
1
Хуухтанен
Ээту
2
Jussi
Niska
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
6
Dimitri
Legbo
10
Флориан
Кребс
17
Bismark
Ampofo
19
Ярвинен
Ииро
21
Тамминен
Матиас
11
Ботье
Жан
24
Ставицки
Тимо
Лахти
Интер Турку

История личных встреч

Лахти
Интер Турку

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
12 побед 16 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

47 матчей

34%
27.7%
38.3%
16 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

23.4%
44.7%
31.9%
11 побед 21 ничья 15 побед

Второй тайм

25.5%
46.8%
27.7%
12 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

В
1:2
В
2:1
В
2:1
В
5:1
В
1:1
В
2:1
В
3:0
В
2:2
К
5:0
В
2:0
В
1:1
К
1:2
В
2:0
В
0:0
В
1:2
В
1:6
В
1:0
В
0:0
В
1:2
В
1:0
В
1:1
КЛ
2:1
В
3:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
КС
1:2
В
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:0
В
2:0
КЛ(1
2:1
КЛ(1
0:1
В
3:4
В
2:0
В
0:5
В
1:1
В
1:3
КЛ
0:1
К
3:4
В
1:3
В
1:1
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.08
1.27

Среднее время на гол

83
70

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.28

Среднее время на гол

56
70

Всего голов

62
60

Голов в среднем за матч

1.32
1.28

Тотал матчей

2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44

Среднее время на гол

68
70

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Colin Odutayo 2 (1) 0.2
Julius Tauriainen 1 (1) 0.1
Кастро Пабло 1 0.1
Коскинен Отсо 1 0.1
Лопес Майкл 1 (1) 0.1
Бабикер Асаад 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставицки Тимо 3 0.27
Ботье Жан 3 (1) 0.27
Darren Smith III 2 (1) 0.18
Тамминен Матиас 1 0.09
Ярвинен Ииро 1 0.09
Флориан Кребс 1 0.09
Хямяляйнен Юусо 1 0.09
Luka Kuittinen 1 0.09
Joonas Kekarainen 1 0.09
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 2 1
Samuel Pasanen 3 0
Colin Odutayo 3 0
Riku Selander 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Кастро Пабло 1 0
Фокс Дилан 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Akseli Puukko 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботье Жан 3 1
Ставицки Тимо 4 0
Алмен Микаэль 4 0
Хямяляйнен Юусо 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Ярвинен Ииро 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Флориан Кребс 1 0
Jussi Niska 1 0
Luka Kuittinen 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Thomas Lahdensuo 1 0
Eero Vuorjoki 1 0

Результаты матчей

Лахти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Интер Турку
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Лахти
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

1
9
Лахти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Интер Турку
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
14
6 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
33%
2
14%
1-15
3
50%
3
21%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
17%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

16
20
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
2
13%
3
15%
1-15
4
25%
3
15%
16-30
4
25%
4
20%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0
Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2
Интер Турку
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1
Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1

Результаты матчей

Лахти
Интер Турку

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лахти
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
3
7
1
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1:0 11 8 1 2 21 - 13 25
2.
КуПС
 10 6 4 0 19 - 9 22
3.
СЯК Сейнайоки
 10 5 3 2 16 - 11 18
4.
Хака
 1:0 10 5 2 3 16 - 16 17
5.
Ильвес
 0:1 11 5 2 4 20 - 13 17
6.
ХИК
 11 4 4 3 15 - 12 16
7.
Мариехамн
 0:1 10 3 3 4 13 - 14 12
8.
Гнистан
 10 3 3 4 14 - 16 12
9.
Интер Турку
 1:0 11 3 2 6 14 - 21 11
10.
Оулу
 9 1 4 4 14 - 17 7
11.
Лахти
 0:1 10 1 3 6 6 - 17 6
12.
ЕИФ Экенас
 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1:0 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Хака
 1:0 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Ильвес
 0:1 6 3 1 2 16 - 10 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Интер Турку
 1:0 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 0:1 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Гнистан
 5 2 1 2 4 - 6 7
10.
Оулу
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Лахти
 0:1 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 1:0 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Ильвес
 0:1 5 2 1 2 4 - 3 7
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
ХИК
 5 1 2 2 6 - 8 5
7.
Хака
 1:0 4 1 1 2 5 - 9 4
8.
Мариехамн
 0:1 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Интер Турку
 1:0 6 1 0 5 5 - 14 3
10.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
11.
Лахти
 0:1 5 0 2 3 2 - 10 2
12.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
Оулу Коффей Эшли 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Ильвес Хаарала Сантери 4 (3)
Оулу Ренникс Джастин 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
Хака Guilherme Morais 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Флориан Кребс сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Luka Kuittinen бьет в цель!
  • 13'
    Samuel Pasanen получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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