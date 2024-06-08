Тур: 1.
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Прогноз на матч от Liveresult
22
Кошта
Диогу
19
Мендеш
Нуну
23
Витинья
II
11
Фелиш
Жоау
- Основной состав
-
22 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
-
15 Невеш ЖоауПолузащитник
-
16 Луис МатеусПолузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
25 Нету ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
17 Леау РафаэлНападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
-
19 Соса БорнаЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Пьяца МаркоНападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
История личных встреч
Португалия
Хорватия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
64
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0
Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0
Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Португалия - Хорватия
Исход игры
Португалия
69.7% (101)
Ничья
17.2% (25)
Хорватия
13.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (76)
Меньше
29.63% (32)
Обе команды забьют
Да
78.7% (85)
Нет
21.3% (23)
Популярный счёт
2:1 Португалия
37.2% (54)
1:0 Португалия
10.3% (15)
1:1 Ничья
7.6% (11)
2:2 Ничья
4.8% (7)
1:2 Хорватия
3.4% (5)
3:2 Португалия
2.1% (3)
2:0 Португалия
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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