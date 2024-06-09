Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаНилис Шон
64' Желтая карточкаПолстер Мэтт
1:0
81' ГолБоатенг Эммануль
90'+6
Ход матча
44'
64'
81'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
10
Хиль
Карлес
18
Мира
Райан
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Холл ДжулианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед
46 матчей
34.8%
23.9%
41.3%
16 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
28.3%
45.7%
26%
13 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
37%
19.6%
43.4%
17 побед 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.61
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
1.83
1.13
Среднее время на гол
49
79
Всего голов
79
49
Голов в среднем за матч
1.72
1.07
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|5
|0.33
|Вриони Джакомо
|2
|0.13
|Чанкалай Томас
|2
|0.13
|Хиль Начо
|1
|0.07
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.07
|Байрактаревич Есмир
|1
|0.07
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Борреро Дилан
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (1)
|0.53
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.35
|Харпер Кэмерон
|3
|0.18
|Маноэль Элиас
|3
|0.18
|Ванзейр Данте
|2
|0.12
|Амайя Фрэнки
|1
|0.06
|Толкин Джон
|1
|0.06
|Кармона Викельман
|1
|0.06
|Рейес Андрес
|1
|0.06
|Бёрк Кори
|1
|0.06
|Нилис Шон
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Кесслер Генри
|5
|0
|Вриони Джакомо
|3
|1
|Харкс Иэн
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Ивачич Альяз
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Нилис Шон
|2
|1
|Рейес Андрес
|1
|1
|Эйле Ноа
|1
|1
|Харпер Кэмерон
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
6
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
3
15
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
6
21
Голы по времени матча
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
40%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
5
28%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
1
8%
7
39%
61-75
4
33%
3
17%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
2
29%
4
27%
76-90
Пропущено
15
5
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
2
40%
76-90
Забито
12
29
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
8%
2
7%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
2
17%
5
17%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
3
25%
3
10%
61-75
3
25%
8
28%
76-90
Пропущено
27
23
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
4%
6
26%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
4
15%
7
30%
61-75
9
33%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
73
25
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
134
213
98
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 19
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 31
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|23 - 25
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 25
|14
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|42 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 18
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 22
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 31
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 21
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 29
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|12 - 27
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 14
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|7.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|8.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (5)
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7