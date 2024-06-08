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Тур: 1.
Португалия
FIFA #6
 
Позже
Хорватия
FIFA #10
Прогнозы 141
Португалия 69.5% (98)
X 17.7% (25)
Хорватия 12.8% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Хорватия
1.71
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5.60
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5.51
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Кошта
Диогу
5
Далот
Диогу
4
Диаш
Рубен
14
Инасиу
Гонсалу
19
Мендеш
Нуну
8
Фернандеш
Бруну
6
Пальинья
Жоау
23
Витинья
II
10
Силва
Бернарду
9
Рамуш
Гонсалу
11
Фелиш
Жоау
1
Ливакович
Доминик
2
Станишич
Йосип
6
Шутало
Йосип
3
Понграчич
Марин
4
Гвардиол
Йошко
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
7
Майер
Ловро
16
Будимир
Анте
9
Крамарич
Андрей
Португалия
Хорватия

История личных встреч

Португалия
Хорватия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:3
ЛНУ
4:1
ТМС
1:1
Е2
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
64

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0
Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0
Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Приветствуем вас на играх сборных. В рамках одного из товарищеских матчей сыграют между собой сборные Португалии и Хорватии.

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.2% пользователей.
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Прогнозы 141
Португалия 69.5% (98)
X 17.7% (25)
Хорватия 12.8% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Хорватия
1.71
Реклама, ligastavok.ru
5.60
Реклама, betboom.ru
5.51
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Португалия - Хорватия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Португалия - Хорватия

Исход игры
Португалия
69.7% (101)
Ничья
17.2% (25)
Хорватия
13.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (76)
Меньше
29.63% (32)
Обе команды забьют
Да
78.7% (85)
Нет
21.3% (23)
Популярный счёт
2:1 Португалия
37.2% (54)
1:0 Португалия
10.3% (15)
1:1 Ничья
7.6% (11)
2:2 Ничья
4.8% (7)
1:2 Хорватия
3.4% (5)
3:2 Португалия
2.1% (3)
2:0 Португалия
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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Хорватия
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