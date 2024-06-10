Элмас на левом фланге атаки смело полез на двоих соперников, однако сохранить мяч лидеру гостей не удается.

Пытается сборная Северной Македонии проявить себя в позиционном нападении, таких затяжных владений у гостей сегодня припомнить сложно.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ИСНИК АЛИМИ! Трайковски после передачи Элмаса наносит хороший обводящий удар в дальний угол, мяч попадает в штангу, а Алими в падении головой чётко играет на добивании!

Моймир Хитил, Павел Шулц и Давид Журасек появляются на поле вместо Патрика Шика, Владимира Цоуфала и Адама Гложека.

Подачу с левого фланга исполняет Доудера, на линии вратарской Соучек не добирается до мяча, зато попадает по шее Димитриевски.

Угловой с правого фланга подает Провод, Соучек переигрывает в воздухе соперника, но пробивает головой мимо створа.

Зайкову в предыдущем моменте досталось от Соучека, врачи сборной Северной Македонии на поле.

Очередная фланговая подача от чехов получается неудачной, мяч после навеса Цоуфала улетел за ворота Димитриевски.

Позади первая 10-минутка второго тайма, есть ошущение, что нужны этой игре свежие силы.

Пенальти в ворота гостей! Доудера вторым темпом после углового подавал на дальнюю штангу, где Муслиу сфолил против Соучека!

Никак не удается Шику подойти к точке, Крейчи и Велковски что-то активно обсуждают между собой.

Крейчи оказался в окружении нескольких соперников и получил свою карточку, как и Муслиу.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ПАТРИК ШИК! Уверенно реализует 11-метровый Шик, пробивая в правый от себя угол, Димитриевски не угадал направление удара!

Не меняется у нас картина игры на старте второго тайма, позиционно владеют мячом чехи, но пробиться в штрафную у хозяев практически не получается.

Крейчи после навеса Провода с углового выиграл верховую борьбу у Алими, однако пробил головой мимо дальнего угла.

Не хватает сборной Чехии креатива в игре против закрывшегося соперника, хотя на Евро таких матчей у команды Ивана Хасека быть не должно.

Гложек после навеса с правого фланга добрался до верхового мяча, однако круглый по дуге перелетел через перекладину ворот Димитриевски.

Приближается первая половина встречи к концу, у чехов серьезное игровое преимущество, которое воплотить в голы пока никак не удается.

Кухта получает мяч на левом краю штрафной и навешивает на дальнюю штангу, но Шика там не оказалось. Затем Провод пробил издали, но мяч застрял в ногах защитников.

2 минуты добавляет словацкий арбитр к основному времени первого тайма.

Гложек получает мяч на левом фланге от Крейчи и остро простреливает к линии вратарской, где Шика опередил соперник.

38' Позиционная атака сборной Чехии завершается неточной подачей от Крейчи, мяч улетает за лицевую линию.

37' Элмас после навеса с левого фланга попытался укротить непростой мяч, однако в итоге снаряд отскочил в направлении Штанека.

35' Снова Кухта с нарушением правил добирается до мяча, достается в единоборством с Ян Зайкову.

34' Соучек после скидки партнера по "Вест Хэму" Цоуфала неплохо приложился метров с 23, однако мяч пролетел немного выше перекладины.

33' Муслиу оказывается в небольшом нокдауне после того, как Кухта направил мяч в лицо македонскому защитнику. Врачи гостевой команды на поле.

32' Алими с угла штрафной площади отмечается ударом с левой ноги - мяч после небольшого рикошета достается Штанеку.

30' Шик попытался пробить в падении через себя с линии вратарской, однако попал по голове Атанасову. Тоже желтая карточка, по-хорошему, но не в этом матче.

28' Кухта подталкивает Димитриевски в плечо, мешая тому быстро ввести мяч в игру. В официальной игре за такое была бы желтая карточка.

27' Еще один угловой с правого фланга подает Провод, в этот раз направляя мяч на ближнюю штангу - Велкоски выбивает мяч. Вторым темпом Крейчи сумел пробить с отскоком от газона, но Димитриевски мяч забрал.

25' Крейчи смещается с левого фланга и исполняет хороший пас в центр, Кухта в касание оставил мяч Шику, который отправил его в дальний угол, но гол не засчитан - у экс-форварда "Локомотива" зафиксирован офсайд.

23' Позиционная атака чешской сборной завершается высокой подачей Цоуфала с правого фланга - Димитриевски в этот раз играет на выходе безошибочно.

22' Редкая атака сборной Северной Македонии завершается подачей Трайковски с правого фланга, которая оказалась безадресной.

20' Угловой в исполнении сборной Чехии не принес остроты, мяч после навеса Провода просквозил через всю штрафную, никого не задев.

19' Димитриевски после навеса Крейчи с левого фланга не удержал мяч в руках на выходе, Цоуфал был на отскоке первым, однако удар по пустым воротам заблокировал Муслиу!

18' Не слишком адресный заброс в штрафную македонцев едва не привел к моменту из-за несогласованности Ашковски и Димитриевски. Обошлось.

17' Гложек вошел в штрафную гостей практически по центру, но удар из-под защитника у чемпиона Германии в составе "Байера" совсем не получился.

16' В этом веке соперники встречались трижды - в товарищеском матче в 2001 году была ничья, а в отборе на ЧМ-2006 чехи победили соперника дважды - 2:0 в гостях и 6:1 дома.

15' Крейчи на левом фланге с трудом сохранил мяч, исполнив что-то из старого доброго брейк-данса. Атака чехов же завершилась неточной подачей Доудеры.

13' Есть в дебюте игры небольшое преимущество у сборной Чехии, но пока опасный момент мы увидели всего один.

12' Штрафной на левом фланге атаки македонцы предпочли разыграть, не сумев создать ничего интересного.

10' Кухта в чужой штрафной площади втыкается в Димитриевски в верховой борьбе, свисток арбитра звучит незамедлительно.

9' Первый угловой сборной Чехии не принес опасного момента, Соучека к мячу не пустили. Вторым темпом Доудера исполнил совсем неточную подачу.

8' Цоуфал далеко бросает аут с правого фланга, Соучек скидывает мяч к линии вратарской, а Шик головой пробивает под перекладину - Димитриевски спасает свои ворота!

7' Первый штрафной метрах в 30 от чужих ворот заработали чехи, однако Гложек прямым ударом направил мяч над перекладиной.

5' А вот сборная Северной Македонии на чемпионат Европы отобраться не смогла, а текущая безвыигрышная серия составляет 5 матчей. Несколько дней назад команда Благои Милевски уступила Хорватии 0:3.

3' На Евро-2024 сборная Чехии сыграет лишь 18 июня, причем начинать придется с фаворитами группы F португальцами. Дальше будут грузины и турки.

2' Напомним, что сборная Чехии несколько дней назад разгромила в контрольном матче Мальту со счётом 7:1, вообще в последних шести матчах чехи выиграли пять раз и еще однажды сыграли вничью.