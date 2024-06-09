Тур: 12. Стадион: Intility Arena. Зрители: 9154
0'
1:0
26' ГолAdrian Kurd Roenning
41' Желтая карточкаAksel Baran Potur
45' Желтая карточкаСтранде Кристиан
53' Желтая карточкаIan Hoffmann
54' Желтая карточкаIlir Kukleci
54' Желтая карточкаРиснаес Магнус
2:0
55' ГолКамара Ола
3:0
57' ГолРийкс Мис
58' Желтая карточкаKristoffer Harrison
3:1
60' ГолIan Hoffmann
4:1
75' ГолJones El-Abdellaoui
5:1
90' ГолFilip Thorvaldsen
90'+6
Ход матча
26'
45'
53'
54'
54'
55'
2:0
57'
3:0
60'
75'
90'
21
Шёнг
Магнус
19
Камара
Ола
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Joao Barros
-
-
-
14 Altin Lajqi
-
12 Elias Bachke
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Волеренга
Мосс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|4
|0.33
|Jones El-Abdellaoui
|4
|0.33
|Рийкс Мис
|4
|0.33
|Странд Петтер
|3
|0.25
|Хоканс Даниэль
|3
|0.25
|Бьёрдаль Хенрик
|2 (1)
|0.17
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.08
|Риснаес Магнус
|1
|0.08
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.08
|Хеденстад Вегар
|1
|0.08
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.08
|Filip Thorvaldsen
|1
|0.08
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|6
|0.5
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0.25
|Ian Hoffmann
|3
|0.25
|Marius Andresen2
|2
|0.17
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|2
|0.17
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|2
|0.17
|Странде Кристиан
|2
|0.17
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|4
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Aaron Kiil Olsen
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|3
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Marius Andresen2
|3
|0
|Ian Hoffmann
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Элми Саадик Файсал
|2
|0
|Kristoffer Harrison
|2
|0
|Bo Aasulv Hegland
|2
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Мосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
4
Волеренга
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Мосс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
12
11
Волеренга
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Мосс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
4
50%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
3
38%
4
27%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
5
42%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
26
20
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
4%
1
5%
1-15
7
27%
2
10%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
6
23%
6
30%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
7
39%
4
18%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
4
22%
5
23%
61-75
3
17%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2
Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2
Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2
Результаты матчей
Волеренга
Мосс
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
42
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
75
75
57
39
210
210
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Осане
|Иверсен Эйнар
|4