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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:1
Конец матча
Даллас
0'
1:0
9' Гол
Дотсон Хассани
1:1
15' Гол
Фрейзер Лиам
43' Желтая карточка
Фрагапане Франко
45' Желтая карточка
Трапп Уилл
90'+5
1
Ирвин
Клинт
40
Эрикссон
Виктор
15
Боксолл
Михаэл
2
Паделфорд
Девин
11
Чжон
Сан
Бин
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
37
Кларк
Кейден
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
99
Адебайо-Смит
Джордан
7
Фрагапане
Франко
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
3
Гонсалес
Омар
29
Джункуа
Сэм
7
Арриола
Пол
4
Фарфан
Марко
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
6
Дельгадо
Патриксон
10
Феррейра
Хесус
9
Муса
Петар
Миннесота Юнайтед
3-4-3
Даллас
3-4-2-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Даллас

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

М
0:0
М
0:1
М
1:1
М
0:3
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
3:1
М
5:3
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
4:1
М
2:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.59
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
95

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 7 0.44
Лод Робин 5 0.31
Хлонгвейн Бонгокуле 3 0.19
Чжон Сан Бин 3 0.19
Ариага Кервин 3 0.19
Пукки Теэму 2 0.13
Дотсон Хассани 2 0.13
Фрагапане Франко 1 0.06
Боксолл Михаэл 1 0.06
Бран Алехандро 1 0.06
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 5 0.31
Ильяраменди Асьер 2 0.13
Феррейра Хесус 2 0.13
Дельгадо Патриксон 2 0.13
Джункуа Сэм 1 0.06
Анса Юджин 1 0.06
Фрейзер Лиам 1 0.06
Льетгет Себастьян 1 0.06
Арриола Пол 1 0.06
Ибеага Себастьен 1 0.06
Сили Данте 1 0.06
Камунго Бернард 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 5 1
Трапп Уилл 5 0
Боксолл Михаэл 3 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Паделфорд Девин 3 0
Тапиас Мигель 1 1
Кларк Кейден 2 0
Фрагапане Франко 1 0
Адебайо-Смит Джордан 1 0
Харви Карлос 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Бран Алехандро 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арриола Пол 4 0
Фрейзер Лиам 4 0
Берджесс Нкоси 2 1
Ибеага Себастьен 3 0
Муса Петар 3 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Пас Мартен 2 0
Сили Данте 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Норрис Нолан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Фаррингтон Логан 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
8
Миннесота Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Даллас
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
9
Миннесота Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Даллас
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
6
38%
2
25%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
4
31%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
5
45%
2
20%
76-90

Забито

29
19
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
4
14%
6
32%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
8
28%
4
21%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
10%
3
13%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
7
35%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1
Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2
Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Даллас

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
3
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
2
1.5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
4
12
4
12
2.5
1
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 9 6 2 36 - 19 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 8 5 3 28 - 21 29
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 7 7 3 31 - 25 28
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 24 - 19 25
6.
Остин
 Заявка 17 6 5 6 21 - 25 23
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 6 4 7 29 - 31 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 32 - 32 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 3 9 4 23 - 25 18
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 21 18
12.
Даллас
 Заявка 16 3 5 8 18 - 25 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 5 9 26 - 32 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 3 2 11 24 - 39 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 18 10 5 3 42 - 27 35
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 3 3 23 - 16 33
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 2 5 24 - 17 29
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
5.
Шарлотт
 Заявка 17 7 4 6 18 - 18 25
6.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
7.
Торонто
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 8 4 27 - 23 20
9.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 7 5 20 - 22 19
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 7 6 25 - 31 19
11.
Орландо Сити
 Заявка 16 4 5 7 16 - 24 17
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 4 5 7 23 - 35 17
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 4 4 8 22 - 21 16
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 6 8 17 - 29 15
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 1 10 12 - 27 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 7 2 0 20 - 6 23
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Остин
 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 4 3 0 16 - 11 15
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 3 3 2 18 - 15 12
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 3 4 17 - 19 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 5 1 8 - 5 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
2.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 26 - 15 18
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
6.
Цинциннати
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
8.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 17 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 3 1 5 17 - 14 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 2 1 5 5 - 12 7
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
15.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 3 5 1 16 - 12 14
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 3 5 14 - 17 9
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Остин
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 0 5 2 13 - 17 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 1 2 5 9 - 13 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 1 7 16 - 26 4
14.
Даллас
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Торонто
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 2 3 5 12 - 24 9
10.
Шарлотт
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
15.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 13 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 7
Весь список
  • 62'
    Дельгадо Патриксон уходит с поля. Bernard Kamungo выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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