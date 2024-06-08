Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
1:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаRamilson Almeida
22' Желтая карточкаКауфманн Лукас
42' Желтая карточкаКатц Калле
62' Желтая карточкаКаштру Томаш
75' Желтая карточкаКабаши Ариан
88' Желтая карточкаPauli Katajamaeki
1:0
90' ПенальтиКауфманн Лукас
90'+6
Ход матча
22'
42'
62'
75'
90'
1:0
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
17
Сарр
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
30 Emil Pallas
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
20 David Agbo
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
ЕИФ Экенас
Гнистан
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.71
Среднее время на гол
65
52
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.25
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.33
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
61
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.3
|Noah Lundstroem
|2
|0.2
|Ойала Саломо
|1
|0.1
|Simon Lindholm
|1
|0.1
|Abdoulaye Kante
|1
|0.1
|Vaino Vehkonen
|1
|0.1
|Мохаммед Насиру
|0
|0
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|6 (2)
|0.55
|Татар Беньямин
|3
|0.27
|Jonas Enkerud
|2
|0.18
|Roope Pyyskaenen
|1
|0.09
|Vertti Haenninen
|1
|0.09
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.09
|Сарр Момоду
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|5
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|1
|Катц Калле
|3
|0
|Ramilson Almeida
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Vaino Vehkonen
|2
|0
|Йоэль Лехтонен
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Emil Pallas
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|6
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Кабаши Армеш
|3
|0
|Сарр Момоду
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Joakim Latonen
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Гнистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
4
ЕИФ Экенас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гнистан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
0
4
ЕИФ Экенас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Гнистан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
27%
2
33%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
11%
1
7%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
18%
3
18%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
6
35%
2
12%
61-75
2
12%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2
СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1
Гнистан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0
Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
Гнистан
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
19
47
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|6 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Хака
|Патулидис Эвангелос
|5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|Ильвес
|Попович Антон
|5
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|5
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|5