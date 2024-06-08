Португалия

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Приветствуем вас на играх сборных. В рамках одного из товарищеских матчей сыграют между собой сборные Португалии и Хорватии.



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!