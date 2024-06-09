  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 1734
Согндаль
2:2
Конец матча
Эгерсунд
0'
17' Желтая карточка
Ховен Андреас
43' Желтая карточка
Флатакер Эрик
1:0
50' Гол
Хинтса Оливер
62' Желтая карточка
Edmund Baidoo
1:1
63' Гол
Хельмерсен Андреас
1:2
66' Гол
Heine Larsen
73' Желтая карточка
Jo Staalesen
2:2
79' Гол в свои ворота
Aadne Midtskogen
81' Желтая карточка
Martin Andre Sjoelstad
90'+4
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
32
Mathias
Oren
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
24
Madiodio
Dia
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
14
Jo
Staalesen
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
12
Robert
Williams2
9
Magnus
Lankhof-Dahlby
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
Согндаль
4-4-2
Эгерсунд
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 4 0.33
Хинтса Оливер 3 0.25
Daniel Arrocha 3 (3) 0.25
Флатакер Эрик 3 0.25
Martin Hoeyland 2 0.17
Эрикссон Феликс 1 0.08
Mathias Oren 1 0.08
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 11 (1) 0.92
Stian Rokaas Michalsen 4 0.33
Heine Larsen 4 0.33
Magnus Lankhof-Dahlby 4 0.33
Ingvald Halgunset 2 0.17
Henrik Elvevold 2 0.17
Фальхенер Хенрик 1 0.08
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.08
Салмон Джастин 1 0.08
Chris Sleveland 0 0
Таддесе Хоренус 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 3 0
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Jacob Blixt Flaten 2 0
Edmund Baidoo 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Lars Jendal 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Флатакер Эрик 1 0
Mathias Oren 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aadne Midtskogen 3 0
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Jo Staalesen 2 0
Фальхенер Хенрик 2 0
Салмон Джастин 2 0
Chris Sleveland 1 0
Таддесе Хоренус 1 0
Magnus Lankhof-Dahlby 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

Согндаль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эгерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

3
9
Согндаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эгерсунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
7
Согндаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Эгерсунд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

12
23
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
25%
9
39%
61-75
1
8%
5
22%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
4
24%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
30%
4
24%
61-75
3
30%
2
12%
76-90

Забито

5
8
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
4
80%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

17
31
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
12%
1
3%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
8
47%
5
16%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
3
18%
11
35%
61-75
1
6%
8
26%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
7
30%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
27%
4
17%
61-75
5
33%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2
Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3
Эгерсунд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2
ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1

Результаты матчей

Согндаль
Эгерсунд

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
4:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
9
3
2
10
2.5
6
6
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 12 7 4 1 26 - 19 25
2.
Эгерсунд
 12 6 4 2 30 - 24 22
3.
Брюне
 12 7 0 5 14 - 11 21
4.
Волеренга
 0:0 12 6 3 3 22 - 16 21
5.
Мосс
 0:0 12 6 3 3 19 - 17 21
6.
Люн
 12 4 6 2 22 - 13 18
7.
Согндаль
 12 4 5 3 19 - 13 17
8.
Стабек
 10 4 4 2 24 - 19 16
9.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Мьёндален
 11 2 5 4 18 - 20 11
12.
Ранхейм
 12 2 5 5 20 - 22 11
13.
Осане
 12 2 4 6 12 - 21 10
14.
ИК Старт
 12 2 4 6 13 - 23 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 12 2 3 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 0:0 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
6.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
7.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
8.
Эгерсунд
 5 2 2 1 8 - 6 8
9.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
10.
Волеренга
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
ИК Старт
 6 2 2 2 9 - 12 8
12.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
13.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
14.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
15.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
2.
Волеренга
 0:0 6 4 1 1 16 - 9 13
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
7.
Мосс
 0:0 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
16.
Осане
 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Осане Иверсен Эйнар 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Edmund Baidoo уходит с поля. Oskar Borgthorsson выходит вместо него
  • 81'
    Martin Andre Sjoelstad получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Magnus Lankhof-Dahlby уходит с поля. Magnus Sandvik Hoeiseth выходит вместо него
  • 79'
    Jacob Blixt Flaten сделал результативную передачу.
  • 79'
    Г О О О О Л - Aadne Midtskogen уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 73'
    Jo Staalesen получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Г О О О О Л - Хинтса Оливер бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Флатакер Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Ховен Андреас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Согндаль 2:2 Эгерсунд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный