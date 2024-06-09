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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:0
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
44' Желтая карточка
Нилис Шон
64' Желтая карточка
Полстер Мэтт
1:0
81' Гол
Боатенг Эммануль
90'+6
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
2
Ромни
Дейв
3
Арреага
Хавьер
24
Джонс
Дехуан
28
Кэй
Марк-Энтони
8
Полстер
Мэтт
14
Харкс
Иэн
10
Хиль
Карлес
11
Борреро
Дилан
9
Вриони
Джакомо
18
Мира
Райан
17
Харпер
Кэмерон
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
6
Данкан
Кайл
2
Гьенгор
Деннис
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
19
Кармона
Викельман
13
Ванзейр
Данте
11
Маноэль
Элиас
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед

46 матчей

34.8%
23.9%
41.3%
16 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

28.3%
45.7%
26%
13 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

37%
19.6%
43.4%
17 побед 9 ничьих 20 побед

История матчей

М
4:2
ТМК
0:3
М
1:0
СИЦА
0:0
М
2:1
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
ОК
2:3
М
1:0
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
2:3
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
0:2
М
2:2
ОК
4:2
М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:2
ОК
3:0
М
1:1
М
4:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.61
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.83
1.13

Среднее время на гол

49
79

Всего голов

79
49

Голов в среднем за матч

1.72
1.07

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 5 0.33
Вриони Джакомо 2 0.13
Чанкалай Томас 2 0.13
Хиль Начо 1 0.07
Боатенг Эммануль II 1 0.07
Байрактаревич Есмир 1 0.07
Полстер Мэтт 0 0
Борреро Дилан 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (1) 0.53
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.35
Харпер Кэмерон 3 0.18
Маноэль Элиас 3 0.18
Ванзейр Данте 2 0.12
Амайя Фрэнки 1 0.06
Толкин Джон 1 0.06
Кармона Викельман 1 0.06
Рейес Андрес 1 0.06
Бёрк Кори 1 0.06
Нилис Шон 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 6 0
Кесслер Генри 5 0
Вриони Джакомо 3 1
Харкс Иэн 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Арреага Хавьер 3 0
Ивачич Альяз 2 0
Хиль Начо 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 3 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Нилис Шон 2 1
Рейес Андрес 1 1
Эйле Ноа 1 1
Харпер Кэмерон 2 0
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Нилис Дилан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
6
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

3
15
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

6
21

Голы по времени матча

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
40%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
5
28%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
1
8%
7
39%
61-75
4
33%
3
17%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
2
29%
4
27%
76-90

Пропущено

15
5
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
2
40%
76-90

Забито

12
29
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
8%
2
7%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
2
17%
5
17%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
3
25%
3
10%
61-75
3
25%
8
28%
76-90

Пропущено

27
23
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
4%
6
26%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
4
15%
7
30%
61-75
9
33%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
5
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
4
2
13
1.5
9
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 9 6 2 36 - 19 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 24 - 19 25
6.
Остин
 Заявка 17 6 5 6 21 - 25 23
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 6 4 7 29 - 31 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 3 9 4 23 - 25 18
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
12.
Даллас
 Заявка 16 3 5 8 18 - 25 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
5.
Шарлотт
 Заявка 17 7 4 6 18 - 18 25
6.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
7.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 4 4 8 22 - 21 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 1 10 12 - 27 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 3 1 5 17 - 14 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 2 1 5 5 - 12 7
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Нилис Шон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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