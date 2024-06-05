  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1. Стадион: .
Англия
FIFA #4
 
Позже
Исландия
FIFA #72
Прогнозы 39
Англия 100% (39)
X 0% (0)
Исландия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Исландия
8.80
Реклама, zenit.win
9.52
22.00
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Англия
Исландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
4:0
ЛНУ
0:1
Е2
1:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1
Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0
Исландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1
Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2024, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 39
    Англия 100% (39)
    X 0% (0)
    Исландия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Исландия
    8.80
    Реклама, zenit.win
    9.52
    22.00
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Англия - Исландия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Англия - Исландия

    Исход игры
    Англия
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Исландия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (16)
    Нет
    58.97% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    30% (12)
    2:1 Англия
    20% (8)
    3:1 Англия
    17.5% (7)
    3:0 Англия
    15% (6)
    1:0 Англия
    10% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Англия
    Исландия
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный