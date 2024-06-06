Тур: 1.
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История личных встреч
Бельгия
Люксембург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0
Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1
Люксембург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Франция - Люксембург 3:0 Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1
Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2
Прогнозы на матч Бельгия - Люксембург
Исход игры
Бельгия
100% (37)
Ничья
0% (0)
Люксембург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
88.89% (32)
Меньше
11.11% (4)
Обе команды забьют
Да
11.11% (4)
Нет
88.89% (32)
Популярный счёт
3:0 Бельгия
54.1% (20)
4:0 Бельгия
13.5% (5)
2:0 Бельгия
10.8% (4)
3:1 Бельгия
8.1% (3)
5:0 Бельгия
5.4% (2)
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