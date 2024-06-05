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Тур: 1.
Шотландия
FIFA #39
 
Позже
Финляндия
FIFA #61
Прогнозы 39
Шотландия 79.5% (31)
X 10.3% (4)
Финляндия 10.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Финляндия
3.70
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5.70
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5.59
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3
Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0
Финляндия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2
Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2024, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 53.8% пользователей.
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    • Прогнозы 39
    Шотландия 79.5% (31)
    X 10.3% (4)
    Финляндия 10.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Финляндия
    3.70
    Реклама, zenit.win
    5.70
    Реклама, betboom.ru
    5.59
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шотландия - Финляндия онлайн

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    Прогнозы на матч Шотландия - Финляндия

    Исход игры
    Шотландия
    79.5% (31)
    Ничья
    10.3% (4)
    Финляндия
    10.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (28)
    Нет
    26.32% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Шотландия
    53.8% (21)
    2:0 Шотландия
    15.4% (6)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
    1:2 Финляндия
    7.7% (3)
    1:0 Шотландия
    7.7% (3)
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    Шотландия
    Финляндия
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