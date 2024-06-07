Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
6' Желтая карточкаNikolas Talo
15' Желтая карточкаGuilherme Morais
1:0
23' ГолПатулидис Эвангелос
25' Желтая карточкаPedro Machado
Ход матча
6'
15'
23'
25'
12
Лепола
Антон
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
77
Oliver
Whyte
77
Hugo
Cardoso
17
Сид
Робин
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
-
17 Сид РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
История личных встреч
Хака
Мариехамн
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
28 матчей
35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.9%
35.7%
46.4%
5 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.47
1.27
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Среднее время на гол
49
76
Всего голов
45
34
Голов в среднем за матч
1.61
1.21
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
56
74
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|4
|0.4
|Maissa Fall
|4
|0.4
|Imani Lanquedoc
|2
|0.2
|Oliver Whyte
|1
|0.1
|Магута Райан
|1
|0.1
|Фриберг Никлас
|1
|0.1
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.1
|Marko Bacanin
|1
|0.1
|Juho Kilo
|1
|0.1
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|4 (1)
|0.4
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.3
|Олавале Мухамед
|3
|0.3
|Саллинен Оскари
|2
|0.2
|Hugo Cardoso
|1
|0.1
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Daniel Enqvist
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|5
|0
|Магута Райан
|2
|1
|Oliver Whyte
|3
|0
|Maissa Fall
|3
|0
|Мастокангас Элиас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Nikolas Talo
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Juho Kilo
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дальстрем Себастьян
|3
|1
|Райтанен Патрик
|3
|1
|Олавале Мухамед
|4
|0
|Pedro Machado
|3
|0
|Emmanuel Patut
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Michael Fonsell
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Хака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
2
Хака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
9
Хака
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
20%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
5
38%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
3
23%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0
Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1
Мариехамн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0
ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
Хака
Мариехамн
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Хака
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
45
27
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|8
|1
|2
|21 - 13
|25
|2.
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|3.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|5.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|7.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|10.
|9
|1
|4
|4
|14 - 17
|7
|11.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|12.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|16 - 10
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|5.
|5
|1
|2
|2
|10 - 10
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|7.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|8.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|9.
|1:0
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|11.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|12.
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (3)
|Оулу
|Ренникс Джастин
|4 (1)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5
|Хака
|Guilherme Morais
|5