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Тур: 1.
Словения
FIFA #57
 
Позже
Болгария
FIFA #83
Прогнозы 42
Словения 76.2% (32)
X 21.4% (9)
Болгария 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Болгария
3.70
6.40
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6.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Словения
Болгария

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:2
ЧЕ2(2
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
54

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1
Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0
Болгария
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1 Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2
Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Болгария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 2 дня 8 часов 32 минуты.



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  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Словения 76.2% (32)
    X 21.4% (9)
    Болгария 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Болгария
    3.70
    6.40
    Реклама, betboom.ru
    6.30
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Словения - Болгария

    Исход игры
    Словения
    76.2% (32)
    Ничья
    21.4% (9)
    Болгария
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    68.29% (28)
    Нет
    31.71% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Словения
    42.9% (18)
    1:0 Словения
    21.4% (9)
    1:1 Ничья
    19% (8)
    2:0 Словения
    9.5% (4)
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    Словения
    Болгария
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