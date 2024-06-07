Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
4:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолFallou Ndiaye
1:1
33' ПенальтиЛингман Лукас
45' Желтая карточкаSalim Giabo Yussif
69' Желтая карточкаОлусанья Антони
2:1
78' ГолПланж Люк
79' Желтая карточкаХальме Аапо
3:1
83' ГолПланж Люк
90' Желтая карточкаЛингман Лукас
90' Желтая карточкаFallou Ndiaye
4:1
90' ГолПланж Люк
90'+6
Ход матча
5'
0:1
33'
1:1
69'
78'
2:1
79'
83'
90'
90'
90'
4:1
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
-
-
-
22 Liam Moeller
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Наамо ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Stevie Grieve
История личных встреч
ХИК
СЯК Сейнайоки
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
125%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
34 матча
64.7%
17.6%
17.7%
22 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.2%
44.1%
17.7%
13 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
33
Голов в среднем за матч
1.88
1.83
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
0.94
0.69
Среднее время на гол
95
130
Всего голов
47
44
Голов в среднем за матч
1.38
1.29
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
65
69
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|6
|0.5
|Кескинен Топи
|4
|0.33
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.25
|Олусанья Антони
|2
|0.17
|Банде Хассане
|1
|0.08
|Тойвио Йоона
|1
|0.08
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.08
|_Ezeh D.
|1
|0.08
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Хостикка Сантери
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Paananen
|4
|0.36
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|0.36
|Карялайнен Расмус
|2
|0.18
|Fallou Ndiaye
|2
|0.18
|Ханнола Пюрю
|1
|0.09
|Valentin Gasc
|1
|0.09
|Фати Бабакар
|1
|0.09
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.09
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лингман Лукас
|3
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Томас Диого
|1
|1
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Хальме Аапо
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|4
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|2
|0
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Арсало Маркус
|2
|0
|Фати Бабакар
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
|Salim Giabo Yussif
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
9
ХИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
СЯК Сейнайоки
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
15%
3
43%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
11%
5
31%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
1
6%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2
Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0
ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1
Результаты матчей
ХИК
СЯК Сейнайоки
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ХИК
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
33
25
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
48
47
39
38
210
110
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Хака
|Патулидис Эвангелос
|5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5
|Хака
|Guilherme Morais
|5