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Тур: 1.
Чехия
FIFA #36
1:1
Второй тайм: 69'
Северная Македония
FIFA #69
0'
1:0
60' Пенальти
Шик Патрик
1:1
65' Гол
Алими Исник

Ход матча

60'
Шик Патрик
1:0
65'
1:1
Алими Исник
66'
Хитил Моймир
Шик Патрик
 
66'
Журасек Давид
Цоуфал Владимир
 
66'
Шулц Павел
Гложек Адам
 
Прогнозы 123
Чехия 95.9% (118)
X 0.8% (1)
Северная Македония 3.3% (4)
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Чехия
Ничья
Северная Македония
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Штанек
Йиндрих
3
Голеш
Томаш
4
Хранак
Робин
18
Крейчи
Ладислав
II
22
Соучек
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
9
Гложек
Адам
14
Провод
Лукаш
12
Доудера
Давид
11
Кухта
Ян
10
Шик
Патрик
1
Димитриевски
Столе
5
Зайков
Джоко
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
3
Ашковски
Стефан
21
Атанасов
Яни
16
Алими
Исник
18
Костадинов
Тихомир
8
Алиоски
Эгзиян
9
Трайковски
Александар
7
Элмас
Эльиф
Чехия
Северная Македония

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0
Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2
Северная Македония
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1
Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    69'
    Зайкову в предыдущем моменте досталось от Соучека, врачи сборной Северной Македонии на поле.
  • Угловой
    68'
    Угловой с правого фланга подает Провод, Соучек переигрывает в воздухе соперника, но пробивает головой мимо створа.
  • Фол, нарушение
    67'
    Подачу с левого фланга исполняет Доудера, на линии вратарской Соучек не добирается до мяча, зато попадает по шее Димитриевски.
  • Замена
    66'
    Моймир Хитил, Павел Шулц и Давид Журасек появляются на поле вместо Патрика Шика, Владимира Цоуфала и Адама Гложека.
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ИСНИК АЛИМИ!
    Трайковски после передачи Элмаса наносит хороший обводящий удар в дальний угол, мяч попадает в штангу, а Алими в падении головой чётко играет на добивании!
  • 64'
    Пытается сборная Северной Македонии проявить себя в позиционном нападении, таких затяжных владений у гостей сегодня припомнить сложно.
  • 62'
    Элмас на левом фланге атаки смело полез на двоих соперников, однако сохранить мяч лидеру гостей не удается.
  • Пенальти
    60'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ПАТРИК ШИК!
    Уверенно реализует 11-метровый Шик, пробивая в правый от себя угол, Димитриевски не угадал направление удара!
  • Желтая карточка
    60'
    Крейчи оказался в окружении нескольких соперников и получил свою карточку, как и Муслиу.
  • 59'
    Никак не удается Шику подойти к точке, Крейчи и Велковски что-то активно обсуждают между собой.
  • Пенальти!
    57'
    Пенальти в ворота гостей! Доудера вторым темпом после углового подавал на дальнюю штангу, где Муслиу сфолил против Соучека!
  • 56'
    Атанасов завершает редкий выпад сборной Северной Македонии дальним ударом - Штанек мяч забирает.
  • 55'
    Позади первая 10-минутка второго тайма, есть ошущение, что нужны этой игре свежие силы.
  • 54'
    Очередная фланговая подача от чехов получается неудачной, мяч после навеса Цоуфала улетел за ворота Димитриевски.
  • 52'
    Провод завершает позиционную атаку хозяев ударом метров с 18 - мяч пролетает выше ворот.
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    • 51'
      Не хватает сборной Чехии креатива в игре против закрывшегося соперника, хотя на Евро таких матчей у команды Ивана Хасека быть не должно.
    • Угловой
      49'
      Крейчи после навеса Провода с углового выиграл верховую борьбу у Алими, однако пробил головой мимо дальнего угла.
    • 48'
      Не меняется у нас картина игры на старте второго тайма, позиционно владеют мячом чехи, но пробиться в штрафную у хозяев практически не получается.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Гложек получает мяч на левом фланге от Крейчи и остро простреливает к линии вратарской, где Шика опередил соперник.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет словацкий арбитр к основному времени первого тайма.
    • 43'
      Кухта получает мяч на левом краю штрафной и навешивает на дальнюю штангу, но Шика там не оказалось. Затем Провод пробил издали, но мяч застрял в ногах защитников.
    • 41'
      Приближается первая половина встречи к концу, у чехов серьезное игровое преимущество, которое воплотить в голы пока никак не удается.
    • 40'
      Гложек после навеса с правого фланга добрался до верхового мяча, однако круглый по дуге перелетел через перекладину ворот Димитриевски.
    • 38'
      Позиционная атака сборной Чехии завершается неточной подачей от Крейчи, мяч улетает за лицевую линию.
    • 37'
      Элмас после навеса с левого фланга попытался укротить непростой мяч, однако в итоге снаряд отскочил в направлении Штанека.
    • Фол, нарушение
      35'
      Снова Кухта с нарушением правил добирается до мяча, достается в единоборством с Ян Зайкову.
    • 34'
