Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
35' Желтая карточкаВетели Йоона
1:0
41' ГолMads Borchers
44' Желтая карточкаProsper Ahiabu
1:1
73' ГолАрифи Дони
90'+4
Ход матча
35'
41'
1:0
44'
73'
1:1
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
10
Риски
Роопе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Akon Kuek
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Samba BengaЗащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
ВПС
Ильвес
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
24 матча
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.93
1.3
Среднее время на гол
96
69
Всего голов
25
34
Голов в среднем за матч
1.04
1.42
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
86
63
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|8 (5)
|0.73
|Teemu Hytoenen
|3
|0.27
|Хаукиоя Мартти
|2
|0.18
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0.18
|Башкиров Евгений
|1
|0.09
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.09
|Alfie Cicale
|1
|0.09
|Ниеми Мийка
|1
|0.09
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.09
|Antonio Almen
|1
|0.09
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|4 (2)
|0.36
|Oiva Jukkola
|3
|0.27
|Риски Роопе
|3
|0.27
|Арифи Дони
|2
|0.18
|Улунду Винсент
|2
|0.18
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.09
|Попович Антон
|1
|0.09
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.09
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.09
|Миеттунен Тату
|1
|0.09
|Мяенпя Аапо
|1
|0.09
|Maksim Stjopin
|1
|0.09
|Ветели Йоона
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|3
|0
|Mikko Pitkaenen
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Prosper Ahiabu
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|4
|1
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Ветели Йоона
|4
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Риски Роопе
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
2
ВПС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
8
11
ВПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ильвес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
4
44%
4
25%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Пропущено
6
10
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
3
50%
3
30%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Забито
21
21
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
1
5%
2
10%
1-15
6
29%
1
5%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
6
29%
5
24%
61-75
3
14%
4
19%
76-90
Пропущено
14
13
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
5
36%
4
31%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2
КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1
Ильвес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0
ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3
Результаты матчей
ВПС
Ильвес
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:2
4 раза 80%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ВПС
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
38
47
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Хака
|Патулидис Эвангелос
|5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5
|Хака
|Guilherme Morais
|5