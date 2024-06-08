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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
1:0
Конец матча
Гнистан
0'
3' Желтая карточка
Ramilson Almeida
22' Желтая карточка
Кауфманн Лукас
42' Желтая карточка
Катц Калле
62' Желтая карточка
Каштру Томаш
75' Желтая карточка
Кабаши Ариан
88' Желтая карточка
Pauli Katajamaeki
1:0
90' Пенальти
Кауфманн Лукас
90'+6
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
4
Кабаши
Ариан
3
Vaino
Vehkonen
22
Мохаммед
Насиру
8
Аду
Энох
10
Кауфманн
Лукас
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
9
Ойала
Саломо
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
27
Пеннинкангас
Теему
3
Saku
Heiskanen
31
Татар
Беньямин
15
Gabriel
Europaeus
18
Roope
Pyyskaenen
10
Joakim
Latonen
17
Сарр
Момоду
9
Jonas
Enkerud
ЕИФ Экенас
Гнистан

История личных встреч

ЕИФ Экенас
Гнистан

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

И
3:3
И
1:0
И
0:0
И
0:2
И
1:1
И
2:0
И
0:3
И
2:0
К
3:2
И
3:3
И
2:1
К
0:4
И
1:0
И
1:2
И
1:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.71

Среднее время на гол

65
52

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.33
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
61

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.3
Noah Lundstroem 2 0.2
Ойала Саломо 1 0.1
Simon Lindholm 1 0.1
Abdoulaye Kante 1 0.1
Vaino Vehkonen 1 0.1
Мохаммед Насиру 0 0
Йоэль Лехтонен 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 6 (2) 0.55
Татар Беньямин 3 0.27
Jonas Enkerud 2 0.18
Roope Pyyskaenen 1 0.09
Vertti Haenninen 1 0.09
Pauli Katajamaeki 1 0.09
Сарр Момоду 0 0
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 5 0
Кауфманн Лукас 3 1
Abdoulaye Kante 3 1
Катц Калле 3 0
Ramilson Almeida 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Eetu Puro 2 0
Vaino Vehkonen 2 0
Йоэль Лехтонен 2 0
Ойала Саломо 1 0
Simon Lindholm 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Emil Pallas 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 6 0
Пеннинкангас Теему 5 0
Jonas Enkerud 4 0
David Agbo 2 1
Кабаши Армеш 3 0
Сарр Момоду 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Татар Беньямин 2 0
Joakim Latonen 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Райтала Юкка 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Каштру Томаш 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Аяла Элиас 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Гнистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
4
ЕИФ Экенас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гнистан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

0
4
ЕИФ Экенас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Гнистан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
27%
2
33%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
11%
1
7%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
18%
3
18%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
6
35%
2
12%
61-75
2
12%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2
СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1
Гнистан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0
Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
Гнистан

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1
9
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 7 4 0 23 - 10 25
2.
ВПС
 11 7 2 2 21 - 14 23
3.
ХИК
 12 5 4 3 19 - 13 19
4.
Ильвес
 11 5 3 3 21 - 13 18
5.
СЯК Сейнайоки
 11 5 3 3 17 - 15 18
6.
Хака
 10 5 2 3 17 - 16 17
7.
Мариехамн
 10 3 3 4 13 - 15 12
8.
Гнистан
 11 3 3 5 14 - 17 12
9.
Интер Турку
 11 3 2 6 15 - 21 11
10.
Оулу
 10 1 4 5 15 - 21 7
11.
ЕИФ Экенас
 10 1 3 6 9 - 17 6
12.
Лахти
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
Хака
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
КуПС
 4 4 0 0 13 - 4 12
4.
ВПС
 6 3 2 1 12 - 8 11
5.
СЯК Сейнайоки
 6 3 2 1 10 - 8 11
6.
Ильвес
 6 3 1 2 16 - 10 10
7.
Интер Турку
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Мариехамн
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Гнистан
 5 2 1 2 4 - 6 7
10.
Оулу
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
ЕИФ Экенас
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Лахти
 5 1 1 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
2.
ВПС
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
Ильвес
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
СЯК Сейнайоки
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
ХИК
 5 1 2 2 6 - 8 5
6.
Гнистан
 6 1 2 3 10 - 11 5
7.
Хака
 4 1 1 2 5 - 9 4
8.
Мариехамн
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Интер Турку
 6 1 0 5 6 - 14 3
10.
Лахти
 5 0 2 3 2 - 10 2
11.
Оулу
 6 0 2 4 11 - 17 2
12.
ЕИФ Экенас
 5 0 1 4 5 - 11 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (2)
ХИК Планж Люк 6 (2)
Оулу Коффей Эшли 6 (2)
Гнистан Joakim Latonen 6
Хака Патулидис Эвангелос 5
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 6
Ильвес Арифи Дони 1 4
Ильвес Попович Антон 5
Гнистан Пеннинкангас Теему 5
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Катц Калле получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Кауфманн Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Ramilson Almeida получил желтую карточку от судьи
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