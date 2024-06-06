Тур: 1. Стадион: Брондбю.
История личных встреч
Дания
Норвегия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0
Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1
Норвегия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3
Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2
Прогнозы на матч Дания - Норвегия
Исход игры
Дания
78.9% (30)
Ничья
13.2% (5)
Норвегия
7.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
70.27% (26)
Нет
29.73% (11)
Популярный счёт
2:1 Дания
47.4% (18)
1:0 Дания
18.4% (7)
2:0 Дания
10.5% (4)
1:2 Норвегия
7.9% (3)
1:1 Ничья
7.9% (3)
2:2 Ничья
5.3% (2)
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