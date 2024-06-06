  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1.
Португалия
FIFA #6
 
Позже
Хорватия
FIFA #10
Прогнозы 39
Португалия 69.2% (27)
X 20.5% (8)
Хорватия 10.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Хорватия
1.73
Реклама, ligastavok.ru
5.80
Реклама, zenit.win
5.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Португалия
Хорватия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:3
ЛНУ
4:1
ТМС
1:1
Е2
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
64

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0
Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0
Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 39
    Португалия 69.2% (27)
    X 20.5% (8)
    Хорватия 10.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Хорватия
    1.73
    Реклама, ligastavok.ru
    5.80
    Реклама, zenit.win
    5.30
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Португалия - Хорватия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Португалия - Хорватия

    Исход игры
    Португалия
    69.2% (27)
    Ничья
    20.5% (8)
    Хорватия
    10.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (30)
    Нет
    21.05% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    51.3% (20)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
    1:2 Хорватия
    10.3% (4)
    1:0 Португалия
    10.3% (4)
    0:0 Ничья
    5.1% (2)
    2:0 Португалия
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Португалия
    Хорватия
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (23) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный