Тур: 1.
1:1
Второй тайм: 69'
Ход матча
60'
1:0
65'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Соучек
Томаш
14
Провод
Лукаш
11
Кухта
Ян
10
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Провод ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кухта ЯнНападающий
-
10 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коварж МатейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Влчек ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Черны ВацлавПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Черв ЛукашПолузащитник
-
25 Шулц ПавелПолузащитник
-
13 Хитил МоймирНападающий
-
19 Хори ТомашНападающий
-
26 Юрасек МатейНападающий
-
Главный тренер: Иван Хасек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
-
16 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Димоски БоянЗащитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элези АгонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Миовски БоянНападающий
-
26 Камили ЛиримНападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0
Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2
Северная Македония
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1
Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чехия 1:1 Северная Македония
Исход игры
Чехия
95.9% (118)
Ничья
0.8% (1)
Северная Македония
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.94% (62)
Меньше
42.06% (45)
Обе команды забьют
Да
53.27% (57)
Нет
46.73% (50)
Популярный счёт
2:1 Чехия
36.6% (45)
2:0 Чехия
24.4% (30)
1:0 Чехия
11.4% (14)
3:1 Чехия
7.3% (9)
3:0 Чехия
4.1% (5)
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