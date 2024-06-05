Тур: 1.
Результаты последних матчей
Шотландия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3
Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0
Финляндия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2
Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2
Прогнозы на матч Шотландия - Финляндия
Исход игры
Шотландия
79.5% (31)
Ничья
10.3% (4)
Финляндия
10.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
73.68% (28)
Нет
26.32% (10)
Популярный счёт
2:1 Шотландия
53.8% (21)
2:0 Шотландия
15.4% (6)
1:1 Ничья
7.7% (3)
1:2 Финляндия
7.7% (3)
1:0 Шотландия
7.7% (3)
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