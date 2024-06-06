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Тур: 1.
Швейцария
FIFA #19
 
Позже
Австрия
FIFA #25
Прогнозы 39
Швейцария 64.1% (25)
X 25.6% (10)
Австрия 10.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Австрия
3.05
3.45
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3.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Швейцария
Австрия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
0:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0
Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2
Австрия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0
Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 39
    Швейцария 64.1% (25)
    X 25.6% (10)
    Австрия 10.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Австрия
    3.05
    3.45
    Реклама, ligastavok.ru
    3.30
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Швейцария - Австрия

    Исход игры
    Швейцария
    64.1% (25)
    Ничья
    25.6% (10)
    Австрия
    10.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Швейцария
    46.2% (18)
    1:1 Ничья
    23.1% (9)
    1:2 Австрия
    7.7% (3)
    2:0 Швейцария
    7.7% (3)
    1:0 Швейцария
    7.7% (3)
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    Швейцария
    Австрия
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