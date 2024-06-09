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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 9154
Волеренга
5:1
Конец матча
Мосс
0'
1:0
26' Гол
Adrian Kurd Roenning
41' Желтая карточка
Aksel Baran Potur
45' Желтая карточка
Странде Кристиан
53' Желтая карточка
Ian Hoffmann
54' Желтая карточка
Ilir Kukleci
54' Желтая карточка
Риснаес Магнус
2:0
55' Гол
Камара Ола
3:0
57' Гол
Рийкс Мис
58' Желтая карточка
Kristoffer Harrison
3:1
60' Гол
Ian Hoffmann
4:1
75' Гол
Jones El-Abdellaoui
5:1
90' Гол
Filip Thorvaldsen
90'+6
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
6
Хеденстад
Вегар
8
Бьёрдаль
Хенрик
24
Странд
Петтер
25
Jones
El-Abdellaoui
9
Рийкс
Мис
7
Риснаес
Магнус
19
Камара
Ола
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
31
Kristoffer
Harrison
6
Alexander
Haapnes
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
10
Bo
Aasulv
Hegland
9
Sebastian
Pedersen
II
Волеренга
4-2-3-1
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Мосс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 4 0.33
Jones El-Abdellaoui 4 0.33
Рийкс Мис 4 0.33
Странд Петтер 3 0.25
Хоканс Даниэль 3 0.25
Бьёрдаль Хенрик 2 (1) 0.17
Борхгревинк Кристиан 1 0.08
Риснаес Магнус 1 0.08
Adrian Kurd Roenning 1 0.08
Хеденстад Вегар 1 0.08
Кройцриглер Мартин 1 0.08
Filip Thorvaldsen 1 0.08
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 6 0.5
Bo Aasulv Hegland 3 0.25
Ian Hoffmann 3 0.25
Marius Andresen2 2 0.17
Thomas Klemetsen Jakobsen 2 0.17
Eythor Martin Bjoergolfsson 2 0.17
Странде Кристиан 2 0.17
Aksel Baran Potur 0 0
Александерссон Ноа 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 4 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Рийкс Мис 1 1
Aaron Kiil Olsen 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Бьёрдаль Хенрик 1 0
Странд Петтер 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 3 0
Александерссон Ноа 3 0
Marius Andresen2 3 0
Ian Hoffmann 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Элми Саадик Файсал 2 0
Kristoffer Harrison 2 0
Bo Aasulv Hegland 2 0
Ilir Kukleci 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0

Результаты матчей

Волеренга
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Мосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Волеренга
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Мосс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

12
11
Волеренга
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Мосс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
4
50%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
3
38%
4
27%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
5
42%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

26
20
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
4%
1
5%
1-15
7
27%
2
10%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
6
23%
6
30%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
7
39%
4
18%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
4
22%
5
23%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2
Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2
Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2

Результаты матчей

Волеренга
Мосс

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
7
5
5
7
2.5
3
9
2
10
3.5
2
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 12 7 4 1 26 - 19 25
2.
Волеренга
 12 7 2 3 27 - 17 23
3.
Эгерсунд
 12 6 4 2 30 - 24 22
4.
Брюне
 12 7 0 5 14 - 11 21
5.
Мосс
 12 6 2 4 20 - 22 20
6.
Люн
 12 4 6 2 22 - 13 18
7.
Согндаль
 12 4 5 3 19 - 13 17
8.
Стабек
 10 4 4 2 24 - 19 16
9.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Мьёндален
 11 2 5 4 18 - 20 11
12.
Ранхейм
 12 2 5 5 20 - 22 11
13.
Осане
 12 2 4 6 12 - 21 10
14.
ИК Старт
 12 2 4 6 13 - 23 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 12 2 3 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
Волеренга
 6 3 1 2 11 - 8 10
6.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
7.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
8.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
9.
Эгерсунд
 5 2 2 1 8 - 6 8
10.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
11.
ИК Старт
 6 2 2 2 9 - 12 8
12.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
13.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
14.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
15.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
2.
Волеренга
 6 4 1 1 16 - 9 13
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
7.
Мосс
 6 2 1 3 8 - 15 7
8.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
16.
Осане
 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Осане Иверсен Эйнар 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Бьёрдаль Хенрик сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Рийкс Мис бьет в цель!
    • 55'
      Adrian Kurd Roenning сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
    • 54'
      Риснаес Магнус получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Ilir Kukleci получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Ян Хоффманн получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Странде Кристиан получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Волеренга 5:1 Мосс онлайн

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