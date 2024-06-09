Тур: 12. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1473
0'
1:0
22' ГолСкоген Сондре
29' Желтая карточкаСвеен Оле
2:0
35' ГолБренден Эрик
2:1
43' ГолСетер Йон-Хоу
3:1
47' ГолБрингакер Матиас
55' Желтая карточкаAndreas Heredia-Randen
3:2
59' ГолСетер Йон-Хоу
3:3
70' ГолDennis Gaustad
90'+5
Ход матча
22'
1:0
29'
35'
43'
2:1
47'
59'
70'
3:3
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
14 Keerat Singh
-
18 Simon Appiah
-
20 Alie Conteh
-
-
34 Linus Ween
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Мьёндален
Ранхейм
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.62
1.3
Среднее время на гол
55
69
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.38
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.57
1.35
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
66
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mats Pedersen
|3
|0.27
|Ольсен Мейнхард
|3 (1)
|0.27
|Брингакер Матиас
|3
|0.27
|Alie Conteh
|3
|0.27
|Холтен Расмус
|2
|0.18
|Эверби Сиверт
|1
|0.09
|Бренден Эрик
|1
|0.09
|Скоген Сондре
|1
|0.09
|Keerat Singh
|1
|0.09
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|9 (2)
|0.75
|Бюэ Бендик
|6
|0.5
|Sander Amble Haugen
|1
|0.08
|Dennis Gaustad
|1
|0.08
|Vetle Wenaas
|1
|0.08
|Erik Toenne
|1
|0.08
|Gustav Mogensen
|1
|0.08
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Скоген Сондре
|3
|0
|Холтен Расмус
|3
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Andreas Heredia-Randen
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Сетер Йон-Хоу
|3
|0
|Erik Toenne
|3
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
10
Мьёндален
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
1
8
Мьёндален
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Ранхейм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
14
10
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
5
38%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
5
56%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
18
20
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
4
22%
5
25%
31-45
3
17%
5
25%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
2
11%
4
20%
76-90
Пропущено
20
22
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
1
5%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
5
25%
6
27%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
4
20%
6
27%
61-75
3
15%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1
Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2
Ранхейм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2
Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1
Результаты матчей
Мьёндален
Ранхейм
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:3
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
32
25
23
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
61
13
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
47
66
29
39
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|26 - 19
|25
|2.
|12
|6
|4
|2
|30 - 24
|22
|3.
|12
|7
|0
|5
|14 - 11
|21
|4.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|5.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|6.
|12
|4
|6
|2
|22 - 13
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|19 - 13
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|24 - 19
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|10.
|11
|2
|6
|3
|18 - 17
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|18 - 20
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|20 - 22
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|12 - 21
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|15 - 27
|9
|16.
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|5.
|6
|2
|4
|0
|12 - 5
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|12 - 12
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|9 - 5
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|22 - 18
|14
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 9
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Осане
|Иверсен Эйнар
|4