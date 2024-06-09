Тур: 12. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
0'
0:1
27' Гол в свои воротаDeni Dashaev
1:1
32' ГолSalim Nkubiri
1:2
34' ГолMathias Johansen
43' Желтая карточкаSalim Nkubiri
45' Вторая желтая карточкаSalim Nkubiri
1:3
46' ГолMathias Johansen
1:4
49' ГолMathias Johansen
90'+4
Ход матча
27'
0:1
32'
1:1
34'
43'
45'
46'
49'
19
Deni
Dashaev
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Deni DashaevЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
18 Jonas Seim
-
-
28 David Lunde
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
77 Brage Hylen
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
История личных встреч
ИК Старт
Люн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|4
|0.33
|Mathias Grundetjern
|2
|0.17
|Alagie Sanyang
|2
|0.17
|Шеквист Сандер Хансен
|1 (1)
|0.08
|Salim Nkubiri
|1
|0.08
|Страннегорд Том
|1
|0.08
|Kristoffer Hoven
|1
|0.08
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0.08
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Jesper Gregersen
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Johansen
|5
|0.42
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|4
|0.33
|Jacob Hanstad
|3
|0.25
|Хеллум Андреас
|2
|0.17
|Julius Friberg Skaug
|2
|0.17
|Daniel Schneider
|2
|0.17
|Henrik Kristiansen
|1
|0.08
|Селл Вильям
|1
|0.08
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.08
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
|Brage Hylen
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Adrian Berntsen
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|5
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|1
|Salim Nkubiri
|2
|1
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Deni Dashaev
|2
|0
|Карадас Азар
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|2
|0
|Even Bydal
|2
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Люн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
3
ИК Старт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Люн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
12
ИК Старт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Люн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
5
36%
8
38%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
3
21%
5
24%
76-90
Пропущено
22
14
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
6
27%
2
14%
16-30
7
32%
3
21%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
18%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3
Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3
Люн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2
Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2
Результаты матчей
ИК Старт
Люн
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
210
57
111
48
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|26 - 19
|25
|2.
|12
|6
|4
|2
|30 - 24
|22
|3.
|12
|7
|0
|5
|14 - 11
|21
|4.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|5.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|6.
|12
|4
|6
|2
|22 - 13
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|19 - 13
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|24 - 19
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|10.
|11
|2
|6
|3
|18 - 17
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|18 - 20
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|20 - 22
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|12 - 21
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|15 - 27
|9
|16.
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|5.
|6
|2
|4
|0
|12 - 5
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|12 - 12
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|9 - 5
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|22 - 18
|14
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 9
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Осане
|Иверсен Эйнар
|4