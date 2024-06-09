Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолДотсон Хассани
1:1
15' ГолФрейзер Лиам
43' Желтая карточкаФрагапане Франко
45' Желтая карточкаТрапп Уилл
90'+5
Ход матча
9'
15'
43'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Чжон
Сан
Бин
20
Трапп
Уилл
37
Кларк
Кейден
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
18
Фрейзер
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Хан МоликПолузащитник
-
29 Веа ПатрикНападающий
-
30 Alec Smir
-
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
-
24 Корча АметЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Даллас
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.59
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
95
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|7
|0.44
|Лод Робин
|5
|0.31
|Хлонгвейн Бонгокуле
|3
|0.19
|Чжон Сан Бин
|3
|0.19
|Ариага Кервин
|3
|0.19
|Пукки Теэму
|2
|0.13
|Дотсон Хассани
|2
|0.13
|Фрагапане Франко
|1
|0.06
|Боксолл Михаэл
|1
|0.06
|Бран Алехандро
|1
|0.06
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|5
|0.31
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.13
|Феррейра Хесус
|2
|0.13
|Дельгадо Патриксон
|2
|0.13
|Джункуа Сэм
|1
|0.06
|Анса Юджин
|1
|0.06
|Фрейзер Лиам
|1
|0.06
|Льетгет Себастьян
|1
|0.06
|Арриола Пол
|1
|0.06
|Ибеага Себастьен
|1
|0.06
|Сили Данте
|1
|0.06
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Паделфорд Девин
|3
|0
|Тапиас Мигель
|1
|1
|Кларк Кейден
|2
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
|Бран Алехандро
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арриола Пол
|4
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|2
|1
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Муса Петар
|3
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Сили Данте
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Норрис Нолан
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Фаррингтон Логан
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
8
Миннесота Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Даллас
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
13
9
Миннесота Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Даллас
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
6
38%
2
25%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
4
31%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
5
45%
2
20%
76-90
Забито
29
19
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
4
14%
6
32%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
8
28%
4
21%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
10%
3
13%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
7
35%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1
Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2
Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Даллас
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
43
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
72
52
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
106
412
412
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 19
|33
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 25
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 31
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|32 - 32
|21
|10.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|23 - 25
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 25
|14
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|26 - 32
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|24 - 39
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|42 - 27
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 16
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|24 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 18
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 22
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|25 - 31
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 21
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 29
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|12 - 27
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 6
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 15
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|26 - 15
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 14
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 12
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|7.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|8.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 17
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|13 - 17
|5
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|16 - 26
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 24
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|13 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (5)
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|1 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|7