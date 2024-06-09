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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
0:0
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
45' Желтая карточка
Марканич Энтони
45' Желтая карточка
Нильссон Йоаким
51' Желтая карточка
Кидзима Хосэи
53' Желтая карточка
Жупарич Дарио
67' Желтая карточка
Помпеу Селио
81' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
82' Желтая карточка
Тотлэнд Томас
83' Желтая карточка
Мора Фелипе
90'+5
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
13
Марканич
Энтони
85
Кидзима
Хосэи
8
Дуркин
Кристофер
19
Вассилев
Индиана
10
Лёвен
Эдуард
12
Помпеу
Селио
9
Клаусс
Жоао
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
10
Феррейра
Эвандер
24
Айяла
Давид
11
Антони
30
Морено
Сантьяго
14
Родригес
Джонатан
99
Фогаса
Натан
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:2
М
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.31
Помпеу Селио 3 0.19
Тотлэнд Томас 2 0.13
Вассилев Индиана 2 0.13
Адениран Сэмюэл 2 0.13
Альм Расмус 1 0.06
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.06
Нильссон Йоаким 1 0.06
Яро Джошуа 1 0.06
Острак Томаш 1 0.06
Марканич Энтони 0 0
Кидзима Хосэи 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 8 (1) 0.44
Феррейра Эвандер 7 (2) 0.39
Родригес Джонатан 6 (1) 0.33
Морено Сантьяго 3 0.17
Антони 3 0.17
Уильямсон Эрик 1 0.06
Миллер Эрик 1 0.06
Асприлья Дайрон 1 0.06
Фогаса Натан 1 0.06
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 6 0
Марканич Энтони 4 1
Паркер Тим 5 0
Тотлэнд Томас 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 3 0
Блом Нджабуло 3 0
Острак Томаш 3 0
Вассилев Индиана 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Альм Расмус 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Кидзима Хосэи 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 5 1
Жупарич Дарио 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Миллер Камаль 4 0
Родригес Джонатан 3 0
Феррейра Эвандер 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Крепо Максим 1 1
Мора Фелипе 2 0
Миллер Эрик 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Браво Клаудио III 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
11
Сент-Луис Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Портленд Тимберс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

10
15
Сент-Луис Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

15
26

Голы по времени матча

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
4
36%
5
33%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
18%
4
24%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
6
35%
76-90

Пропущено

19
16
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
21%
5
31%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
7
37%
1
6%
76-90

Забито

22
32
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
14%
5
16%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
18%
4
13%
31-45
4
18%
3
9%
46-60
5
23%
7
22%
61-75
4
18%
10
31%
76-90

Пропущено

26
32
8 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
2
8%
4
13%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
2
8%
7
22%
31-45
6
23%
7
22%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
8
31%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2
Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

3:3
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:3
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
2
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
3
1.5
6
4
3
4
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
3
7
9
1.5
12
6
4
12
2.5
3
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 9 6 2 36 - 19 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 24 - 19 25
6.
Остин
 Заявка 17 6 5 6 21 - 25 23
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 6 4 7 29 - 31 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 3 9 4 23 - 25 18
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
12.
Даллас
 Заявка 16 3 5 8 18 - 25 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
5.
Шарлотт
 Заявка 17 7 4 6 18 - 18 25
6.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
7.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 4 4 8 22 - 21 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 1 10 12 - 27 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 3 1 5 17 - 14 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 2 1 5 5 - 12 7
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
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    • 50'
      Нильссон Йоаким уходит с поля. Яро Джошуа выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Нильссон Йоаким получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Марканич Энтони получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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