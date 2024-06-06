Тур: 1.
История личных встреч
Словения
Болгария
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
54
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1
Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0
Болгария
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1 Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2
Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5
Прогнозы на матч Словения - Болгария
Исход игры
Словения
76.2% (32)
Ничья
21.4% (9)
Болгария
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.78% (20)
Меньше
51.22% (21)
Обе команды забьют
Да
68.29% (28)
Нет
31.71% (13)
Популярный счёт
2:1 Словения
42.9% (18)
1:0 Словения
21.4% (9)
1:1 Ничья
19% (8)
2:0 Словения
9.5% (4)
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