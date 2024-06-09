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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 3643
Олесунн
4:4
Конец матча
Конгсвингер
0'
5' Желтая карточка
Рамсланн Мартин
9' Желтая карточка
Грогард Томас
1:0
21' Гол
Claudio Braga
2:0
27' Гол
Haakon Butli Hammer
39' Желтая карточка
Emil Adrendrup Nielsen
2:1
41' Гол
Lucas Ravn-Haren
42' Желтая карточка
Jesper Grundt
3:1
44' Гол
Sander Hestetun Kilen
3:2
65' Гол
Emil Adrendrup Nielsen
3:3
73' Гол
Нильссон Джоэл
4:3
82' Гол
Kristoffer Nessoe
4:4
87' Гол
Lucas Ravn-Haren
90'+7
1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
18
Рамсланн
Мартин
25
Кителано
Йон
5
Грогард
Томас
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
1
Стрёмберг
Август
6
Harald
Holter
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
2
Нильссон
Джоэл
20
Jesper
Grundt
21
Daniel
Lysgaard
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
14
Lucas
Ravn-Haren
11
Уильямс
Ноа
8
Моберг
Вегар
Олесунн
4-3-3
Конгсвингер
3-4-3

История личных встреч

Олесунн
Конгсвингер

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:3
ТМС
3:2
Э
2:0
ТМС
3:3
Э
1:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 3 0.25
Атанга Исаак 3 0.25
Haakon Butli Hammer 3 0.25
Карлсбакк Маркус 2 0.17
Kristoffer Nessoe 1 0.08
Sander Hestetun Kilen 1 0.08
Кителано Йон 1 0.08
Диоп Моктар 1 0.08
Грогард Томас 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 7 0.58
Моберг Вегар 4 (1) 0.33
Уильямс Ноа 3 0.25
Adem Gueven 3 0.25
Нильссон Джоэл 2 0.17
Harald Holter 2 0.17
Jesper Grundt 2 0.17
Ludvig Langrekken 1 0.08
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.08
Eric Taylor 1 0.08
Daniel Lysgaard 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 3 0
David Snaer Johannsson 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Рамсланн Мартин 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Кителано Йон 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 4 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Harald Holter 1 1
Холме Фредрик 1 1
Ludvig Langrekken 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Emil Adrendrup Nielsen 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0

Результаты матчей

Олесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Конгсвингер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
5
Олесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
15
Олесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Конгсвингер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
4
36%
16-30
6
35%
3
27%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

15
26
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
7%
4
15%
1-15
5
33%
3
12%
16-30
3
20%
6
23%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
20%
5
19%
76-90

Пропущено

25
19
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
8%
7
37%
16-30
9
36%
3
16%
31-45
3
12%
5
26%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
8
32%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2
Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2
Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2

Результаты матчей

Олесунн
Конгсвингер

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
1
2
5
2.5
4
2
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
9
3
3
9
2.5
5
7
2
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 12 7 4 1 26 - 19 25
2.
Эгерсунд
 12 6 4 2 30 - 24 22
3.
Брюне
 12 7 0 5 14 - 11 21
4.
Волеренга
 0:0 12 6 3 3 22 - 16 21
5.
Мосс
 0:0 12 6 3 3 19 - 17 21
6.
Люн
 12 4 6 2 22 - 13 18
7.
Согндаль
 12 4 5 3 19 - 13 17
8.
Стабек
 10 4 4 2 24 - 19 16
9.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Мьёндален
 11 2 5 4 18 - 20 11
12.
Ранхейм
 12 2 5 5 20 - 22 11
13.
Осане
 12 2 4 6 12 - 21 10
14.
ИК Старт
 12 2 4 6 13 - 23 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 12 2 3 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 0:0 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
6.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
7.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
8.
Эгерсунд
 5 2 2 1 8 - 6 8
9.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
10.
Волеренга
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
ИК Старт
 6 2 2 2 9 - 12 8
12.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
13.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
14.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
15.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
2.
Волеренга
 0:0 6 4 1 1 16 - 9 13
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
7.
Мосс
 0:0 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
16.
Осане
 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Осане Иверсен Эйнар 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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