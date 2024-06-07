Тур: 1. Стадион: Лахден.
0:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаSamuel Pasanen
0:1
34' ГолLuka Kuittinen
84' Желтая карточкаThomas Lahdensuo
0:2
89' ГолDjoully Nzoko
90' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
90'+6
Ход матча
13'
34'
0:1
84'
89'
0:2
90'
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
19
Ярвинен
Ииро
11
Ботье
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Оседе ДерикЗащитник
-
-
-
-
-
28 Axel Kouame
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Лахти
Интер Турку
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
12 побед 16 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
47 матчей
34%
27.7%
38.3%
16 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.4%
44.7%
31.9%
11 побед 21 ничья 15 побед
Второй тайм
25.5%
46.8%
27.7%
12 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.08
1.27
Среднее время на гол
83
70
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.28
Среднее время на гол
56
70
Всего голов
62
60
Голов в среднем за матч
1.32
1.28
Тотал матчей
2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
Среднее время на гол
68
70
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Colin Odutayo
|2 (1)
|0.2
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.1
|Кастро Пабло
|1
|0.1
|Коскинен Отсо
|1
|0.1
|Лопес Майкл
|1 (1)
|0.1
|Бабикер Асаад
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставицки Тимо
|3
|0.27
|Ботье Жан
|3 (1)
|0.27
|Darren Smith III
|2 (1)
|0.18
|Тамминен Матиас
|1
|0.09
|Ярвинен Ииро
|1
|0.09
|Флориан Кребс
|1
|0.09
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.09
|Luka Kuittinen
|1
|0.09
|Joonas Kekarainen
|1
|0.09
|Djoully Nzoko
|1
|0.09
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|2
|1
|Samuel Pasanen
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Riku Selander
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботье Жан
|3
|1
|Хямяляйнен Юусо
|4
|0
|Ставицки Тимо
|4
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Ярвинен Ииро
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Thomas Lahdensuo
|2
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Luka Kuittinen
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Интер Турку
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Лахти
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интер Турку
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
1
9
Лахти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Интер Турку
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
14
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
2
14%
1-15
3
38%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
1
17%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
18
20
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
1
6%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0
Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2
Интер Турку
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1
Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1
Результаты матчей
Лахти
Интер Турку
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Лахти
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
92
19
47
19
29
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Хака
|Патулидис Эвангелос
|5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5
|Хака
|Guilherme Morais
|5