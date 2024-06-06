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Тур: 1. Стадион: .
Дания
FIFA #21
 
Позже
Норвегия
FIFA #47
Прогнозы 38
Дания 78.9% (30)
X 13.2% (5)
Норвегия 7.9% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Норвегия
3.30
3.65
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3.60
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Дания
Норвегия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ММ
2:1
ММ
1:1
ТМС
1:1
Е2
2:0
Е2
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0
Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1
Норвегия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3
Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Норвегия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.4% пользователей.
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    • Прогнозы 38
    Дания 78.9% (30)
    X 13.2% (5)
    Норвегия 7.9% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Норвегия
    3.30
    3.65
    Реклама, ligastavok.ru
    3.60
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Дания - Норвегия

    Исход игры
    Дания
    78.9% (30)
    Ничья
    13.2% (5)
    Норвегия
    7.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (26)
    Нет
    29.73% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    47.4% (18)
    1:0 Дания
    18.4% (7)
    2:0 Дания
    10.5% (4)
    1:2 Норвегия
    7.9% (3)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
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    Дания
    Норвегия
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