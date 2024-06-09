Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМарканич Энтони
45' Желтая карточкаНильссон Йоаким
51' Желтая карточкаКидзима Хосэи
53' Желтая карточкаЖупарич Дарио
67' Желтая карточкаПомпеу Селио
81' Желтая карточкаДуркин Кристофер
82' Желтая карточкаТотлэнд Томас
83' Желтая карточкаМора Фелипе
90'+5
Ход матча
45'
45'
51'
53'
67'
81'
82'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Паркер
Тим
10
Лёвен
Эдуард
12
Помпеу
Селио
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
24
Айяла
Давид
11
Антони
99
Фогаса
Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мьюз ТрейВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
51 Sawyer Jura
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.31
|Помпеу Селио
|3
|0.19
|Тотлэнд Томас
|2
|0.13
|Вассилев Индиана
|2
|0.13
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.13
|Альм Расмус
|1
|0.06
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.06
|Нильссон Йоаким
|1
|0.06
|Яро Джошуа
|1
|0.06
|Острак Томаш
|1
|0.06
|Марканич Энтони
|0
|0
|Кидзима Хосэи
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|8 (1)
|0.44
|Феррейра Эвандер
|7 (2)
|0.39
|Родригес Джонатан
|6 (1)
|0.33
|Морено Сантьяго
|3
|0.17
|Антони
|3
|0.17
|Уильямсон Эрик
|1
|0.06
|Миллер Эрик
|1
|0.06
|Асприлья Дайрон
|1
|0.06
|Фогаса Натан
|1
|0.06
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|6
|0
|Марканич Энтони
|4
|1
|Паркер Тим
|5
|0
|Тотлэнд Томас
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|3
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Вассилев Индиана
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Кидзима Хосэи
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|5
|1
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Миллер Камаль
|4
|0
|Родригес Джонатан
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Мора Фелипе
|2
|0
|Миллер Эрик
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Браво Клаудио III
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
11
Сент-Луис Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Портленд Тимберс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
10
15
Сент-Луис Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
4
36%
5
33%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Пропущено
7
16
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
18%
4
24%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
6
35%
76-90
Пропущено
19
16
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
21%
5
31%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
7
37%
1
6%
76-90
Забито
22
32
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
14%
5
16%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
18%
4
13%
31-45
4
18%
3
9%
46-60
5
23%
7
22%
61-75
4
18%
10
31%
76-90
Пропущено
26
32
8 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
2
8%
4
13%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
2
8%
7
22%
31-45
6
23%
7
22%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
8
31%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2
Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
3:3
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
62
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
73
43
64
34
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
153
79
126
412
315
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 19
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 31
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|23 - 25
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 25
|14
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|42 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 18
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 22
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 31
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 21
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 29
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|12 - 27
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 14
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|7.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|8.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (5)
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7