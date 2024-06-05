Тур: 1. Стадион: Уэмбли.
История личных встреч
Англия
Исландия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1
Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0
Исландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1
Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0
Прогнозы на матч Англия - Исландия
Исход игры
Англия
100% (40)
Ничья
0% (0)
Исландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
41.03% (16)
Нет
58.97% (23)
Популярный счёт
2:0 Англия
30% (12)
2:1 Англия
20% (8)
3:1 Англия
17.5% (7)
3:0 Англия
15% (6)
1:0 Англия
10% (4)
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