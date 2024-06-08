Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
42' Желтая карточкаЙокелайнен Никлас
1:0
43' ПенальтиХейнонен Артту
2:0
47' ГолOtto Ruoppi
3:0
48' ГолХейнонен Артту
3:1
57' ГолYassin Daoussi
4:1
76' ГолПеннанен Петтери
80' Желтая карточкаSamuli Hoelttae
90'+4
Ход матча
43'
1:0
47'
48'
57'
3:1
76'
4:1
80'
15
Сиссе
Ибраим
33
Otto
Ruoppi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Otto RuoppiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
История личных встреч
КуПС
Оулу
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
16 матчей
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
29
Голов в среднем за матч
2.33
2.9
Среднее время на гол
38
31
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.33
Среднее время на гол
112
270
Всего голов
22
31
Голов в среднем за матч
1.38
1.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
46
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|3
|0.27
|Саволайнен Саку
|3
|0.27
|Музинга Джонатан
|3
|0.27
|Пеннанен Петтери
|3 (1)
|0.27
|Otto Ruoppi
|3
|0.27
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.27
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.18
|Антви Клинтон
|1
|0.09
|Лампинен Пири
|1
|0.09
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.09
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|6 (2)
|0.6
|Ренникс Джастин
|4
|0.4
|Yassin Daoussi
|2
|0.2
|Метаксас Димитрис
|1
|0.1
|Julius Koerkkoe
|1
|0.1
|Йокелайнен Никлас
|0
|0
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Миеттинен Самули
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuli Hoelttae
|3
|0
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Коффей Эшли
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Данвуди Джейк
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Оулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
10
КуПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Оулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
3
КуПС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Оулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Пропущено
4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
1
25%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
1
0%
0%
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
4%
1
7%
1-15
5
21%
2
14%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
7
29%
29%
2
14%
46-60
2
8%
4
29%
61-75
6
25%
3
21%
76-90
Пропущено
9
21
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
2
22%
4
19%
46-60
2
22%
4
19%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0
КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1
Оулу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1
ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1
Результаты матчей
КуПС
Оулу
Точный счет
4:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
4:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
КуПС
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
37
47
28
29
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Хака
|Патулидис Эвангелос
|5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|5