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Тур: 1.
Швейцария
FIFA #19
 
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Австрия
FIFA #25
Прогнозы 122
Швейцария 62.3% (76)
X 27% (33)
Австрия 10.7% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Австрия
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
4
Эльведи
Нико
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
3
Видмер
Сильван
19
Ндой
Дан
6
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
14
Цубер
Стивен
17
Варгас
Рубен
25
Амдуни
Зеки
1
Линднер
Хайнц
15
Линхарт
Филипп
28
Данилюк
Флавиус
3
Траунер
Гернот
16
Мвене
Филлипп
6
Зайвальд
Николас
20
Лаймер
Конрад
19
Баумгартнер
Кристоф
17
Кайнц
Флориан
18
Шмид
Романо
11
Грегорич
Михаэль
Швейцария
Австрия

История личных встреч

Швейцария
Австрия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
0:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0
Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2
Австрия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0
Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском матче перед Евро-2024 встретятся сборные Швейцарии и Австрии. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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Прогнозы 122
Швейцария 62.3% (76)
X 27% (33)
Австрия 10.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Австрия
3.15
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4.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Швейцария - Австрия

Исход игры
Швейцария
62.3% (76)
Ничья
27% (33)
Австрия
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
61.32% (65)
Меньше
38.68% (41)
Обе команды забьют
Да
84.91% (90)
Нет
15.09% (16)
Популярный счёт
2:1 Швейцария
39.3% (48)
1:1 Ничья
21.3% (26)
1:0 Швейцария
9% (11)
1:2 Австрия
7.4% (9)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Швейцария
3.3% (4)
3:1 Швейцария
1.6% (2)
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