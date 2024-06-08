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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
4:1
Конец матча
Оулу
0'
42' Желтая карточка
Йокелайнен Никлас
1:0
43' Пенальти
Хейнонен Артту
2:0
47' Гол
Otto Ruoppi
3:0
48' Гол
Хейнонен Артту
3:1
57' Гол
Yassin Daoussi
4:1
76' Гол
Пеннанен Петтери
80' Желтая карточка
Samuli Hoelttae
90'+4
1
Крайдль
Йоханнес
6
Саволайнен
Саку
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
28
Matias
Siltanen
13
Оксанен
Яакко
33
Otto
Ruoppi
17
Хейнонен
Артту
9
Музинга
Джонатан
35
Уорд
Каллум
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
2
Samuli
Hoelttae
25
Eelis
Taskila
24
Yassin
Daoussi
20
Juho
Lehtiranta
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
18
Метаксас
Димитрис
9
Коффей
Эшли
12
Ренникс
Джастин
КуПС
Оулу

История личных встреч

КуПС
Оулу

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

16 матчей

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:5
ТМК
5:0
В
1:0
В
0:2
В
2:1
В
0:3
В
2:0
В
0:2
К
1:0
К
2:6
КС
0:2
КЛ
1:0
В
3:1
В
2:5
КЛ
0:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

14
29

Голов в среднем за матч

2.33
2.9

Среднее время на гол

38
31

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.33

Среднее время на гол

112
270

Всего голов

22
31

Голов в среднем за матч

1.38
1.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
46

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joslyn Luyeye-Lutumba 3 0.27
Саволайнен Саку 3 0.27
Музинга Джонатан 3 0.27
Пеннанен Петтери 3 (1) 0.27
Otto Ruoppi 3 0.27
Хейнонен Артту 3 (2) 0.27
Видьеског Аксель 2 (1) 0.18
Антви Клинтон 1 0.09
Лампинен Пири 1 0.09
Хямяляйнен Танели 1 0.09
Воутилайнен Джерри 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 6 (2) 0.6
Ренникс Джастин 4 0.4
Yassin Daoussi 2 0.2
Метаксас Димитрис 1 0.1
Julius Koerkkoe 1 0.1
Йокелайнен Никлас 0 0
Данвуди Джейк 0 0
Андре Маркос 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Оксанен Яакко 3 0
Видьеског Аксель 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuli Hoelttae 3 0
Yassin Daoussi 3 0
Коффей Эшли 3 0
Каллинен Йере 3 0
Метаксас Димитрис 3 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Данвуди Джейк 1 0
Андре Маркос 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0

Результаты матчей

КуПС
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Оулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
10
КуПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Оулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
3
КуПС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Оулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Пропущено

4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
1
25%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
1
0%
0%

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

24
14
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
4%
1
7%
1-15
5
21%
2
14%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
7
29%
29%
2
14%
46-60
2
8%
4
29%
61-75
6
25%
3
21%
76-90

Пропущено

9
21
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
2
22%
4
19%
46-60
2
22%
4
19%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0
КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1
Оулу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1
ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1

Результаты матчей

КуПС
Оулу

Точный счет

4:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

4:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

КуПС
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
1.5
3
7
4
7
2.5
2
8
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 7 4 0 23 - 10 25
2.
ВПС
 11 7 2 2 21 - 14 23
3.
ХИК
 12 5 4 3 19 - 13 19
4.
Ильвес
 11 5 3 3 21 - 13 18
5.
СЯК Сейнайоки
 11 5 3 3 17 - 15 18
6.
Хака
 10 5 2 3 17 - 16 17
7.
Мариехамн
 10 3 3 4 13 - 15 12
8.
Гнистан
 11 3 3 5 14 - 17 12
9.
Интер Турку
 11 3 2 6 15 - 21 11
10.
Оулу
 10 1 4 5 15 - 21 7
11.
ЕИФ Экенас
 10 1 3 6 9 - 17 6
12.
Лахти
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
Хака
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
КуПС
 4 4 0 0 13 - 4 12
4.
ВПС
 6 3 2 1 12 - 8 11
5.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
6.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
7.
Интер Турку
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Гнистан
 5 2 1 2 4 - 6 7
10.
Оулу
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
ЕИФ Экенас
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Лахти
 5 1 1 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
Ильвес
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
СЯК Сейнайоки
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
ХИК
 5 1 2 2 6 - 8 5
6.
Гнистан
 6 1 2 3 10 - 11 5
7.
Хака
 4 1 1 2 5 - 9 4
8.
Мариехамн
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Интер Турку
 6 1 0 5 6 - 14 3
10.
Лахти
 5 0 2 3 2 - 10 2
11.
Оулу
 6 0 2 4 11 - 17 2
12.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Оулу Коффей Эшли 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Хака Патулидис Эвангелос 5
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Joslyn Luyeye-Lutumba сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Otto Ruoppi бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч КуПС 4:1 Оулу онлайн

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