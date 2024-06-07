  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
1:1
Конец матча
Ильвес
0'
35' Желтая карточка
Ветели Йоона
1:0
41' Гол
Mads Borchers
44' Желтая карточка
Prosper Ahiabu
1:1
73' Гол
Арифи Дони
90'+4
24
Лейслахти
Расмус
23
Ниеми
Мийка
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
30
Вахтера
Йонас
44
Башкиров
Евгений
11
Mads
Borchers
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
9
Улунду
Винсент
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
7
Ветели
Йоона
19
Oiva
Jukkola
10
Риски
Роопе
29
Хаарала
Сантери
ВПС
Ильвес

История личных встреч

ВПС
Ильвес

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

24 матча

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
В
0:2
В
0:2
ТМК
1:2
В
2:3
В
3:0
В
3:2
В
1:2
В
0:0
К
3:0
В
1:2
В
0:0
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
0:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
0:1
В
1:3
В
1:0
В
2:3
К
1:6

Голы

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.93
1.3

Среднее время на гол

96
69

Всего голов

25
34

Голов в среднем за матч

1.04
1.42

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

86
63

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 8 (5) 0.73
Teemu Hytoenen 3 0.27
Хаукиоя Мартти 2 0.18
Хасселбайнк Глеофило 2 0.18
Башкиров Евгений 1 0.09
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.09
Alfie Cicale 1 0.09
Ниеми Мийка 1 0.09
Mikko Pitkaenen 1 0.09
Antonio Almen 1 0.09
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 4 (2) 0.36
Oiva Jukkola 3 0.27
Риски Роопе 3 0.27
Арифи Дони 2 0.18
Улунду Винсент 2 0.18
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.09
Попович Антон 1 0.09
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.09
Аспегрен Фелипе 1 0.09
Миеттунен Тату 1 0.09
Мяенпя Аапо 1 0.09
Maksim Stjopin 1 0.09
Ветели Йоона 0 0
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 3 0
Mikko Pitkaenen 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Prosper Ahiabu 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Энгстрем Йеспер 1 0
Аланко Саму 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 4 1
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Ветели Йоона 4 0
Пиккарайнен Юханэ 3 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2
ВПС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

8
11
ВПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ильвес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
4
44%
4
25%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Пропущено

6
10
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
3
50%
3
30%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Забито

21
21
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
1
5%
2
10%
1-15
6
29%
1
5%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
6
29%
5
24%
61-75
3
14%
4
19%
76-90

Пропущено

14
13
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
5
36%
4
31%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2
КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1
Ильвес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0
ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3

Результаты матчей

ВПС
Ильвес

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:2
4 раза 80%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ВПС
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
5
6
3
8
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 11 7 2 2 21 - 14 23
2.
КуПС
 10 6 4 0 19 - 9 22
3.
ХИК
 12 5 4 3 19 - 13 19
4.
Ильвес
 11 5 3 3 21 - 13 18
5.
СЯК Сейнайоки
 11 5 3 3 17 - 15 18
6.
Хака
 10 5 2 3 17 - 16 17
7.
Гнистан
 10 3 3 4 14 - 16 12
8.
Мариехамн
 10 3 3 4 13 - 15 12
9.
Интер Турку
 11 3 2 6 15 - 21 11
10.
Оулу
 9 1 4 4 14 - 17 7
11.
Лахти
 10 1 3 6 6 - 18 6
12.
ЕИФ Экенас
 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
Хака
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
ВПС
 6 3 2 1 12 - 8 11
4.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Интер Турку
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Гнистан
 5 2 1 2 4 - 6 7
10.
Оулу
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Лахти
 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
Ильвес
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
СЯК Сейнайоки
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
ХИК
 5 1 2 2 6 - 8 5
7.
Хака
 4 1 1 2 5 - 9 4
8.
Мариехамн
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Интер Турку
 6 1 0 5 6 - 14 3
10.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
11.
Лахти
 5 0 2 3 2 - 10 2
12.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Оулу Коффей Эшли 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Хака Патулидис Эвангелос 5
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
Хака Guilherme Morais 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Prosper Ahiabu получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Vincent Ulundu уходит с поля. Marius Soederbaeck выходит вместо него
  • 41'
    Teemu Hytoenen сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Mads Borchers бьет в цель!
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