  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
4:1
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
0:1
5' Гол
Fallou Ndiaye
1:1
33' Пенальти
Лингман Лукас
45' Желтая карточка
Salim Giabo Yussif
69' Желтая карточка
Олусанья Антони
2:1
78' Гол
Планж Люк
79' Желтая карточка
Хальме Аапо
3:1
83' Гол
Планж Люк
90' Желтая карточка
Лингман Лукас
90' Желтая карточка
Fallou Ndiaye
4:1
90' Гол
Планж Люк
90'+6
81
Хенрикссон
Элмо
24
Michael
Boamah
6
Хальме
Аапо
4
Тойвио
Йоона
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
10
Лингман
Лукас
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
18
Кескинен
Топи
11
Олусанья
Антони
7
Хостикка
Сантери
1
Паунио
Роопе
16
Otto
Kemppainen
44
Fallou
Ndiaye
17
Тикканен
Вилле
26
Наамо
Дарио
8
Valentin
Gasc
15
Salim
Giabo
Yussif
2
Фати
Бабакар
10
Ханнола
Пюрю
7
Карялайнен
Расмус
37
Kasper
Paananen
ХИК
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

ХИК
СЯК Сейнайоки

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

125%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

34 матча

64.7%
17.6%
17.7%
22 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.2%
44.1%
17.7%
13 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

В
3:3
В
2:3
В
1:2
В
0:0
ТМК
2:3
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
0:0
В
0:2
В
1:2
В
2:0
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
4:0
В
0:1
В
0:2
К
0:1
В
0:6
В
6:0
В
0:0
К
1:1
В
2:3
В
2:1
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
1:0
К
0:4

Голы

Всего голов

30
33

Голов в среднем за матч

1.88
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

0.94
0.69

Среднее время на гол

95
130

Всего голов

47
44

Голов в среднем за матч

1.38
1.29

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

65
69

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 6 0.5
Кескинен Топи 4 0.33
Лингман Лукас 3 (2) 0.25
Олусанья Антони 2 0.17
Банде Хассане 1 0.08
Тойвио Йоона 1 0.08
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.08
_Ezeh D. 1 0.08
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Хостикка Сантери 0 0
Паллас Ноа 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Paananen 4 0.36
Jaime Moreno II 4 (1) 0.36
Карялайнен Расмус 2 0.18
Fallou Ndiaye 2 0.18
Ханнола Пюрю 1 0.09
Valentin Gasc 1 0.09
Фати Бабакар 1 0.09
Salim Giabo Yussif 1 0.09

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лингман Лукас 3 0
Олусанья Антони 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Томас Диого 1 1
Сарпей Ханс 2 0
Хальме Аапо 2 0
Кескинен Топи 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Паллас Ноа 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 4 0
Valentin Gasc 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Jaime Moreno II 2 0
Ханнола Пюрю 2 0
Тикканен Вилле 2 0
Арсало Маркус 2 0
Фати Бабакар 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Salim Giabo Yussif 1 0

Результаты матчей

ХИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
9
ХИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
СЯК Сейнайоки
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
15%
3
43%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
11%
5
31%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
1
6%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2
Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0
ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1

Результаты матчей

ХИК
СЯК Сейнайоки

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ХИК
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
2
4
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
4
7
3
9
2.5
3
8
2
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 11 7 2 2 21 - 14 23
2.
КуПС
 10 6 4 0 19 - 9 22
3.
ХИК
 12 5 4 3 19 - 13 19
4.
Ильвес
 11 5 3 3 21 - 13 18
5.
СЯК Сейнайоки
 11 5 3 3 17 - 15 18
6.
Хака
 10 5 2 3 17 - 16 17
7.
Гнистан
 10 3 3 4 14 - 16 12
8.
Мариехамн
 10 3 3 4 13 - 15 12
9.
Интер Турку
 11 3 2 6 15 - 21 11
10.
Оулу
 9 1 4 4 14 - 17 7
11.
Лахти
 10 1 3 6 6 - 18 6
12.
ЕИФ Экенас
 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
Хака
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
ВПС
 6 3 2 1 12 - 8 11
4.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
6.
КуПС
 3 3 0 0 9 - 3 9
7.
Интер Турку
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Гнистан
 5 2 1 2 4 - 6 7
10.
Оулу
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Лахти
 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
Ильвес
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
СЯК Сейнайоки
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Гнистан
 5 1 2 2 10 - 10 5
6.
ХИК
 5 1 2 2 6 - 8 5
7.
Хака
 4 1 1 2 5 - 9 4
8.
Мариехамн
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Интер Турку
 6 1 0 5 6 - 14 3
10.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
11.
Лахти
 5 0 2 3 2 - 10 2
12.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Оулу Коффей Эшли 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Хака Патулидис Эвангелос 5
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
Хака Guilherme Morais 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Salim Giabo Yussif получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Г О О О О Л - Лингман Лукас из команды ХИК забивает с точки!
    • 5'
      Valentin Gasc сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Fallou Ndiaye бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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