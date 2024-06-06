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Тур: 1.
Бельгия
FIFA #3
 
Позже
Люксембург
FIFA #87
Прогнозы 37
Бельгия 100% (37)
X 0% (0)
Люксембург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Люксембург
1.09
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9.93
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39.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Бельгия
Люксембург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
5:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0
Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1
Люксембург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Франция - Люксембург 3:0 Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1
Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 37
    Бельгия 100% (37)
    X 0% (0)
    Люксембург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Люксембург
    1.09
    Реклама, fon.bet
    9.93
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    39.00
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Бельгия - Люксембург

    Исход игры
    Бельгия
    100% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Люксембург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.89% (32)
    Меньше
    11.11% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    11.11% (4)
    Нет
    88.89% (32)
    Популярный счёт
    3:0 Бельгия
    54.1% (20)
    4:0 Бельгия
    13.5% (5)
    2:0 Бельгия
    10.8% (4)
    3:1 Бельгия
    8.1% (3)
    5:0 Бельгия
    5.4% (2)
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    Люксембург
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