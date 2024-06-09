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Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
2:1
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
13' Гол
Моррис Джордан
1:1
19' Гол
Расселл Джонни
45' Желтая карточка
Дэвис Якоб
60' Желтая карточка
Reed Baker-Whiting
71' Желтая карточка
Расселл Джонни
71' Желтая карточка
Варгас Обед
73' Вторая желтая карточка
Reed Baker-Whiting
2:1
85' Гол
Варгас Аленис
90' Желтая карточка
Шелтон Кири
90'+8
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
19
Кастелланос
Роберт
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
8
Родригес
Мемо
6
Радоя
Неманья
26
Томми
Эрик
7
Расселл
Джонни
9
Пулидо
Алан
10
Саллой
Даниэль
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
21
Reed
Baker-Whiting
18
Варгас
Обед
6
Пауло
Жуан
I
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:2
М
1:4
М
1:0
М
3:0
М
1:2
М
1:2
М
1:3
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
2:2
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
3:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
0:1
ОК
1:1
М
1:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.09

Среднее время на гол

60
82

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.17

Среднее время на гол

70
77

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.39
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

64
79

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 4 0.24
Пулидо Алан 3 0.18
Агада Уильям 3 0.18
Расселл Джонни 3 0.18
Дэвис Якоб 2 0.12
Вальтер Реми 2 0.12
Росеро Даниэль 2 0.12
Варгас Аленис 2 0.12
Саллой Даниэль 1 0.06
Родригес Мемо 1 0.06
Радоя Неманья 1 0.06
Ционис Маринос 1 0.06
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Володер Роберт 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 7 (4) 0.41
Моррис Джордан 4 0.24
Руснак Альберт 1 0.06
Ролдан Кристиан 1 0.06
Мусовски Дэниел 1 0.06
Чу Лео 1 0.06
Варгас Обед 1 0.06
Рольдан Александер 1 0.06
Тевес Дилан 1 0.06
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.06
Пауло Жуан I 0 0
Раген Джексон 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 6 0
Родригес Мемо 5 0
Фонтас Андреу 4 0
Радоя Неманья 4 0
Расселл Джонни 3 0
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Ляйбольд Тим 2 0
Шелтон Кири 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Кастелланос Роберт 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 6 1
Раген Джексон 3 1
Рольдан Александер 2 1
Reed Baker-Whiting 2 1
Моррис Джордан 3 0
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Фрай Стефан 0 1
Руидиас Рауль 1 0
Гомес Еймар 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Пауло Жуан I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
5
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

4
8
Спортинг Канзас-Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сиэтл Саундерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

16
13

Голы по времени матча

Забито

16
11
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
3
27%
1-15
5
31%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
1
9%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
10%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
20%
5
29%
29%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
6
30%
3
18%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
4
31%
3
60%
76-90

Забито

25
19
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
2
8%
5
26%
1-15
6
24%
4
21%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
5
20%
4
21%
61-75
5
20%
3
16%
76-90

Пропущено

33
22
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
9%
2
9%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
6
18%
5
23%
31-45
3
9%
5
23%
46-60
8
24%
2
9%
61-75
10
30%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
6
1.5
4
6
1
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
8
9
1.5
5
12
3
14
2.5
2
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 9 6 2 36 - 19 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 24 - 19 25
6.
Остин
 Заявка 17 6 5 6 21 - 25 23
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 6 4 7 29 - 31 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 3 9 4 23 - 25 18
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
12.
Даллас
 Заявка 16 3 5 8 18 - 25 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
5.
Шарлотт
 Заявка 17 7 4 6 18 - 18 25
6.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
7.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 4 4 8 22 - 21 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 1 10 12 - 27 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 3 1 5 17 - 14 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 2 1 5 5 - 12 7
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Рид Бейкер-Уайтинг получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Джейк Дэвис получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - Расселл Джонни бьет в цель!
    • 13'
      Пауло Жуан I сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Моррис Джордан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс онлайн

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