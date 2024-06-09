  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 1473
Мьёндален
3:3
Конец матча
Ранхейм
0'
1:0
22' Гол
Скоген Сондре
29' Желтая карточка
Свеен Оле
2:0
35' Гол
Бренден Эрик
2:1
43' Гол
Сетер Йон-Хоу
3:1
47' Гол
Брингакер Матиас
55' Желтая карточка
Andreas Heredia-Randen
3:2
59' Гол
Сетер Йон-Хоу
3:3
70' Гол
Dennis Gaustad
90'+5
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
4
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
16
Johannes
Dahlby
19
Бренден
Эрик
8
Свеен
Оле
25
Andreas
Heredia-Randen
9
Брингакер
Матиас
24
Mats
Pedersen
15
Love
Reuterswaerd
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
9
Бюэ
Бендик
17
Vetle
Wenaas
Мьёндален
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Ранхейм

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
1:2
Э
3:1
Э
1:1
ТПМ
1:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
Э
1:4
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
А
1:2
А
3:0
ТМС
1:1
А
1:0
А
2:1

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1.3

Среднее время на гол

55
69

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.57
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
66

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mats Pedersen 3 0.27
Ольсен Мейнхард 3 (1) 0.27
Брингакер Матиас 3 0.27
Alie Conteh 3 0.27
Холтен Расмус 2 0.18
Эверби Сиверт 1 0.09
Бренден Эрик 1 0.09
Скоген Сондре 1 0.09
Keerat Singh 1 0.09
Love Reuterswaerd 0 0
Brinder Singh 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 9 (2) 0.75
Бюэ Бендик 6 0.5
Sander Amble Haugen 1 0.08
Dennis Gaustad 1 0.08
Vetle Wenaas 1 0.08
Erik Toenne 1 0.08
Gustav Mogensen 1 0.08
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Скоген Сондре 3 0
Холтен Расмус 3 0
Вогт Педер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Andreas Heredia-Randen 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikolai Skuseth 4 0
Сетер Йон-Хоу 3 0
Erik Toenne 3 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Vetle Wenaas 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
10
Мьёндален
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

1
8
Мьёндален
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Ранхейм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

14
10
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
5
38%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
5
56%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

18
20
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
4
22%
5
25%
31-45
3
17%
5
25%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
2
11%
4
20%
76-90

Пропущено

20
22
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
1
5%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
5
25%
6
27%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
4
20%
6
27%
61-75
3
15%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1
Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2
Ранхейм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2
Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1

Результаты матчей

Мьёндален
Ранхейм

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:3
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
2
2
5
2.5
2
3
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
6
6
2
9
2.5
3
9
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 12 7 4 1 26 - 19 25
2.
Эгерсунд
 12 6 4 2 30 - 24 22
3.
Брюне
 12 7 0 5 14 - 11 21
4.
Волеренга
 0:0 12 6 3 3 22 - 16 21
5.
Мосс
 0:0 12 6 3 3 19 - 17 21
6.
Люн
 12 4 6 2 22 - 13 18
7.
Согндаль
 12 4 5 3 19 - 13 17
8.
Стабек
 10 4 4 2 24 - 19 16
9.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Мьёндален
 11 2 5 4 18 - 20 11
12.
Ранхейм
 12 2 5 5 20 - 22 11
13.
Осане
 12 2 4 6 12 - 21 10
14.
ИК Старт
 12 2 4 6 13 - 23 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 12 2 3 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 0:0 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
6.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
7.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
8.
Эгерсунд
 5 2 2 1 8 - 6 8
9.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
10.
Волеренга
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
ИК Старт
 6 2 2 2 9 - 12 8
12.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
13.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
14.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
15.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
2.
Волеренга
 0:0 6 4 1 1 16 - 9 13
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
7.
Мосс
 0:0 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
16.
Осане
 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Осане Иверсен Эйнар 4
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Мьёндален 3:3 Ранхейм онлайн

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