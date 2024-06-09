Тур: 12. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1734
0'
17' Желтая карточкаХовен Андреас
43' Желтая карточкаФлатакер Эрик
1:0
50' ГолХинтса Оливер
62' Желтая карточкаEdmund Baidoo
1:1
63' ГолХельмерсен Андреас
1:2
66' ГолHeine Larsen
73' Желтая карточкаJo Staalesen
2:2
79' Гол в свои воротаAadne Midtskogen
81' Желтая карточкаMartin Andre Sjoelstad
90'+4
Ход матча
17'
43'
50'
1:0
62'
63'
66'
1:2
73'
79'
2:2
32
Mathias
Oren
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Mathias OrenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Madiodio DiaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Jo StaalesenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|4
|0.33
|Хинтса Оливер
|3
|0.25
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.25
|Флатакер Эрик
|3
|0.25
|Martin Hoeyland
|2
|0.17
|Эрикссон Феликс
|1
|0.08
|Mathias Oren
|1
|0.08
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|11 (1)
|0.92
|Stian Rokaas Michalsen
|4
|0.33
|Heine Larsen
|4
|0.33
|Magnus Lankhof-Dahlby
|4
|0.33
|Ingvald Halgunset
|2
|0.17
|Henrik Elvevold
|2
|0.17
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.08
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.08
|Салмон Джастин
|1
|0.08
|Chris Sleveland
|0
|0
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|3
|0
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Эрикссон Феликс
|2
|0
|Jacob Blixt Flaten
|2
|0
|Edmund Baidoo
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Флатакер Эрик
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Jo Staalesen
|2
|0
|Фальхенер Хенрик
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Chris Sleveland
|1
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эгерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
3
9
Согндаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эгерсунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
7
Согндаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Эгерсунд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
12
23
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
25%
9
39%
61-75
1
8%
5
22%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
4
24%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
30%
4
24%
61-75
3
30%
2
12%
76-90
Забито
5
8
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
4
80%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
17
31
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
12%
1
3%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
8
47%
5
16%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
3
18%
11
35%
61-75
1
6%
8
26%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
7
30%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
27%
4
17%
61-75
5
33%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2
Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3
Эгерсунд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2
ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1
Результаты матчей
Согндаль
Эгерсунд
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
4:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
93
210
66
111
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|26 - 19
|25
|2.
|12
|6
|4
|2
|30 - 24
|22
|3.
|12
|7
|0
|5
|14 - 11
|21
|4.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|5.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|6.
|12
|4
|6
|2
|22 - 13
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|19 - 13
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|24 - 19
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|10.
|11
|2
|6
|3
|18 - 17
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|18 - 20
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|20 - 22
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|12 - 21
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|15 - 27
|9
|16.
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|5.
|6
|2
|4
|0
|12 - 5
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|12 - 12
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|9 - 5
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|22 - 18
|14
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 9
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Осане
|Иверсен Эйнар
|4