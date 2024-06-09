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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 12. Стадион: .
ИК Старт
1:4
Конец матча
Люн
0'
0:1
27' Гол в свои ворота
Deni Dashaev
1:1
32' Гол
Salim Nkubiri
1:2
34' Гол
Mathias Johansen
43' Желтая карточка
Salim Nkubiri
45' Вторая желтая карточка
Salim Nkubiri
1:3
46' Гол
Mathias Johansen
1:4
49' Гол
Mathias Johansen
90'+4
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
4
Sivert
Hansen
5
Пигнатель-Енссен
Николас
19
Deni
Dashaev
25
Jesper
Gregersen
6
Faites
Makosso
16
Страннегорд
Том
15
Marius
Nordal
11
Шульц
Эрик
44
Salim
Nkubiri
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
ИК Старт
4-3-3
Люн
4-3-3

История личных встреч

ИК Старт
Люн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
4:1
Э
1:1
Э
4:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 4 0.33
Mathias Grundetjern 2 0.17
Alagie Sanyang 2 0.17
Шеквист Сандер Хансен 1 (1) 0.08
Salim Nkubiri 1 0.08
Страннегорд Том 1 0.08
Kristoffer Hoven 1 0.08
Пигнатель-Енссен Николас 1 0.08
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Jesper Gregersen 0 0
Deni Dashaev 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Johansen 5 0.42
Anders Bjoerntvedt Olsen 4 0.33
Jacob Hanstad 3 0.25
Хеллум Андреас 2 0.17
Julius Friberg Skaug 2 0.17
Daniel Schneider 2 0.17
Henrik Kristiansen 1 0.08
Селл Вильям 1 0.08
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.08
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Brage Hylen 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Adrian Berntsen 0 0
Haavard Meinseth 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 5 0
Mathias Grundetjern 3 1
Salim Nkubiri 2 1
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Faites Makosso 2 0
Deni Dashaev 2 0
Карадас Азар 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Sivert Hansen 1 0
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 2 0
Even Bydal 2 0
Зольберг-Нильсен Герман 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Люн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
3
ИК Старт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Люн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
12
ИК Старт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Люн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
5
36%
8
38%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
3
21%
5
24%
76-90

Пропущено

22
14
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
6
27%
2
14%
16-30
7
32%
3
21%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
18%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3
Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3
Люн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2
Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2

Результаты матчей

ИК Старт
Люн

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
5
7
1
11
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 12 7 4 1 26 - 19 25
2.
Эгерсунд
 12 6 4 2 30 - 24 22
3.
Брюне
 12 7 0 5 14 - 11 21
4.
Волеренга
 0:0 12 6 3 3 22 - 16 21
5.
Мосс
 0:0 12 6 3 3 19 - 17 21
6.
Люн
 12 4 6 2 22 - 13 18
7.
Согндаль
 12 4 5 3 19 - 13 17
8.
Стабек
 10 4 4 2 24 - 19 16
9.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Мьёндален
 11 2 5 4 18 - 20 11
12.
Ранхейм
 12 2 5 5 20 - 22 11
13.
Осане
 12 2 4 6 12 - 21 10
14.
ИК Старт
 12 2 4 6 13 - 23 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 12 2 3 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 0:0 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
6.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
7.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
8.
Эгерсунд
 5 2 2 1 8 - 6 8
9.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
10.
Волеренга
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
ИК Старт
 6 2 2 2 9 - 12 8
12.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
13.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
14.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
15.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
2.
Волеренга
 0:0 6 4 1 1 16 - 9 13
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
7.
Мосс
 0:0 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
16.
Осане
 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Осане Иверсен Эйнар 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Salim Nkubiri получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 43'
      Salim Nkubiri получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Anders Bjoerntvedt Olsen сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Mathias Johansen бьет в цель!
    • 32'
      Г О О О О Л - Salim Nkubiri бьет в цель!
    • 27'
      Julius Friberg Skaug сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Deni Dashaev уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ИК Старт 1:4 Люн онлайн

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