      Соучек после скидки партнера по "Вест Хэму" Цоуфала неплохо приложился метров с 23, однако мяч пролетел немного выше перекладины.
    • Травма, повреждение
      33'
      Муслиу оказывается в небольшом нокдауне после того, как Кухта направил мяч в лицо македонскому защитнику. Врачи гостевой команды на поле.
    • 32'
      Алими с угла штрафной площади отмечается ударом с левой ноги - мяч после небольшого рикошета достается Штанеку.
    • Фол, нарушение
      30'
      Шик попытался пробить в падении через себя с линии вратарской, однако попал по голове Атанасову. Тоже желтая карточка, по-хорошему, но не в этом матче.
    • Фол, нарушение
      28'
      Кухта подталкивает Димитриевски в плечо, мешая тому быстро ввести мяч в игру. В официальной игре за такое была бы желтая карточка.
    • Угловой
      27'
      Еще один угловой с правого фланга подает Провод, в этот раз направляя мяч на ближнюю штангу - Велкоски выбивает мяч. Вторым темпом Крейчи сумел пробить с отскоком от газона, но Димитриевски мяч забрал.
    • Офсайд
      25'
      Крейчи смещается с левого фланга и исполняет хороший пас в центр, Кухта в касание оставил мяч Шику, который отправил его в дальний угол, но гол не засчитан - у экс-форварда "Локомотива" зафиксирован офсайд.
    • 23'
      Позиционная атака чешской сборной завершается высокой подачей Цоуфала с правого фланга - Димитриевски в этот раз играет на выходе безошибочно.
    • 22'
      Редкая атака сборной Северной Македонии завершается подачей Трайковски с правого фланга, которая оказалась безадресной.
    • Угловой
      20'
      Угловой в исполнении сборной Чехии не принес остроты, мяч после навеса Провода просквозил через всю штрафную, никого не задев.
    • Опасный момент
      19'
      Димитриевски после навеса Крейчи с левого фланга не удержал мяч в руках на выходе, Цоуфал был на отскоке первым, однако удар по пустым воротам заблокировал Муслиу!
    • 18'
      Не слишком адресный заброс в штрафную македонцев едва не привел к моменту из-за несогласованности Ашковски и Димитриевски. Обошлось.
    • 17'
      Гложек вошел в штрафную гостей практически по центру, но удар из-под защитника у чемпиона Германии в составе "Байера" совсем не получился.
    • 16'
      В этом веке соперники встречались трижды - в товарищеском матче в 2001 году была ничья, а в отборе на ЧМ-2006 чехи победили соперника дважды - 2:0 в гостях и 6:1 дома.
    • 15'
      Крейчи на левом фланге с трудом сохранил мяч, исполнив что-то из старого доброго брейк-данса. Атака чехов же завершилась неточной подачей Доудеры.
    • 13'
      Есть в дебюте игры небольшое преимущество у сборной Чехии, но пока опасный момент мы увидели всего один.
    • 12'
      Штрафной на левом фланге атаки македонцы предпочли разыграть, не сумев создать ничего интересного.
    • Фол, нарушение
      10'
      Кухта в чужой штрафной площади втыкается в Димитриевски в верховой борьбе, свисток арбитра звучит незамедлительно.
    • Угловой
      9'
      Первый угловой сборной Чехии не принес опасного момента, Соучека к мячу не пустили. Вторым темпом Доудера исполнил совсем неточную подачу.
    • Опасный момент
      8'
      Цоуфал далеко бросает аут с правого фланга, Соучек скидывает мяч к линии вратарской, а Шик головой пробивает под перекладину - Димитриевски спасает свои ворота!
    • Фол, нарушение
      7'
      Первый штрафной метрах в 30 от чужих ворот заработали чехи, однако Гложек прямым ударом направил мяч над перекладиной.
    • 5'
      А вот сборная Северной Македонии на чемпионат Европы отобраться не смогла, а текущая безвыигрышная серия составляет 5 матчей. Несколько дней назад команда Благои Милевски уступила Хорватии 0:3.
    • 3'
      На Евро-2024 сборная Чехии сыграет лишь 18 июня, причем начинать придется с фаворитами группы F португальцами. Дальше будут грузины и турки.
    • 2'
      Напомним, что сборная Чехии несколько дней назад разгромила в контрольном матче Мальту со счётом 7:1, вообще в последних шести матчах чехи выиграли пять раз и еще однажды сыграли вничью.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в товарищеском матче сборная Чехии принимает сборную Северной Македонии. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Северная Македония.
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    Прогнозы 123
    Чехия 95.9% (118)
    X 0.8% (1)
    Северная Македония 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Северная Македония
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чехия 1:1 Северная Македония

    Исход игры
    Чехия
    95.9% (118)
    Ничья
    0.8% (1)
    Северная Македония
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.94% (62)
    Меньше
    42.06% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    53.27% (57)
    Нет
    46.73% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Чехия
    36.6% (45)
    2:0 Чехия
    24.4% (30)
    1:0 Чехия
    11.4% (14)
    3:1 Чехия
    7.3% (9)
    3:0 Чехия
    4.1% (5)
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