Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
2:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолМоррис Джордан
1:1
19' ГолРасселл Джонни
45' Желтая карточкаДэвис Якоб
60' Желтая карточкаReed Baker-Whiting
71' Желтая карточкаРасселл Джонни
71' Желтая карточкаВаргас Обед
73' Вторая желтая карточкаReed Baker-Whiting
2:1
85' ГолВаргас Аленис
90' Желтая карточкаШелтон Кири
90'+8
Ход матча
13'
0:1
19'
1:1
45'
71'
71'
85'
2:1
90'
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
14
Ляйбольд
Тим
26
Томми
Эрик
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Дэвис ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Пьер КэйденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
33 Бейкер КодиЗащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
-
14 Ротрок ПолНападающий
- Нападающий
-
35 Antino Lopez
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.09
Среднее время на гол
60
82
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.17
Среднее время на гол
70
77
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.39
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
64
79
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томми Эрик
|4
|0.24
|Пулидо Алан
|3
|0.18
|Агада Уильям
|3
|0.18
|Расселл Джонни
|3
|0.18
|Дэвис Якоб
|2
|0.12
|Вальтер Реми
|2
|0.12
|Росеро Даниэль
|2
|0.12
|Варгас Аленис
|2
|0.12
|Саллой Даниэль
|1
|0.06
|Родригес Мемо
|1
|0.06
|Радоя Неманья
|1
|0.06
|Ционис Маринос
|1
|0.06
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|7 (4)
|0.41
|Моррис Джордан
|4
|0.24
|Руснак Альберт
|1
|0.06
|Ролдан Кристиан
|1
|0.06
|Мусовски Дэниел
|1
|0.06
|Чу Лео
|1
|0.06
|Варгас Обед
|1
|0.06
|Рольдан Александер
|1
|0.06
|Тевес Дилан
|1
|0.06
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.06
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|6
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Радоя Неманья
|4
|0
|Расселл Джонни
|3
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|6
|1
|Раген Джексон
|3
|1
|Рольдан Александер
|2
|1
|Reed Baker-Whiting
|2
|1
|Моррис Джордан
|3
|0
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Гомес Еймар
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Пауло Жуан I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
5
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
4
8
Спортинг Канзас-Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сиэтл Саундерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
16
11
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
3
27%
1-15
5
31%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
1
9%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
10%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
20%
5
29%
29%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
6
30%
3
18%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
4
31%
3
60%
76-90
Забито
25
19
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
2
8%
5
26%
1-15
6
24%
4
21%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
5
20%
4
21%
61-75
5
20%
3
16%
76-90
Пропущено
33
22
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
9%
2
9%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
6
18%
5
23%
31-45
3
9%
5
23%
46-60
8
24%
2
9%
61-75
10
30%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
16
27
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
73
26
46
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
89
512
314
215
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 19
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 31
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|23 - 25
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 25
|14
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|42 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 18
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 22
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 31
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 21
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 29
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|12 - 27
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 14
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|7.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|8.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (5)
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7