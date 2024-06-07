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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:0
Конец матча
Мариехамн
0'
6' Желтая карточка
Nikolas Talo
15' Желтая карточка
Guilherme Morais
1:0
23' Гол
Патулидис Эвангелос
25' Желтая карточка
Pedro Machado
2:0
53' Гол
Патулидис Эвангелос
60' Желтая карточка
Emmanuel Patut
62' Желтая карточка
Oliver Whyte
90'+6
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
10
Патулидис
Эвангелос
77
Oliver
Whyte
7
Мастокангас
Элиас
32
Рийконен
Матиас
28
Ниссинен
Йири
22
Pedro
Machado
4
Аувинен
Ээро-Матти
33
Daniel
Enqvist
14
Michael
Fonsell
20
Emmanuel
Patut
8
Дальстрем
Себастьян
77
Hugo
Cardoso
17
Сид
Робин
43
Leo
Andersson
Хака
Мариехамн

История личных встреч

Хака
Мариехамн

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

28 матчей

35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.9%
35.7%
46.4%
5 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

В
2:1
В
1:1
В
2:1
В
2:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
0:3
К
3:0
В
0:1
В
2:2
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
2:2
КЛ
0:1
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
4:0
В
2:1
В
2:3
В
5:1
В
2:1
В
2:1
В
1:0
КЛ
2:1
В
1:2

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.47
1.27

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Среднее время на гол

49
76

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

1.61
1.21

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

56
74

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 5 0.5
Maissa Fall 4 0.4
Imani Lanquedoc 2 0.2
Oliver Whyte 1 0.1
Магута Райан 1 0.1
Фриберг Никлас 1 0.1
Сейдиу Арлинд 1 0.1
Marko Bacanin 1 0.1
Juho Kilo 1 0.1
Мастокангас Элиас 0 0
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 4 (1) 0.4
Дальстрем Себастьян 3 0.3
Олавале Мухамед 3 0.3
Саллинен Оскари 2 0.2
Hugo Cardoso 1 0.1
Ойяла Матиас 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Daniel Enqvist 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 5 0
Oliver Whyte 4 0
Магута Райан 2 1
Maissa Fall 3 0
Мастокангас Элиас 2 0
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Патулидис Эвангелос 2 0
Nikolas Talo 2 0
Сийра Тууре 1 0
Лепола Антон 1 0
Juho Kilo 1 0
Imani Lanquedoc 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дальстрем Себастьян 3 1
Райтанен Патрик 3 1
Олавале Мухамед 4 0
Emmanuel Patut 4 0
Pedro Machado 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Michael Fonsell 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Хака
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2
Хака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мариехамн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
9
Хака
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Мариехамн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
18%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
5
38%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
3
20%
1-15
1
6%
5
33%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0
Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1
Мариехамн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0
ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

Хака
Мариехамн

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Хака
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 11 7 2 2 21 - 14 23
2.
КуПС
 10 6 4 0 19 - 9 22
3.
ХИК
 12 5 4 3 19 - 13 19
4.
Ильвес
 11 5 3 3 21 - 13 18
5.
СЯК Сейнайоки
 11 5 3 3 17 - 15 18
6.
Хака
 10 5 2 3 17 - 16 17
7.
Гнистан
 10 3 3 4 14 - 16 12
8.
Мариехамн
 10 3 3 4 13 - 15 12
9.
Интер Турку
 11 3 2 6 15 - 21 11
10.
Оулу
 9 1 4 4 14 - 17 7
11.
Лахти
 10 1 3 6 6 - 18 6
12.
ЕИФ Экенас
 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
Хака
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
ВПС
 6 3 2 1 12 - 8 11
4.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Интер Турку
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Гнистан
 5 2 1 2 4 - 6 7
10.
Оулу
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Лахти
 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
Ильвес
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
СЯК Сейнайоки
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
ХИК
 5 1 2 2 6 - 8 5
7.
Хака
 4 1 1 2 5 - 9 4
8.
Мариехамн
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Интер Турку
 6 1 0 5 6 - 14 3
10.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
11.
Лахти
 5 0 2 3 2 - 10 2
12.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Оулу Коффей Эшли 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Хака Патулидис Эвангелос 5
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
Хака Guilherme Morais 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Педро Машаду получил желтую карточку от судьи
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