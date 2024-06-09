Тур: 12. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 3643
4:4
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаРамсланн Мартин
9' Желтая карточкаГрогард Томас
1:0
21' ГолClaudio Braga
2:0
27' ГолHaakon Butli Hammer
39' Желтая карточкаEmil Adrendrup Nielsen
2:1
41' ГолLucas Ravn-Haren
42' Желтая карточкаJesper Grundt
3:1
44' ГолSander Hestetun Kilen
3:2
65' ГолEmil Adrendrup Nielsen
3:3
73' ГолНильссон Джоэл
4:3
82' ГолKristoffer Nessoe
4:4
87' ГолLucas Ravn-Haren
90'+7
Ход матча
21'
1:0
27'
41'
42'
44'
65'
73'
3:3
82'
87'
25
Кителано
Йон
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Олесунн
Конгсвингер
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|3
|0.25
|Атанга Исаак
|3
|0.25
|Haakon Butli Hammer
|3
|0.25
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.17
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.08
|Sander Hestetun Kilen
|1
|0.08
|Кителано Йон
|1
|0.08
|Диоп Моктар
|1
|0.08
|Грогард Томас
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|7
|0.58
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.33
|Уильямс Ноа
|3
|0.25
|Adem Gueven
|3
|0.25
|Нильссон Джоэл
|2
|0.17
|Harald Holter
|2
|0.17
|Jesper Grundt
|2
|0.17
|Ludvig Langrekken
|1
|0.08
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.08
|Eric Taylor
|1
|0.08
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|3
|0
|David Snaer Johannsson
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Рамсланн Мартин
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|4
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Harald Holter
|1
|1
|Холме Фредрик
|1
|1
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Конгсвингер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
5
Олесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
15
Олесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Конгсвингер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
4
36%
16-30
6
35%
3
27%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
15
26
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
7%
4
15%
1-15
5
33%
3
12%
16-30
3
20%
6
23%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
20%
5
19%
76-90
Пропущено
25
19
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
8%
7
37%
16-30
9
36%
3
16%
31-45
3
12%
5
26%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
8
32%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2
Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2
Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2
Результаты матчей
Олесунн
Конгсвингер
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
51
25
42
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
39
93
39
57
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|26 - 19
|25
|2.
|12
|6
|4
|2
|30 - 24
|22
|3.
|12
|7
|0
|5
|14 - 11
|21
|4.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|5.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|6.
|12
|4
|6
|2
|22 - 13
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|19 - 13
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|24 - 19
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|10.
|11
|2
|6
|3
|18 - 17
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|18 - 20
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|20 - 22
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|12 - 21
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|15 - 27
|9
|16.
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|5.
|6
|2
|4
|0
|12 - 5
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|12 - 12
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|9 - 5
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|22 - 18
|14
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 9
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Осане
|Иверсен Эйнар
|4